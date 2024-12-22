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「魷魚遊戲2」全球造勢直擊！ 巴黎玩真人版123 木頭人、曼谷雷射眼英熙娃娃遊河、高雄愛河600台無人機出動

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Cr.IG@netflixfr、Cr.IG@beckhamhong66、Cr.Jongluckdee
圖／Cr.IG@netflixfr、Cr.IG@beckhamhong66、Cr.Jongluckdee

全球都在看！ 隨着「魷魚遊戲」第二季即將於12月26日正式發佈，一連串宣傳造勢活動陸續在世界各地展開，先前曾介紹《魷魚遊戲2》攜手澳洲麥當勞推限定聯名餐點、高雄流行音樂中心舉辦粉紅派對消息，最新為大家整理Netflix在法國巴黎、泰國曼谷、台灣高雄，紛紛舉辦讓劇迷們看了超有感覺的大型宣傳活動，快來一同開開眼界！

圖／Cr.IG@netflixfr、Cr.IG@miss9290、Cr.IG@ir47363
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➤法國巴黎街頭大玩「真人版 123木頭人」

圖／Cr.IG@netflixfr
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超真實場景復刻！ Netflix特意選定於法國巴黎街頭舉辦一場《魷魚遊戲2》真人版「123 木頭人」遊戲，這場活動請來456名參加者以及3位網絡創作者參與，勝出得獎者可獲邀最新一季影集預先觀看，於是當天參加者無不卯足全力向前衝剌，最後也將當天活動花絮影音展現給大家欣賞。

➤泰國曼谷「英熙娃娃河上走秀」雷射眼掃射、躺下過橋墩

圖／Cr.IG@ir47363
圖／Cr.IG@ir47363

全球最大英熙娃娃降臨在泰國曼谷，《魷魚遊戲2》發動「英熙娃娃宣傳河上走秀」，一整艘大船載著一尊頭會轉動、眼睛有雷射燈光的巨型英熙娃娃，駛入湄南昭帕耶河，來回搜尋挑戰者。

圖／翻攝泰國清邁象臉書(Cr.Jongluckdee)
圖／翻攝泰國清邁象臉書(Cr.Jongluckdee)

這場河上宣傳秀完美複刻劇中恐怖氣氛，特別的地方是當船隻經過橋墩，英熙娃娃還會配合向後躺下來，才能順利繼續行駛。最後英熙娃娃會停泊在ICONSIAM碼頭，預計展示至2025/1/2止(跨年公休一日)。

➤高雄愛河「海上英熙娃娃+600台無人機排列經典畫面」

圖／Cr.IG@miss9290
圖／Cr.IG@miss9290

《魷魚遊戲2》進軍台灣高雄展開一連串的宣傳，除了巨大半身的英熙娃娃氣偶駐立在愛河灣，民眾從搭乘大眾交通過程中，例如主題輕軌列車、輕軌的光榮碼頭站、駁二大義站、駁二蓬萊站、捷運左營站，都能看見相關宣傳。

圖／Cr.IG@miss9290
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圖／Cr.IG@a836024
圖／Cr.IG@a836024

而12/21於高雄流行音樂中心舉辦盛大萬人粉紅派對，萬人朝聖海上英熙娃娃，擠爆愛河灣。當晚重頭戲莫過於，出動600台無人機在高雄港上空盤旋，排列秀出英熙娃娃、守衛、456號碼、金豬撲滿等劇中經典角色，全場驚呼連連直達最高潮。而巨型海上英熙娃娃，也將自即起展示到2025/1/5，將陪伴劇迷們度過跨年假期，把握機會衝了。

圖／Cr.IG@beckhamhong66
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