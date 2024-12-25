跟著最美台劇《不如海邊吹吹風》踩點金門！ 冬遊離島4大玩法，馬祖擺暝、澎湖乞龜元宵體驗

離島秋冬季節因受東北季風影響，向來為旅遊淡季，但此時旅遊花費不僅較低，熱門景點也不會人擠人，旅遊體驗感相對舒適，也能品嘗到冬季限定美食，因此雄獅旅遊規劃4種「冬遊離島」玩法，來場說走就走的小旅行。

玩法1：跟著《不如海邊吹吹風》劇組走！感受金門療癒的力量

2024最美台劇《不如海邊吹吹風》，由郭雪芙、陳柏霖領銜主演，從淳樸的金門小鎮發展出一段療癒人心的故事，劇中畫面融合金門純粹且獨特的自然風景，深入歷史聚落塑造經典場面。

跟著最美台劇《不如海邊吹吹風》踩點金門景點。圖片來源｜大川大立提供

雄獅攜手《不如海邊吹吹風》推出影劇行程專頁，邀請影迷，以戲劇出發玩金門，到女主角經營的民宿所在地「珠山聚落」回味經典場景，再走訪影集拍攝地「經武酒窖」沉浸式體驗酒窖導覽，在聽覺、視覺、嗅覺、味覺與觸覺的五感情境，一起認識金門酒廠的歷史，並特別安排「海陸蒸籠宴」，「不如金門吹吹風3日」每人8,888元起。

雄獅攜手《不如海邊吹吹風》推出影劇行程專頁，以戲劇出發玩金門。圖片來源｜大川大立提供

享受無拘無束的離島之旅，澎湖自由行最划算的時刻就是現在，「澎湖元泰歲末升五星自由3日」機加酒原價7,600元起，年末優惠現在只要3,999元起，再加碼升等一晚入住福朋喜來登；「快閃澎湖喜來登2日」也只要3,999元起，假日不加價之外，跨年限定12/31出發也是均一價，另推薦品嘗當地最人氣的無菜單料理「阿華漁村海鮮」，揪親友一起享受冬季限定海鮮好滋味。

澎湖自由行3日升等一晚喜來登，市場最低價3,999元起。圖片來源｜雄獅旅遊

玩法3：澎湖體驗「元宵乞龜」活動 DIY蚵殼烏龜鑰匙圈

澎湖輕鬆跟團冬季限定行程，體驗獨特的「元宵乞龜活動」慶典！澎湖先人把海龜視為大海的使者，因此衍生出獨特的「乞龜」活動，乞求長壽吉祥，而歷年來的乞龜活動吸引不少人潮朝聖，特別規劃「澎湖獨家乞龜專車三日」入住2晚福朋喜來登、到北環巡禮、體驗蚵殼烏龜鑰匙圈DIY，「澎湖元宵3日」每人9,400元起。

冬季限定元宵乞龜之夜，「澎湖獨家乞龜專車三日」入住2晚福朋喜來登。圖片來源｜雄獅旅遊

馬祖的「擺暝」和「迎神」酬神賽會活動，是一年當中最盛大的民俗活動，「擺暝」的白話指「排夜」，即為夜晚排放供品酬神的儀式，元宵節遊燈時，將迎各神繞境祈求境內平安；「燒馬糧文化祭」則是源自當地信仰「白馬尊王」，因此當地人也會特地到山上採糧草，供尊王乘坐的馬兒享用，目前馬祖只有「坂里村」還留有燒馬糧的儀式。

雄獅獨家安排「2025馬祖元宵擺暝嘉年華」，再品嘗馬祖最新鮮的海鮮痛風餐或海盜鍋，「馬祖元宵嘉年華3日」每人9,499元起；或浪漫冬遊馬祖，入住媲美希臘海漁村風情的芹壁舊聚落，「馬祖南北竿3日」只要5,980元起。

雄獅獨家安排「2025馬祖元宵擺暝嘉年華」，體驗馬祖年度盛會。圖片來源｜雄獅旅遊

入住媲美希臘海漁村風情的芹壁舊聚落，「馬祖南北竿3日」5,980元起。圖片來源｜雄獅旅遊

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302483