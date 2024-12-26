六福萬怡推快閃「住房5599元送5000點及500元餐飲」！同步推出「爐烤牛套餐吃到飽」優惠

台北六福萬怡酒店搶攻年末假期，自12月25日中午12時至12月30日推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」住房專案，每晚僅5,599元起，並贈送5,000點萬豪積分及500元餐飲折抵券。入住期間涵蓋2025年1月1日至3月31日，包括春節與228連假，邀請旅客規劃南港輕旅行。無論是走春、寒假親子遊或悠閒度假，皆可體驗城市酒店的舒適氛圍，感受自在愜意的假期時光。

圖／六福旅遊集團提供

敘日全日餐廳為迎接2025元旦，推出「2025新年」限時餐飲優惠。1月1日至1月24日期間，截取活動貼文並於用餐時出示，即享雙人平日午餐優惠價2,025元+10%，平日晚餐加價至2,228元，假日午晚餐則為2,828元。用餐內容包含多樣韓式經典料理，如現煎五花肉、大邱炸雞、釜山海鮮煎餅，還有生食級干貝、牡蠣及招牌爐烤牛排無限享用。三人同行贈燒酒，六人同行加贈馬格利酒，假期限定的松葉蟹、生蠔料理更是不容錯過。

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The Lounge大廳酒吧同步推出「肉食慶典」爐烤牛套餐吃到飽活動，至2025年1月27日止，午餐每人899元+10%，晚餐1,099元+10%，並提供葡萄酒喝到飽服務。主廚精心烤製的美國牛，以香草醃製外皮酥脆、內層柔嫩，搭配豐富配菜，為肉食控帶來極致享受。選擇不飲酒的顧客，還可享咖啡、茶及其他飲品無限暢飲，成為好友聚餐或家庭聚會的絕佳選擇。

圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店此波優惠誠意滿滿，無論是住宿還是美食皆充滿吸引力。相關詳情請參考官網公告，活動限時限量，千萬不要錯過，立即規劃專屬您的假期體驗！