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冬天泡湯怎麼選？2025全台溫泉住宿超夯攻略 一篇告訴你礁溪/北投/烏來/關子嶺9家熱門溫泉飯店全部特色

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

在這麼寒冷的天氣裡，你也想來一場超級舒服的泡湯之旅嗎？你的願望AsiaYo聽到了✨這次我們整理了台灣溫泉住宿，讓你無論是想體驗花蓮瑞穗的黃金湯，或是歷史久遠的台東知本日式溫泉，甚至是星野集團的奢華泡湯飯店等通通都有！現在就帶上你的行李，跟著AsiaYo開始你的台灣旅遊吧🤩


♨️ 宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉水富含鈉、鎂、鈣等礦物質成分、無色無味，洗後皮膚會非常光滑，因此又有「美人湯」之稱✨公園內還有專吃腳皮的小魚，是非常特別的體驗呢！


♨️ 台北北投溫泉飯店推薦

北投溫泉絕對是台北地區上班族週末放鬆的好去處之一！泡在帶有淡淡硫磺味的乳白色溫泉裡，感覺全身筋骨都被疏通了✨


♨️ 新北烏來溫泉飯店推薦

烏來溫泉位於新北深山的烏來地區，讓遊客可以在被自然美景環抱的的景致中，洗滌一身的疲憊！超級適合長期在都市奔波的上班族們前去療癒身心😆


♨️ 台東知本溫泉飯店推薦

有著東台第一景的知本溫泉，泉水屬鹼性碳酸泉、無色無味無臭，而其久遠的歷史及超級舒適的溫泉體驗更是吸引了超多慕名而來的外國遊客🙌🏻


♨️ 台中谷關溫泉飯店推薦

位於中部橫貫公路及中部地區極具名勝的溫泉景觀區，泉質為弱鹼性碳酸氫鈉泉、溫度適中，更因鄰近八仙山國家森林遊樂區而受到許多人的喜愛😌


♨️ 南投日月潭溫泉飯店推薦

南投因地理關係而有日月潭溫泉以及廬山溫泉，其中廬山溫泉還可以煮溫泉蛋及水煮咖啡，提供旅客多種不同景色的享受及體驗！


♨️ 花蓮瑞穗溫泉飯店推薦

這裡的溫泉水質較爲特殊，是屬於較為少見的碳酸鹽氯化物泉，整體水質會呈現鐵鏽色，因此又名「黃金湯」！喜歡嘗試新體驗的朋友們千萬不要錯過了～


♨️ 台南關子嶺溫泉飯店推薦

全台唯一的泥漿溫泉就在這裡！超級特別的鹼性碳酸泉夾雜岩層礦物質讓泉水呈現灰黑色，泡完之後絕對可以讓肌膚更華泡完之後絕對可以讓肌膚更滑嫩🤩


♨️ 桃園羅浮溫泉飯店推薦

位於小烏來風景區及拉拉山脈上的溫泉景區，融合了在地的泰雅原住民文化特色，讓旅客可以用不同的角度了解在地傳統！


以上這些全台溫泉飯店是否有讓你對國旅更有興趣呢？如果是喜歡野營自煮的朋友，現在站上也有精選的露營住宿可以選擇，想跟朋友一起開趴狂歡的朋友也可以看看包棟民宿的部分✨現在就快上AsiaYo尋找你心儀的台灣飯店，開始你的美好台灣旅遊吧！

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圖片來源：宜蘭礁溪溫泉/台北北投溫泉/新北烏來溫泉/台中谷關溫泉/南投廬山溫泉/花蓮瑞穗溫泉/台東知本溫泉/台南關子嶺溫泉/桃園羅浮溫泉

北投 礁溪 谷關溫泉

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