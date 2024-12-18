雨都限定尋寶！ 基隆百年慶 尋找3個「傘人家族」打卡成功 免費拿100年主題小禮
可愛的小橘人城市尋寶開始囉！ 為了慶祝基隆設市100年，基隆市政府文化觀光局以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，推出基隆百年系列活動，活動之一「傘人家族打卡」，邀遊客們快來基隆尋找3個「傘人家族」合作商家，跟打卡牌合影拿小禮物！
基隆百年特展中的「傘人家族打卡」活動，邀請市民跟遊客到基隆百年合作店家，蒐集「3個」不同商家編號的傘人家族打卡牌合影拍照，將合照上傳至個人社群（如Facebook、Threads、Instagram），貼文設定為公開，並註明「商家地點」，同時TAG「#基隆一百生日快樂」即完成活動關卡。
自即日起至2025/1/19期間，至基隆美術館1樓「百尺竿頭迎繽萬千」百年禮品兌換處(逢週一及國定假日休館)，出示你的公開貼文，即可免費領取限量基隆100年紀念小禮(杯墊或眼鏡布，隨機贈送)，每人限領1份，限量1,000份，送完為止。
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