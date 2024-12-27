回顧2024年「20大旅遊重點」事件！ 推廣花東、入境簽簡化、國際航點南移、郵輪旅遊新紀錄

【文・ttn編輯】

圖／TTN圖庫 提供 01 花蓮震災與災後觀光推廣 （上圖左）

花蓮4/3發生7.2級地震，造成太魯閣封閉及道路受阻，重創觀光業，甚至影響入境市場，中央各部會及花蓮縣推出多項振興花蓮措施，包括台灣好行免費及觀巴套裝行程優惠、團散住宿補助、旅行社出團補助、文化幣及農粉幣、永續遊花蓮獎勵方案等，花蓮縣政府也強調花蓮依舊美麗，推下一站花蓮，但交通時斷仍是最大障礙。立榮航空12/26起增班天天飛花蓮，期能加速花蓮產業振興。

02 全新Taiwan觀光品牌 行銷全球 （上圖右）

觀光署於2024年5月正式啟動台灣觀光品牌3.0版TAIWAN－Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限），全新的台灣觀光識別形象系統，結合簡潔有力的現代美學與國際潮流，讓台灣觀光更亮眼、更吸引國際目光，帶領台灣邁向「Tourism 2030」觀光政策的願景。

圖／TTN圖庫 提供

03 導領證照改由觀光署辦理並採雙軌式評量 （上圖）

領隊、導遊人員執業證於2024年起轉由交通部觀光署辦理，評量方式採比照考選部考試內容辦理的「通用制」與由綜合及甲種旅行社推薦現職且達2年年資以上之從業人員報名評量的「專用制」雙軌併行；另放寬外國人報考資格，只要憑護照或居留證擇一條件即可參加。

圖／TTN圖庫 提供

04 台虎轉一般板正式上市 （上圖左）

台灣虎航於2023年第3季在創新板上市後，於2024年11/29正式改列一般板掛牌上市。經營團隊完整布局東北亞及東南亞航線，2024年全年營收大幅超越前一年，將以新高獲利以及優於期待的高配息為目標，也為台虎成立10週年交出亮眼成績單。

05 星宇航空上市 （上圖右）

星宇航空2024年10/25以每股20元掛牌上市（股票a代碼2646），募資用於擴展國際航線、提升服務品質及引進新機型，大幅增強公司資本實力，展現對未來的雄心，透過積極布局國際市場、提升旅客體驗及競爭力，加速成為亞太地區航空業的重要競爭者。

圖／TTN圖庫 提供

06 西雅圖航線百家爭鳴 （上圖）

2024年美國旅遊市場最吸睛的航點非西雅圖莫屬。繼長榮航空後，達美航空、華航及星宇航空，陸續於6～8月開闢西雅圖航線，讓西雅圖頓時成為兵家必爭之地。市場機位供給大幅增加，為旅遊業者帶來操作空間，包裝多元創新的西雅圖旅遊產品。

圖／TTN圖庫 提供

07 衣索比亞航空直飛台灣有譜 （上圖左）

7度蟬聯SKYTRAX「非洲最佳航空公司」的衣索比亞航空，積極拓展台灣市場，衣索比亞航空香港、澳門及台灣地區總監Mengistu Mesay Shiferaw於2024年8月訪台時表示，直飛台灣是未來重要策略，將持續深耕台灣市場。

08 新航點南移台中、高雄 （上圖右）

2024年多家航空公司積極布局中南部，高雄包括長榮4月起飛航香港、台虎推出岡山航線、亞洲航空開闢沙巴（亞庇）航線；台中部分有台虎新開航名古屋/東京成田/釜山；泰獅航飛普吉島、澳門航空開航澳門、星宇開闢高松/沖繩/澳門/峴港等直飛航線。

【左圖】馬來西亞觀光局 台北辦事處新任處長哈翡之【右圖】韓國觀光公社台北支社 支社長扈受暎 圖／TTN圖庫（左圖）、雄獅旅遊（右圖） 提供

09 台積電入駐熊本 大九州航線接續開 （上圖左）

隨著台積電熊本廠開幕，九州觀光與商務市場潛力大增，多家航空公司加碼布局。華航除福岡、熊本航線外，2024年5月復飛鹿兒島；台虎繼福岡、佐賀後，10月開通宮崎航線；長榮與星宇則經營福岡及熊本航線，大九州航線競爭熱絡。

10 4艘郵輪以基隆為母港 熱度史上新高 （上圖右）

2024年台灣郵輪市場蓬勃發展，名勝世界壹號、歌詩達郵輪莎倫娜、地中海榮耀號及挪威郵輪奮進號4艘郵輪以基隆為母港，熱度史上最高。總計郵輪停靠台灣港群約418艘次，其中母港航線330艘次，產值逾200億元。

圖／TTN圖庫 提供

11 台灣再發禁團令 禁止組團到大陸旅遊 （上圖左）

台灣3月宣布開放赴中國大陸旅遊，但6/1再次禁止組團前往大陸旅遊，業界強烈反對，雖經爭取讓6月前報名團體仍可出團，但依舊對旅業造成重大影響。業者疾呼政府解除禁令，讓政治與觀光脫鉤，保障旅客權益和業者生計。

12 福建居民可經金、馬小三通到金馬旅遊 （上圖右）

中國大陸8月底開放福建居民申請赴馬祖旅遊，9/27開放福建居民赴金門旅遊簽證，吸引陸客假日前往，但受限於船班等因素，截至11月底，訪金陸客約1萬860人、馬祖約467人，金馬業者期待增加小三通船班，開放福建鄰近省分到金馬旅遊。

圖／TTN圖庫（圖右）、 泰觀局（圖左） 提供

13 觀光署擬修法調高甲種旅行社資本額、保證金 （上圖左）

有鑒於2024年數起旅行社營運不良事件，觀光署擬修正旅行業管理規則，其中提高甲種旅行社資本額與保證金提案引發業界反彈，認為無助於遏止惡意倒閉，修法暫緩；調高履約保證保險額度為修法共識。

14 雄獅集團跨足保險經紀事業 （上圖右）

旅行業為貼近旅客需求，加大服務範疇，雄獅集團於2024年1月成立保險經紀人公司，積極輔導業務及導領人員考照，一站式協助旅客規劃不同旅遊型態與相對應保險商品。

圖／TTN圖庫（右圖）、泰觀局（左圖） 提供

15 NTO駐台辦事處新首長上任再立觀光人次目標 （上圖）

2024年迎來2位新任NTO駐台觀光辦事處首長，馬來西亞觀光局台北辦事處新任處長哈翡之於1月屢新，將以多元旅遊產品力拼台灣旅客35萬人次入境目標；韓國觀光公社台北支社支社長扈受暎4月接任，主推韓國在地化深度旅遊，更訂下突破2019年記錄的144萬入境人次目標。

圖／TTN圖庫（圖右）、 泰觀局（圖左） 提供

16 台灣出境審核簡化日本入境程序 （上圖左）

「台日機場入境事先確認」由日本官員於桃園機場出境候機室為旅客預審入境資料，完成後抵日通關更快速。繼2005～2009年實施及2023年試辦後，2024年2月份再度與函館、旭川、秋田、山形、仙台、高松及新潟等10個日本機場合作。

17 歐洲出入境系統（EES）11/10正式啟用 （上圖右）

歐盟於11/10正式啟用「歐洲出入境系統」（EES），以對自動化方式取代人工查驗，所有第3國旅客（包含台灣）進入歐洲申根區時，須於入境機場的自動查驗機拍照、登錄指紋及掃描旅行文件，完成資料登錄後方可入境。

圖／TTN圖庫（圖右）、 泰觀局（圖左） 提供

18 免簽優惠刺激台灣赴泰觀光人次首次破百萬 （上圖左）

2023年底泰國對包括台灣在內多國實施入境停留30日內免簽證，2024年7月再增加停留天數至60日。同年11月，泰國貿易經濟辦事處再次宣布免簽措施除非宣布取消，將持續長期適用。在免簽證優惠推波助瀾下，台灣赴泰旅遊於2024年首度創下突破百萬人次紀錄。

19 入境日本2024年1月起實施報關手續合一 （上圖右）

隨著赴日旅遊人數攀升，日本政府簡化入境手續，提升便利性。旅客可於出發前在「Visit Japan Web」申報個人資料並獲取專屬QR碼。自2024年1/25起，入境日本將實施報關手續合一，旅客只需出示同一QR碼即可完成入境審查與海關申報，加快通關流程，提升旅遊體驗。

圖／TTN圖庫 提供

20 訪台美國旅客近60萬人次 躍升第4大客源市場 （上圖）

受惠於2024年台美航線新開航與增班，機位供給大幅增加，美國來台旅客顯著成長！根據觀光署統計，截至12/3，美國來台旅客人次近60萬，超越疫情前水平，躍升為台灣的第4大客源市場。

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