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2024倒數一波「買一送一」！ 麥當勞、星巴克、超商咖啡、連鎖手搖飲料、飯店住宿券統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

最暖心的冬日優惠，快來看2024最後倒數一波「買一送一」！ 為大家總整理來自超商咖啡、麥當勞速食、連鎖手搖飲料店的買一送一，更難得的是連飯店住宿券買一送一統統有，快把握最後機會搶好康！

◎麥當勞

麥當勞APP全球版週週祭出好康，最新歡樂送限定可享單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅買一送一」(一份兩塊)、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」。另外，還有單點「薯餅買一送一」優惠券把握開吃。

台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供
台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供

◎星巴克

星巴克買一送一又來了，最新推出「Merrier Together 好友分享日」，於12/23、12/24限定兩日，在11時至20時到全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，這次不包含的品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡等。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至12/31，精品咖啡門市推出精品大杯美式買2送2，精品大杯拿鐵第2杯7折，能夠品嘗到果香新層次的花香耶加雪菲！

圖／7-ELEVEN
圖／7-ELEVEN

◎萊爾富

萊爾富自即日起至12/25，推出中杯特濃美式／拿鐵／香橙美式／黑糖薑茶，同品項買一送一。

圖／萊爾富
圖／萊爾富

◎美廉社

美廉社即日起至1/7，APP限定優惠推出大杯美式或大杯拿鐵，同品項「買5送5」超划算！

圖／美廉社
圖／美廉社

◎黑沃咖啡

黑沃咖啡即日起至12/31，Uber Eats外送平台點得到清韻不知春、蜜沁紅烏龍、指定單品咖啡、黑冠軍美式等精選品項「買一送一」優惠。

圖／黑沃咖啡
圖／黑沃咖啡

◎路易莎

路易莎咖啡最新聯名推出兩款「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定杯，即日起至2025/5/4，至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得。此外，即日起至12/31，外送Uber Eats開吃指定「磚壓組合買一送一」，甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享「買一送一」優惠。

圖／路易莎咖啡
圖／路易莎咖啡

◎CoCo都可

CoCo都可週三好友日碰上12/25聖誕節，推出線上領券好康，凡購買冬季大人氣「莓莓派對」飲品，即可享大杯第二杯0元，等於買一送一優惠，每人限領2張券、共4杯飲料，數量有限，售完為止。

草莓派對。圖／CoCo都可提供
草莓派對。圖／CoCo都可提供

◎TEA TOP 第一味

TEA TOP年末超殺優惠，自12/23至12/25 13:00-19:00，凡購買「茉茗的莓」系列飲品(茉茗的莓、茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧)，就送巨峰葡萄青，限來店自取，每人每日限購兩組。另外，茉茗的莓還可免費加一匙珍珠 (可自由選擇)。

圖／TEA TOP 第一味
圖／TEA TOP 第一味

◎再睡5分鐘

再睡5分鐘推出開心果系列飲品，更於12/25聖誕節當天還有一日快閃活動，只要到至全台門市說出通關密語「一起開心果聖誕」，即可享「全品項買一送一」，每人限購1組，數量有限，售完為止。

圖／再睡5分鐘
圖／再睡5分鐘

◎春陽茶事

春陽茶事年末快閃活動，自即日起至12/30，只要至「春陽茶事 LINE 官方帳號」領取聖誕禮包，就能一次獲得買一送一、烏龍茶系列第二杯5折、免費升級芝士瑪奇朵、全品項折10元等多項驚喜優惠券。提醒民眾，限至門市兌換使用。

圖／春陽茶事
圖／春陽茶事

◎康青龍

康青龍自即日起至12/31，於UberEats推出限定4款指定飲品「桑葚香檸」、「鐵觀音奶茶」、「青龍茶王」、「碧玉茉莉綠茶」買一送一，Uber One會員消費滿額再享100元折扣優惠；此外，即日起至1/2龍來訂線上點餐限定，凡購買好康組合「粉桃蜜球+金蘋百香」，即享8折優惠！

圖／康青龍
圖／康青龍

◎五桐號

五桐號推聖誕飲料優惠，即日起至2025/1/3，門市限定「蜜后春蘋大杯買一送一」，每張訂單僅限購買1組，限來店消費使用；即日起至1/5，不論是到五桐號門市或UberEats外送，均可享「太妃奶茶、紅心芭樂綠茶」同品項買一送一，單筆消費限購1組。

圖／五桐號
圖／五桐號

◎高雄英迪格酒店

高雄中央公園英迪格酒店推出年末最殺優惠「限時快閃客房買一送一」，即日起至12/31，下訂「單臥套房｜特大床帶起居室及用餐區｜公園景觀」房型，並於2025/2/28前完成入住，即可獲贈原價價格1萬8千元的「豪華精品房｜特大床｜獨立浴缸｜公園景觀」平日住宿券一張，還可獲得2000積分回饋。

圖／高雄英迪格提供
圖／高雄英迪格提供

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