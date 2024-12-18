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櫻花林下的豪華露營！蟬說霧繞、蟬說霧語打造春日深度旅遊，攜手泰雅族端出「雲海上的部落餐桌」

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《蟬說：霧繞》《蟬說：霧語》推出2025年泰雅族櫻花季限定活動。圖片來源｜蟬說提供
《蟬說：霧繞》《蟬說：霧語》推出2025年泰雅族櫻花季限定活動。圖片來源｜蟬說提供

位於新竹五峰鄉海拔1,000公尺上的《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》，因地形優勢容易看見壯闊的雲海景象，兩個館別風格大不相同，《蟬說：霧繞》在活動、住宿、餐點中結合更多的泰雅族元素；《蟬說：霧語》則是結合在地小農打造高山農村生活，園區內有許多親手種植的農作物，能直接品嚐到食材直送餐桌的美味。

《蟬說：霧繞》與《蟬說：霧語》營區被浪漫粉色櫻花圍繞。圖片來源｜蟬說官網
《蟬說：霧繞》與《蟬說：霧語》營區被浪漫粉色櫻花圍繞。圖片來源｜蟬說官網

體驗泰雅族文化！「雲海上的部落餐桌」把私房菜端上桌

《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》以其神秘的泰雅部落風情和壯麗的自然風光聞名，不管哪個營區帳篷、小木屋或是露營車，一開門便是滿滿的粉色櫻花映入眼簾，飽覽富士櫻與八重櫻浪漫花海。

入住露營車同樣能充分感受自然的美妙以及體驗泰雅族人文風情。圖片來源｜蟬說提供
入住露營車同樣能充分感受自然的美妙以及體驗泰雅族人文風情。圖片來源｜蟬說提供

而為了迎接即將到來的2025年2月14日至3月9日泰雅族櫻花季，蟬說結合當地泰雅族文化推出「雲海上的部落餐桌」，結合部落媽媽們的私房菜單，再透過融合與發想，創造出既保留有原民風味又帶有創新的部落餐桌料理，食材也特定與在地小農合作，從山間採摘的新鮮食材到泰雅族的傳統料理技藝，每道菜都展現了部落的文化與誠意。

獨特的泰雅獵人體驗活動帶領旅人與泰雅族產生更深的連結。圖片來源｜蟬說提供
獨特的泰雅獵人體驗活動帶領旅人與泰雅族產生更深的連結。圖片來源｜蟬說提供

在櫻花林品嚐小點與限定特色表演

在櫻花季期間入住也能享用到不同以往的餐點、體驗活動，入住提供以櫻花為靈感製作的甜點與特色飲品，晚間邀請到白蘭部落的在地夥伴表演，包含泰雅部落的白蘭舞蹈班與麻糬體驗。

此次活動特別準備部落特色美食，品嘗最傳統的泰雅族料理。圖片來源｜蟬說提供
此次活動特別準備部落特色美食，品嘗最傳統的泰雅族料理。圖片來源｜蟬說提供

除此之外，《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》最引人注意的是「泰雅獵人體驗活動」，在專業的獵人嚮導陪伴下，旅客將穿越幽靜的山徑，聆聽森林的低語，學習辨識動物的足跡與痕跡，感受泰雅族世代傳承的山林智慧。隨著夜幕降臨，營火點燃，則能在火光中啜飲小米酒，聆聽獵人們講述古老的故事，體驗一場融合學習與沉浸的深度文化探索之旅。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/302461

櫻花季 獵人 露營

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