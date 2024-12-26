最高破紀錄100款、最便宜「168元福袋」抽起來！ 4大超商「2025過年新春福袋」總盤點

2025超商新春福袋戰開跑了！ 四大超商超有誠意，7-ELEVEN破紀錄推出100款福袋，最大獎抽瑪莎拉蒂、全家249元抽TESLA、萊爾富抽台積電股票、OK最便宜168元抽黃金。

快來看udn旅遊美食編輯進行7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart「2025過年新春福袋」總盤點，以下包含福袋內容特色、開賣價格、開賣時間、抽獎方式及最高獎項資訊，想試手氣的統統抽起來！

1. 7-ELEVEN

7-ELEVEN攜手12大話題肖像、11大生活精品品牌，以福袋、驚喜包兩大結構，首度開發破百款、全台總限量36萬個的全新新年開運組合。圖／7-ELEVEN提供

．福袋特色：7-ELEVEN破紀錄首次推出多達100款福袋，包含與12大熱門IP(如Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波等)及11大生活精品品牌合作，提供多樣化的福袋和驚喜包。每款福袋皆可參加348萬瑪莎拉蒂跑旅抽獎。(更多福袋詳情)

7-ELEVEN攜手12大話題肖像、11大生活精品品牌，以福袋、驚喜包兩大結構，首度開發破百款、全台總限量36萬個的全新新年開運組合。圖／7-ELEVEN提供

．開賣時間：2025年1月1日0點起，於全台門市、三大外送平台及OPENPOINT APP同步開賣。

．開賣價格：福袋價格分為499元、699元、1,299元、1,499元、1,699元、1,888元，分別有驚喜包及福袋款組合達100款。

．抽獎方式：購買福袋可獲得抽獎券，抽獎機會次數依價格由低至高分別為1次、2次、3次、4次、6次。

．活動獎項：

「福袋」最大獎-市價348萬元瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅(2台)、二獎-鎮金店10兩金條(1名)、三獎-統一獅棒球英雄簽名球(5名)、特別獎-美國大聯盟道奇小熊東京開幕戰豪華之旅(1組2名)。

「驚喜包」最大獎-哆啦A夢款抽財神金飾(5名)。

7-ELEVEN迎新春，推破百款開運福袋、驚喜包。圖／7-ELEVEN提供

2. 全家便利商店

全家便利商店2025年開運福袋將於12月26日起陸續限量登場，再推出「卡通肖像、品牌聯名、日本品牌」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，並送出特斯拉、百萬獎金與Gogoro等多元豐富大獎。圖／全家便利商店提供

．福袋特色：全家推出肖像福袋(如三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市等)、日本夯品福袋與品牌聯名，共27款福袋，每個售價維持249元，內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合。(更多福袋詳情)

全家便利商店開運福袋將於12/26登場，1/1將再推出「卡通肖像、品牌聯名、日本品牌」三大主題福袋。圖／全家便利商店提供

．開賣時間：2024年12月26日起陸續開賣，至2025年1月2日前購買指定福袋再送50元購物金(需要保留小白單，限2025年1月24日至2月2日使用)。

．開賣價格：福袋價格分別為249元、399元、499元、599元、599元、1499元。

．抽獎方式：每個福袋內附有抽獎券，開運福袋掃QRcode登錄即抽獎，以及立即開獎區。

．最高獎項：

「登錄抽獎專區」提供尊爵獎-市價約325萬元的TESLA Model X電動汽車(1台)、頭獎-100萬獎金(2組)、二獎-Gogoro VIVA MIX BELT(10台)。

「立即開獎區」-iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機等

全家便利商店2025年開運福袋頭獎將大手筆送出市價280萬元以上的TESLA 車款。圖／全家便利商店提供

3. 萊爾富

萊爾富陸續限量開賣金蛇年發財卡、福袋、楽玩多WAYTOFUN福箱、2025 3C資訊超值福袋組，會員登錄序號可抽台積電股票。圖／萊爾富提供

．福袋特色：萊爾富推出5款福袋，商品組合共6種，內含萊爾富抽獎券一張和6個隨機商品，最低價只要花100元買刮刮卡，就能登陸序號參與抽獎，最高有機會拿到台積電股票。(更多福袋詳情)

萊爾富開賣「金蛇年福袋」全台限量8萬3千袋、「2025 3C資訊超值福袋組」全台限量2,000組，會員登錄序號還可抽台積電股票。圖／萊爾富提供

．開賣時間：即日起已開賣，至售完為止。

．開賣價格：100元金蛇年發財卡、200元金蛇年福袋、799元楽玩多WAYTOFUN福箱、799元3C資訊超值福袋組、999元MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱

．抽獎方式：每款商品都附抽獎券，參與抽獎活動。

．最高獎項：

「登陸序號抽獎」-台積電股票乙張(3名)。

「刮刮卡獎」有頭獎-高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(2名)、iPhone16 128G(5名)、LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機(1名)、君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)等。

萊爾富開超商先例，陸續限量開賣指定的發財卡、福袋、福箱，最低百元起，登錄序號可抽頭獎「台積電股票」。圖／萊爾富提供

4. OKmart

OKmart推出蛇年新春福袋及3C超值福袋兩大系列。圖／OKmart提供

．福袋特色：OKmart推出「蛇年新春福袋」共有5款組合，以及「3C超值福袋」有2款，袋袋有獎，全台限量5萬個。

．開賣時間：即日起已開賣，至售完為止。

．開賣價格：蛇年新春福袋價格168元、3C超值福袋價格799元。

．抽獎方式：購買福袋，每袋皆含刮刮卡一張參與抽獎。

．最高獎項：刮刮卡頭獎-黃金元寶(1兩)、Apple iPad Air 13吋 256GB、SHARP 31L自動料理兼烘焙水波爐等。