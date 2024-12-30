2025「高鐵票+飯店」超甜優惠價來啦！台灣自由行必看的高鐵假期攻略教你飯店怎麼選

今天要來分享CP值超高的台灣自由行攻略！AsiaYo 貼心的幫你整理 8 間出發高鐵假期必住的台灣高鐵住宿推薦，每一間都方便往返高鐵台北站/台中站/台南站/左營站，而且可以用超值價格一次買到來回高鐵票+飯店！你想好要去哪個城市旅遊了嗎？跟著這篇攻略看下去，就能知道台灣有哪些必打卡的景點啦！





🚅 台灣高鐵假期懶人包

你知道高鐵假期是什麼嗎？最划算的旅遊方式你絕對不能錯過！高鐵會跟各城市的優質飯店合作、推出優惠套票組合，讓你用最實惠的價格直接買到高鐵來回車票+住宿飯店！不僅省時省心又省荷包，還能跟好友閨蜜搭高鐵輕鬆出發去旅遊，馬上來看看有哪些你喜歡的飯店吧~

🚅 台灣高鐵假期城市攻略

📌高鐵假期推薦景點攻略

🛍️台北 — 西門町 潮牌服飾、交通便利、豐富夜生活

🛒台中 — 一中商圈 平價購物、年輕人愛逛、美食一級戰區

🎗️台南 — 林百貨 歷史氛圍、文創小物、生活百貨

🧋高雄 — 六合夜市 美食聚集、夜市文化、道地小吃、商品多樣

🚅台北高鐵飯店推薦

在台北的飯店真的一間比一間還華麗！你想得到的露天泳池、SPA按摩或三溫暖服務全都有，而且每一間交通位置都超級好，絕對能輕鬆跑遍台北大街小巷！

🚅 台中高鐵飯店推薦

台中氣候舒適、地勢平坦寬敞，成為了大家喜愛的旅遊度假城市之一~ 注重經濟發展的同時也保護生態，從飯店望出去的景觀大多都可以看到公園、生態池等綠植景觀，讓心情格外的放鬆😊

圖/AsiaYo提供

🚅 台南高鐵飯店推薦

走在台南的街道上都會感受到一股濃濃的懷舊氛圍，這裡充斥著許多歷史建築遺跡還有老字號的美食小吃，如果你也是「美食獵人」的話，就來台南大飽口福吧！

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🚅 高雄高鐵飯店推薦

高雄有很多新興商圈或百貨，還有重新整理規劃的文藝特區，在整座城市都可以發現滿滿的全新活力！而且交通便利程度也完全不會輸給北部，搭高鐵也能放心出遊！

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圖片來源：交通部觀光局-西門町