耶誕跨年春節旅客量估380萬 桃機籲3小時前報到

桃園機場公司今天指出，耶誕、元旦、寒假及農曆春節將大幅增加出入境旅客，旅運量預估將達380萬人次，呼籲搭機旅客要提早3小時抵達機場，避免錯過航班。

桃園機場公司今天發布新聞稿表示，因應耶誕、元旦、寒假及春節大幅增加的出入境旅客，機場公司特別召開疏運作業協調整備會議，邀集航空公司、地勤公司、CIQS通關單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等機場大聯盟各單位，共同研議疏運計畫。

桃機表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，加上多所大學自12月下旬起陸續放寒假，預計耶誕節前桃園機場將湧現人潮，疏運時間從12月20日至明年1月5日共17天，預估將增加14架次包機、84架次加班機，總運量將超過225萬人次，每日平均運量約13.2萬人次。

桃機說，蛇年春節連假長達9天，疏運時間從明年1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與26日，返國入境高峰會落在2月1日與2日，預估增加包機8架次、加班機46架次，總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，已與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前春節日均量14.2萬人次不相上下。

桃機建議旅客可善用智慧化服務，入境尖峰時段為每日上午5時、下午1時到下午5時、晚間8時到晚間10時，出境尖峰時段為每日上午7到9時、下午2時到3時、晚間11時到12時，提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態。

除提前抵達機場外，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率。

桃機也呼籲旅客搭乘大眾運輸工具前往機場，並預先確認託運與隨身行李攜帶規定，過安檢時也要留意將口袋清空、確認護照效期等。

桃機也說明，今年1至11月客運量已達4090萬6058人次，全年更上看4500萬人次。