限額1萬名！ 六福村「免費入園」午夜0點限時開搶 還可搭「笑傲飛鷹」賞煙火
午夜手刀快搶！ 新竹六福村主題樂園日前釋出，今年將首度舉辦「六福跨年YA派對」，讓民眾能在12/31的晚間6點後開放「免費入園」，樂翻一票網友。提醒大家，官方表示「免費入園」限額一萬名名額，預計在19日跨20日的凌晨0點開放搶訂，可以磨拳準備了！
六福村跨年「免費入園」活動最新釋出更多詳情，共限額一萬名遊客入場，將在20日凌晨零時開放官網線上預約。須提醒的是，免費名額可由一人完成預定，最多可4人同行，採先搶先贏，完成預訂後務必請留下截圖畫面，12/31晚上六點就可憑QR CODE掃碼驗證入園。
同時，六福村更首創獨家六福跨年YA派對，推出限額坐大怒神、搭笑傲飛鷹賞煙火秀，目前官網大怒神套票已銷售一空，還有搭笑傲飛鷹賞煙火秀，一起熱力四射地衝一波，迎接2025年。
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