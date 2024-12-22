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最愛來台跨年的外國旅客排行榜曝光！日本超越香港 勇奪冠軍

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Agoda 公布最愛來台跨年的遊客排行榜，日本旅客勇奪冠軍。　圖：Agoda／提供
Agoda 公布最愛來台跨年的遊客排行榜，日本旅客勇奪冠軍。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】年末將近，數位旅遊平台 Agoda 根據平台跨年住宿搜尋數據，日本超越去年的冠軍香港，成為最愛來台跨年的旅客，其次為香港、南韓、新加坡和泰國。

▲Agoda 為提供旅客多元選擇，讓旅客輕鬆訂購。　圖：Agoda／提供
▲Agoda 為提供旅客多元選擇，讓旅客輕鬆訂購。　圖：Agoda／提供

計劃來台灣的國際旅客主要搜尋台北，此外，桃園、高雄、台中和台南也受到關注。除此之外，計劃在國外慶祝跨年的台灣旅客，最感興趣的目的地則依序為東京、香港、大阪、沖繩和曼谷。

Agoda 台灣總經理 Mike Chi 表示：「很高興看到日本等國家選擇台灣作為跨年目的地，不論是遊覽台北的熱鬧街頭，或是探索台灣其他迷人的城市，Agoda 都致力於讓旅客的新年旅行計劃更加順利。」Agoda為提供超過450萬間假期住宿、超過130,000條航班路線及30萬多項活動選擇，讓旅客輕鬆訂購。

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