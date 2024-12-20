「高雄好玩卡三日券」全新上架 買就送限量高雄龍虎塔對杯

高雄好玩卡三日券可以搭乘渡輪。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄智慧旅遊再升級、新年暢遊高雄旅遊必備！全力搶攻海內外自由行旅客來高旅遊，高雄市政府觀光局全新推出「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun PASS)」三日券，已正式上架販售！打造更靈活、多元的旅遊方式，集結經典景點、交通與美食的高雄好玩卡，提供電子票券與實體卡雙重選擇。

▲高雄好玩卡3日券享有高雄MeN Go時數方案48小時。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄全年精彩活動不間斷，搭配超值的「高雄好玩卡」更可「一卡手，暢遊高雄」！除即買即用超方便，可無限次搭乘捷運、輕軌等運具、任選5個熱門景點，大幅節省交通與景點門票費用，還能兌換限量高雄龍虎塔對杯！

海內外遊客來高雄聽演唱會或參加聖誕節、跨年，以及明年01/25將再次在愛河灣和16-18號碼頭盛大登場的「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」日本IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」等大型活動；觀光局特別推薦同步規劃高雄小旅行三日遊，並搭配使用高雄好玩卡，保證美景、美食與美好回憶滿載而歸！

▲持卡可至駁二藝術特區兌換限量紀念品-高雄龍虎塔對杯。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局高閔琳局長說明，「高雄好玩卡」三日券專為高雄深度旅遊設計，結合MeN Go 48小時交通（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等）。

持卡旅客在三日內盡情探索高雄於22個熱門景點中任選 5 個景點暢遊，包括壽山動物園、愛河貢多拉船、駁二當代館等；大幅降低交通與景點門票費用，讓旅程更加便利無憂，三日券原價2,169元，特價只要1,400元。此外，憑卡還享超過 50 間限定優惠店家，吃喝玩樂一次滿足，非常適合新春假期，就買「高雄好玩卡」暢玩大高雄，輕鬆又便利。

▲持卡可暢遊壽山動物園。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步表示，「高雄好玩卡」讓旅客以最便捷的方式探索高雄，並輕鬆融入當地文化與特色。無論是走進高雄流行音樂中心，感受音樂與城市融合的魅力；漫步哈瑪星鐵道文化園區，體驗復古鐵道風情；或是使用吳寶春麵包抵用券，品嚐世界冠軍的在地美味。這張高雄旅遊神卡都能滿足旅遊的各種需求，景點不需事前預約，說走就走，打造隨心所欲的旅遊行程，成為自由行旅客的最佳旅遊夥伴。

▲駁二藝術特區內有許多可愛的藝術作品。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，強力推薦民眾於明年1/25至2/16一起來愛河灣參加好玩、好拍、又好逛的「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，參觀又小又可愛的日本IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，並規劃一趟高雄之旅；搭配「高雄好玩卡」一日券或三日券，無限搭乘高雄大眾交通運具，將可省下大量的交通及景點門票等費用，輕鬆暢玩高雄各大景點，享受高雄冬日迷人觀光魅力，還可至駁二藝術特區（高雄市鹽埕區大勇路1號），免費兌換限量「高雄龍虎塔對杯」，為高雄旅程留下專屬紀念品！更多資訊請至高雄旅遊網或FB官方粉專查詢。

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