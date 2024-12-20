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日本2025年元旦新制 快速通關台灣旅客率先適用

中央社／ 東京20日專電
記者黃仲明／攝影
記者黃仲明／攝影

2025年即將到來，日本有許多新制度即將上路，其中與台灣最息息相關的是計劃即將啟動的「預先清關」（Preclearance）政策，將能縮減外國旅客入境手續耗費的時間，預計明年1月起將以台灣旅客為對象率先實施。

根據日本政府觀光局（JNTO）12月公布最新數據，11月訪日外國客人數為318萬7000人，較去年同期成長30.6%，且1月到11月累計高達3337萬9900人，超過2019年全年的3188萬人再創新高紀錄。

日本政府今年7月預告，為了進一步帶動訪日旅客數成長，計劃實施「機場入境事先確認」制度，以縮短外國旅客入境的時間。具體措施為外國旅客在出發機場的候機室，事先申辦部分入境審查，抵達日本之後僅需經過簡易的確認手續後，就能入境日本。

日本預計2025年1月起，以台灣旅客為對象先採用這項新措施，並視情況在其他國家或地區擴大實施。

根據日本出入國在留管理廳公布的「預先清關實施概要」，預先清關指的是在日本境外的出發機場，針對以觀光為目的的旅客，利用等待登機的時間進行事前入境審查，包括臉部照片拍攝和指紋採集等，藉此大幅縮短抵達日本後的入境審查等待時間，進而更順暢地辦理入境手續。

「預先清關」今年2月曾在台灣試行，預計2025年1月起正式運作。

台灣旅客目前前往日本時，所有入境審查措施都是在抵達日本海關後才開始，包括核對確認身分、檢查是否名列「要注意人物」名單、確認入境目的和停留時間、採集並比對指紋及拍攝臉部照片，最後蓋上入境許可章。

如果實施「預先清關」，除了最後的蓋上入境許可章，前面4項都可以在台灣的機場預先完成。抵達日本後，只需要再次確認身分，以及確認已經完成預先清關，就可以直接蓋上入境許可章，大幅減少入境手續耗費的時間。

除了「預先清關」之外，日本羽田機場今年1月開始試點引入可以同時提供護照、臉部照片、申報資訊等入境審查所需資料的「共同自助服務機」。台灣旅客如果在羽田機場入境，或許曾被引導至這些機台前提供個人訊息，目的同樣是為了縮短辦理入境手續的時間。這項機台明年1月起預料將在羽田機場、成田機場和關西機場全面投入使用。

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