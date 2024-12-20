苗栗「享沐時光溫泉飯店」180秒跨年煙火秀登場！免費市集、美食溫泉與一泊二食3大亮點1次看

台灣首家嘉佩樂酒店——台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）將於2025年第一季正式登場，坐落於台北市敦化北路的林蔭大道間，以奢華住宿與文化設計結合的全新視角，吸引國際旅客的目光。這座由嘉佩樂酒店集團打造的台灣旗艦之作，將透過獨特的設計哲學與卓越的服務標準，重新定義豪華酒店的體驗。以下UDN整理五大亮點，一起揭露這座新地標的魅力所在把。

2024-12-19 14:33