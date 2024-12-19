台灣首家「嘉佩樂酒店」2025年首季開幕！五大奢華亮點搶先看

台灣首家嘉佩樂酒店——台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）將於2025年第一季正式登場，坐落於台北市敦化北路的林蔭大道間，以奢華住宿與文化設計結合的全新視角，吸引國際旅客的目光。這座由嘉佩樂酒店集團打造的台灣旗艦之作，將透過獨特的設計哲學與卓越的服務標準，重新定義豪華酒店的體驗。以下UDN整理五大亮點，一起揭露這座新地標的魅力所在把。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

亮點一：國際設計巨匠打造的詩意空間

台北嘉佩樂酒店由國際知名設計師André Fu操刀，以「現代雅居」為核心理念，融合台北城市文化與國際視野，呈現出兼具藝術感與當代風尚的空間氛圍。酒店從大廳到客房，細節之處如藝術品般精緻，將設計與功能完美結合，讓每位賓客都能感受到如詩般的沉浸體驗。每一件擺設、每一幅畫作，皆彷彿訴說著台北的故事，讓人如同置身旅人專屬的私人畫廊。在André Fu的設計語彙中，空間不僅僅是視覺享受，更是一場與文化深度交融的旅程。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

亮點二：靜謐綠洲中的城市桃源

酒店位於台北敦化北路，這條台北著名的林蔭大道以其獨特的寧靜氛圍和綠意聞名。遠離城市喧囂的地理位置，加上酒店內外的精緻規劃，讓嘉佩樂成為都市中的一片靜謐綠洲。設計師André Fu以「活力與詩意交織」為設計主軸，打造出兼具現代感與自然感的和諧空間。住客可在這裡感受台北少見的寧靜生活方式，無論是靜心休憩還是靈感激發，酒店都能提供賓客舒適與愜意的體驗，成為繁忙城市中的一片桃花源。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

亮點三：嘉佩樂水療與健身中心的全新詮釋

Capella Wellness，嘉佩樂品牌的標誌性水療及健身設施，將於酒店二樓華麗登場。芳療室的設計靈感來自拱形結構，象徵著內在秩序與和諧，讓賓客在細膩的空間設計中找回心靈平靜。這裡不僅提供高端的芳療服務，還設有一系列健身與放鬆設施，旨在為身心靈帶來全方位的呵護。設計中細膩融入台北的文化特色，讓賓客在享受療程的同時，體驗台北專屬的美學與溫度。遠離繁囂，沉浸於靜謐，嘉佩樂水療中心提供的不僅是服務，更是一種生活態度的全新詮釋。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

亮點四：五大餐飲空間的極致饗宴

台北嘉佩樂酒店精心打造五間獨具風格的餐飲空間，每一處都將文化、設計與味覺的完美結合推向極致。西餐廳以歐洲古典為靈感，融合璀璨吊燈與深色絲絨設計，打造出宏偉與奢華兼具的用餐氛圍；甜點坊則以大面玻璃窗迎接自然光，搭配溫暖色調，營造出巴黎街頭咖啡館般的浪漫情調，特別適合品味輕食與精緻甜點。大廳酒吧則以沙龍為概念，模擬私人會客室的舒適氛圍，是台北社交名流的新聚點。此外，中餐廳與日式餐廳則分別以台灣與日本傳統文化為靈感，中餐廳採用手工牡丹鑲嵌與紅瓦天花板設計，重新演繹台灣建築的溫暖與優雅；日式餐廳則強調「留白之美」，透過障子窗與光影變化，讓賓客在侘寂美學中體驗靜謐與純粹。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

亮點五：台北奢華住宿新地標

作為嘉佩樂酒店集團首次進軍台灣的旗艦之作，台北嘉佩樂酒店不僅是一座豪華酒店，更是結合文化、設計與服務的城市新地標。酒店總經理羅德遠（Dennis Laubenstein）表示：「我們致力於為每位旅客打造無與倫比的入住體驗。台北嘉佩樂酒店將成為全球旅客探索當地文化與藝術的最佳窗口。」這座酒店的開幕，標誌著台灣頂級旅宿新篇章的開啟，也為亞洲豪華酒店市場注入新活力。

圖／臺北嘉佩樂酒店提供

台北嘉佩樂酒店

開幕時間：預計2025年第一季

地址：台北市敦化北路（詳細地址待更新）