虹夕諾雅 谷關冬季限定專案，新年享暖心溫泉之旅

文／ 陳建仰

星野集團在台灣的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，2024年12月17日至2025年2月27日推出冬季限定「煦日舒心」SPA專案，結合溫泉、SPA療程與在地養生料理，為旅客打造專注自我的放鬆體驗。專案需提前預約，每次僅接待一組旅客。

三階段SPA療程 從舒緩到煥新

本次專案主打三種循序漸進的SPA療程，包括第一天的「潤」以柔和香氣的精油按摩放鬆全身，第二天的「翠」使用翡翠石熱能按摩傳遞至身體核心，最後一天的「律」著重在疏通背部經絡伸展，注入活力。經過三天兩夜的行程安排，在享受舒適的同時，恢復身心平衡。

柔和芬芳的經由讓身心舒緩。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
柔和芬芳的經由讓身心舒緩。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

翡翠石按摩將熱能注入核心。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
翡翠石按摩將熱能注入核心。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

結合晝夜節律 戶外活動助養身心

遵循晝夜節律，專案安排多項戶外活動，可以自由參加在水之庭園木平台上的「氣循森呼吸」結合氣功與伸展動作，讓旅客在冬日清晨陽光下為身體注入新活力。專案中包含早晨的「亭中花藝」，在花藝老師指導下創作屬於自己的盆花，靜心體驗自然之美；還有冬日推薦的「溫泉時光」，浸泡碳酸氫鹽泉可舒緩神經、促進睡眠。

環繞在群山樹林中，體驗插花藝術。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
環繞在群山樹林中，體驗插花藝術。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

清晨在森林平台上呼吸伸展。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
清晨在森林平台上呼吸伸展。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

養生料理溫暖冬日味蕾

專案中的飲食以在地食材、養生料理為主軸。第二晚的「溫補鱘龍魚鍋物」熬煮烏骨雞湯結合中藥材與冬令在地食材，在山中夜晚溫暖旅客的身心；最終日早晨提供的「粥品朝食」，以少見的鳳眼果與藜麥烹調而成的養生粥搭配傳統日式小菜，營養豐富且有助舒緩身心。

使用烏骨雞燉煮湯底的鱘龍魚鍋物。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
使用烏骨雞燉煮湯底的鱘龍魚鍋物。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

朝晨在客房內享用養生早餐。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
朝晨在客房內享用養生早餐。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

接駁服務 旅程從舒適開始

專案包含台中市區至虹夕諾雅 谷關的來回專車接送，讓旅客從上車便可輕鬆展開旅程。沿途壯麗山景與逐漸茂密的林木，成為釋放壓力的絕佳前奏。

每日浸泡在谷關美人湯中。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
每日浸泡在谷關美人湯中。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

專案提供台中市區來回接駁車。 圖／虹夕諾雅 谷關提供
專案提供台中市區來回接駁車。 圖／虹夕諾雅 谷關提供

本次冬季限定專案透過三大亮點——溫泉療癒、戶外活動、在地養生料理，讓旅客在新年期間徹底放鬆、重拾活力。對於渴望在忙碌生活中找到喘息空間的人士來說，這場「身心放鬆之旅」無疑是迎接新年的理想選擇。

預約資訊
■預約期間：2024年12月17日~2025年2月27日，每周二至周四
*除外日：2024年12月31日~2025年1月2日、2025年1月28日~2025年2月6日
■預約費用：42,951/1位（含稅。不包含服務費與住宿費）
■預約費用包含內容：台中市區至虹夕諾雅谷關來回接駁（一次）、SPA潤（一次）、SPA翠（一次）、 SPA律（一次）、亭中花藝（一次）、溫補鱘龍魚鍋物（一次）、粥品朝食（一次）、會席料理（一次）、早餐（一次）、客房延長使用至13:00
■預約：一日限定一組（每組1位），信件預約：info_guguan@hoshinoya.com（入住前14日的中午12:00截止預約）

「煦日舒心」冬季限定 SPA 專案
虹夕諾雅 谷關【官網】
虹夕諾雅 谷關【官網】訂房連結

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