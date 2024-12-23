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不只英熙娃娃吸睛！ 高雄「承億亞灣藝術節」港旅運展場 「Moi娃娃」氣球攀爬模樣太萌了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高雄承億酒店提供
圖／高雄承億酒店提供

2024年末高雄實在太好玩！ 迎接年度盛大藝文活動「2024承億亞灣藝術節」登場，橫跨兩大展區，承億酒店集結台、日、韓百位藝術家，帶來「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」，而另一區令人注目的高雄港旅運中心，則是有超萌可愛的「Moi」裝置藝術氣偶亮相！

圖／高雄承億酒店提供
圖／高雄承億酒店提供

高雄港旅運中心曾經於今年初迎來黃色小鴨，這回藝術節成為第二展區，以「藝術大入港：漫波」為主題，特別請到6位台日藝術家，包含飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤悟等，一同串連展演，展期更一路連續至2025/2/2止。

圖／高雄承億酒店提供
圖／高雄承億酒店提供

其中，港旅運展區中最大亮點裝置「Moi」大型氣球裝置藝術，主展場在四樓，由寧芮潔 設計主題「大海中的那一片森林」，外頭有超萌可愛的Moi娃娃攀附或坐在於旅運中心外牆，還有小羊相伴，與在高雄流行音樂中心碼頭的《魷魚遊戲》IP英熙娃娃遙遙相望，萌力十足一同展現。

圖／高雄承億酒店提供
圖／高雄承億酒店提供

高雄港旅運中心展區「藝術大入港：漫波」

寧芮潔 - 大海中的那一片森林

展出日期：2024/12/20(五) ~ 2025/2/02(日）

展出時間：周一 ~ 周日 11:00 - 18:00

展出地點：高雄港旅運中心 ( 高雄市苓雅區海邊路5號 )

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