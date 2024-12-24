桃園隱藏版新景點！ 大樹林滯洪池「水の秘密基地」地下宮殿 年底開放預約參觀

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／桃園市政府水務局
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台灣也有神秘地下宮殿！ 桃園多了一處結合防洪與休閒的新景點「大樹林滯洪池」，佔地面積廣大，並且背負著改善東門溪長期淹水問題的重要使命，是結合了防洪、減災、遊憩三大功能的地景空間。

圖／桃園市政府水務局
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大樹林滯洪池的滯洪量高達11.8萬立方公尺，是桃園市政府為了改善東門溪長期淹水問題而建置。一共分為A、B及C池，其中A、C池為開放式滯洪池，平時是下凹式公園綠地，供景觀遊憩使用，遇到大雨時，開放池體將變為防洪空間。

而B池則屬於地下式滯洪池，媲美日本東京地下宮殿「首都圈外郭放水路」，取名為「水の秘密基地」，結合水景與地景，成為桃園最新景點，地面上設有多邊形景觀窗可以向下探視，順著環池步道與階梯向下延伸，便能見到「水の秘密基地」真面目。

圖／桃園市政府水務局
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「水の秘密基地」有近百根巨型柱體，水池相接水池中間有步道能行走，並伴隨會變色的LED燈光創造不同的光影變化，不管從哪個角度看都相當壯觀，神秘氛圍引發人想一窺究竟！

圖／桃園市政府水務局
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目前「水の秘密基地」不對外開放，水務局表示，已正在置「線上預約系統」，預計於2024年底前上線開放預約，有興趣的人可持續留意桃園市政府水務局官網與臉書FB，快把這個景點先收藏起來吧！

圖／桃園市政府水務局
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大樹林滯洪池「水の秘密基地」

地址：桃園市桃園區延平路368號旁

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