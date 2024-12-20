快訊

週刊爆「六月曖昧滑雪教練」 李易神隱2天發聲：該檢查的還是要檢查

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

「高雄好玩卡三日券」全新上架 買就送限量高雄龍虎塔對杯

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄好玩卡三日券可以搭乘渡輪。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄好玩卡三日券可以搭乘渡輪。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄智慧旅遊再升級、新年暢遊高雄旅遊必備！全力搶攻海內外自由行旅客來高旅遊，高雄市政府觀光局全新推出「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun PASS)」三日券，已正式上架販售！打造更靈活、多元的旅遊方式，集結經典景點、交通與美食的高雄好玩卡，提供電子票券與實體卡雙重選擇。

▲高雄好玩卡3日券享有高雄MeN Go時數方案48小時。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄好玩卡3日券享有高雄MeN Go時數方案48小時。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄全年精彩活動不間斷，搭配超值的「高雄好玩卡」更可「一卡手，暢遊高雄」！除即買即用超方便，可無限次搭乘捷運、輕軌等運具、任選5個熱門景點，大幅節省交通與景點門票費用，還能兌換限量高雄龍虎塔對杯！

海內外遊客來高雄聽演唱會或參加聖誕節、跨年，以及明年01/25將再次在愛河灣和16-18號碼頭盛大登場的「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」日本IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」等大型活動；觀光局特別推薦同步規劃高雄小旅行三日遊，並搭配使用高雄好玩卡，保證美景、美食與美好回憶滿載而歸！

▲持卡可至駁二藝術特區兌換限量紀念品-高雄龍虎塔對杯。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲持卡可至駁二藝術特區兌換限量紀念品-高雄龍虎塔對杯。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局高閔琳局長說明，「高雄好玩卡」三日券專為高雄深度旅遊設計，結合MeN Go 48小時交通（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等）。

持卡旅客在三日內盡情探索高雄於22個熱門景點中任選 5 個景點暢遊，包括壽山動物園、愛河貢多拉船、駁二當代館等；大幅降低交通與景點門票費用，讓旅程更加便利無憂，三日券原價2,169元，特價只要1,400元。此外，憑卡還享超過 50 間限定優惠店家，吃喝玩樂一次滿足，非常適合新春假期，就買「高雄好玩卡」暢玩大高雄，輕鬆又便利。

▲持卡可暢遊壽山動物園。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲持卡可暢遊壽山動物園。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步表示，「高雄好玩卡」讓旅客以最便捷的方式探索高雄，並輕鬆融入當地文化與特色。無論是走進高雄流行音樂中心，感受音樂與城市融合的魅力；漫步哈瑪星鐵道文化園區，體驗復古鐵道風情；或是使用吳寶春麵包抵用券，品嚐世界冠軍的在地美味。這張高雄旅遊神卡都能滿足旅遊的各種需求，景點不需事前預約，說走就走，打造隨心所欲的旅遊行程，成為自由行旅客的最佳旅遊夥伴。

▲駁二藝術特區內有許多可愛的藝術作品。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲駁二藝術特區內有許多可愛的藝術作品。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，強力推薦民眾於明年1/25至2/16一起來愛河灣參加好玩、好拍、又好逛的「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，參觀又小又可愛的日本IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，並規劃一趟高雄之旅；搭配「高雄好玩卡」一日券或三日券，無限搭乘高雄大眾交通運具，將可省下大量的交通及景點門票等費用，輕鬆暢玩高雄各大景點，享受高雄冬日迷人觀光魅力，還可至駁二藝術特區（高雄市鹽埕區大勇路1號），免費兌換限量「高雄龍虎塔對杯」，為高雄旅程留下專屬紀念品！更多資訊請至高雄旅遊網或FB官方粉專查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 遊樂園 高雄旅遊

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

英熙娃娃消風後又充氣復活 民眾高雄搶拍「可愛又恐怖」

高雄18歲男大生騎車遭砂石車輾斃 警疑機車無胎紋打滑送命

軍營牆破洞 高雄豪宅區2度淹成黃河…陳其邁：力拼明年汛期前重建圍牆

高雄男借錢要不回 謗女網友「以性交易抵債」判拘役

相關新聞

苗栗「享沐時光溫泉飯店」180秒跨年煙火秀登場！免費市集、美食溫泉與一泊二食3大亮點1次看

跨年衝了啦！苗栗苑裡知名溫泉飯店「享沐時光莊園渡假酒店」即將於12月31日舉辦一年一度的跨年系列活動。今年活動規模擴大，包含長達180秒的絢麗煙火秀、免費文創市集，以及結合溫泉與美食的一泊二食住宿優惠，為迎接2025金蛇年打造盛大跨年體驗。

「高雄好玩卡三日券」全新上架 買就送限量高雄龍虎塔對杯

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄智慧旅遊再升級、新年暢遊高雄旅遊必備！全力搶攻海內外自由行旅客來高旅遊，高雄市政府觀光局全新推出「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun PASS)」三日券，已正式上架販售

限額1萬名！ 六福村「免費入園」午夜0點限時開搶 還可搭「笑傲飛鷹」賞煙火

午夜手刀快搶！ 新竹六福村主題樂園日前釋出，今年將首度舉辦「六福跨年YA派對」，讓民眾能在12/31的晚間6點後開放「免費入園」，樂翻一票網友。提醒大家，官方表示「免費入園」限額一萬名名額，預計在19

收藏控注意！寶可夢中心周年紀念悠遊卡、大阪關西世博一卡通開賣時間、地點一次看

寶可夢粉絲、收集控又要瘋掉了！悠遊卡、一卡通宣布再推出超強IP新卡，開賣時間、通路一次看。

台灣首家「嘉佩樂酒店」2025年首季開幕！五大奢華亮點搶先看

台灣首家嘉佩樂酒店——台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）將於2025年第一季正式登場，坐落於台北市敦化北路的林蔭大道間，以奢華住宿與文化設計結合的全新視角，吸引國際旅客的目光。這座由嘉佩樂酒店集團打造的台灣旗艦之作，將透過獨特的設計哲學與卓越的服務標準，重新定義豪華酒店的體驗。以下UDN整理五大亮點，一起揭露這座新地標的魅力所在把。

冬天約會要去哪？精選全台 5 間湯屋，情侶約會首選！

冷颼颼的冬天，情侶該去哪裡約會呢？透過天然高溫的溫泉放鬆身體、促進血液循環，還能欣賞美景，這種冬天的極致享受，就是情侶約會首選！這次七分之二的探索就精選全台湯屋旅館，讓情侶們來場溫暖的放鬆之旅吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。