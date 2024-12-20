苗栗「享沐時光溫泉飯店」180秒跨年煙火秀登場！免費市集、美食溫泉與一泊二食3大亮點1次看
跨年衝了啦！苗栗苑裡知名溫泉飯店「享沐時光莊園渡假酒店」即將於12月31日舉辦一年一度的跨年系列活動。今年活動規模擴大，包含長達180秒的絢麗煙火秀、免費文創市集，以及結合溫泉與美食的一泊二食住宿優惠，為迎接2025金蛇年打造盛大跨年體驗。
180秒煙火秀點亮夜空，迎接嶄新一年
跨年夜當晚10點，千坪大草坪將化身最佳觀賞場地，施放近千發煙火，搭配震撼音樂交響曲，為現場民眾帶來視聽雙重享受。無需購票即可入場，民眾可席地而坐，近距離欣賞煙火綻放，迎接嶄新一年。
文創市集齊聚超過40攤位，免費入場逛不停
今年活動結合中部多個創業團隊與小農，邀集超過40攤文創市集，包含首爾號餐車、勝興365青年創業團隊等，帶來異國料理、台灣小吃與文創精品。現場不僅可享受多元美食，還有創意表演，適合全家大小同歡。
溫泉住宿優惠開跑，泡湯美食一站滿足
為提升渡假體驗，飯店推出「享湯享食」一泊二食專案，包含B1沐食鴛鴦鍋物、6樓夕陽觀景台與8樓露天裸湯。入住貴賓可一邊享受頂級溫泉放鬆身心，一邊品味在地美食，避開跨年人潮，享受專屬靜謐時光。
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