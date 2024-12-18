最美冬季花卉饗宴！ 「2024南投花卉嘉年華」開跑 憑發票免費入園+14場賞花巡禮接力
2024冬季快把握到南投賞花去！ 2024「南投花卉嘉年華」開跑了，自2024年12月至2025年3月期間陸續由各處響應賞花活動接力，率先登場的是「台一生態休閒農場」挑大梁，自即起至12/22期間舉行「花緣相隨」主題日，特別祭出「免門票活動」專屬優惠，每人只要憑1張2024年11、12月發票即可免費入園，而收集的發票全數捐贈埔里在地公益團體，邀大家一同來賞花獻愛心。
位於南投埔里的台一生態休閒農場(楓樺台一渡假村)，門口以歐洲婚宴花園的「花緣相隨」意象迎賓，群山環繞著園區，座擁4萬坪花園綠地，七大主題農場，花卉花泉展現千變萬化風貌，更是擁有四星級渡假村休閒生態農場。
為了歡迎遊客們前來探訪花現南投、百花齊放的花漾美景，台一生態休閒農場最後限時免費「憑發展免費入園」參觀，園區還推出多項有趣活動，如：12/21、12/22每日前30位免費體驗「彩繪盆栽+香草種植」DIY；參加「捧花遊戲」(100元/次)，將3束花的其中1束成功丟入花籃，即可兌換限定場景貼紙手作組；另外還有超值「香草雞套餐」美食，每組1399元4人份，假日限量供應50組。
接下來，「2024南投花卉嘉年華」系列活動持續舉辦至2025年3月，供遊客們規劃明年度假期活動參考。
一、花緣相隨主題日
地點：台一生態休閒農場，日期：12/21、12/22
二、花漾森活派對
地點：埔里鎮演習林園區，日期：12/21
三、踏雪尋梅
地點：梅子夢工廠，日期：12/21起
四、焢窯草屯~花旅南投
地點：草屯陳府將軍廟旁農田，日期：12/22
五、幸福信義鄉聖誕感恩系列
地點：羅娜村及地利村，日期：即起至12/29
六、2025清境星空派對跨年晚會
地點：清境統一超商前廣場，日期：12/31 18:30至2025/1/1 01:00
七、仁愛互新冬梅賞花季
地點：互新賞梅區，日期：2025/1/11、1/12
八、蘭鄉迎春‧櫻紅盛宴
地點：魚池鄉朝曦宮，日期：2025/2/9
九、仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松
地點：春陽村，日期：2025/2/15至2/16
十、草坪頭櫻花季~花與茶之饗宴
地點：草坪頭親水公園，日期：2025/1/24至3/2
十一、2025櫻花冬筍季
地點：鹿谷小半天石馬公園，日期：2025/1月中旬
十二、2025九族櫻花祭
地點：九族文化村，日期：2025/2月
十三、杉林溪牡丹花季
地點：杉林溪森林生態渡假園區，日期：2025/3月
十四、2025九族薰衣草季
地點：九族文化村，日期：2025/3月
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