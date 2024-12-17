飛進港都 AirAsia主題高雄輕軌列車發車

聯合新聞網／ TTN旅報
AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車，還要加碼週週抽機票。 圖／AirAsia 提供
AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車，還要加碼週週抽機票。 圖／AirAsia 提供

【文・吳丁江】

越來越多航空公司將旅遊市場的目光投向南部，不但陸續開啟高雄出發航線，還要打造更多亮點讓南部旅客耳目一新。亞洲航空AirAsia特別在港都打造一輛結合品牌特色與旅行氛圍濃厚的AirAsia主題高雄輕軌列車。當環狀線繞行在大高雄的時候，火紅色的亞航主題高雄輕軌列車在高雄市區為高雄的市景增添活力與亮點，讓民眾搭上輕軌列車好比搭乘飛機，與AirAsia一起飛，探索2025年的命定開運之地。

車身火紅鮮豔的AirAsia主題高雄輕軌列車，行駛港都成為移動的亮點。 圖／AirAsia 提供
車身火紅鮮豔的AirAsia主題高雄輕軌列車，行駛港都成為移動的亮點。 圖／AirAsia 提供

2025命定開運之地 先領好運御守再抽機票

為迎接2025全新的旅遊年，AirAsia推出「探索2025命定開運之地」活動，凡旅客搭乘並掃瞄AirAsia主題高雄輕軌列車車廂內的QRCode，或於官網連結「探索2025命定開運之地」網頁參加指定的線上互動遊戲，即可獲得專屬的 「Fun心玩御守」為旅程增添祝福與平安。此外，還有「AirAsia機票週週抽」活動，每週抽出高雄直飛機票獎項(共9張)，帶領旅人開啟下一趟冒險旅程，還能獲得購票折扣優惠碼。

串聯東北亞東南亞就是AirAsia

隨著高雄旅遊需求的顯著回溫，AirAsia積極布局從高雄出發的直飛航點，目前有從高雄馬尼拉、吉隆坡、曼谷(廊曼)、沙巴（亞庇）、東京(成田)等5大航點，提供南部旅客更方便、更經濟實惠的出國選擇。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，自從2024年年初開航高雄─曼谷、高雄－東京航線後，航班幾乎都有8成以上的載客率，可以感受到南台灣民眾對於海外旅行的需求；上個月所推出台灣獨家的高雄－沙巴直飛航線，也倍受好評。高雄是AirAsia台灣航線發展重心之一，目前也在規劃其他高雄直飛航線當中，便利南台灣民眾旅遊、商辦的出行需求。

慶祝AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車，同步推出高雄直飛優惠，高雄─吉隆坡/沙巴每週4班單程含稅2,190元起；高雄─東京(成田)天天直飛單程含稅3,588元起；高雄─曼谷(廊曼)天天直飛單程含稅2,690元起；高雄─馬尼拉每週三班單程含稅1,808元起。該促銷票價從即日起至2024年12/15，可在 AirAsia MOVE 應用程序或airasia.com開放預訂出發日期至2025年3/29前之機票。想輕鬆跟團出遊者，AirAsia亦攜手京城旅遊、旅天下、找到了旅遊、喜鴻假期、東南旅遊、五福旅遊、山富旅遊等多家旅行社，推出多樣化團體行程。

慶祝AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車，同時推出高雄直飛全航線優惠特價活動。 圖／AirAsia 提供
慶祝AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車，同時推出高雄直飛全航線優惠特價活動。 圖／AirAsia 提供

AirAsia主題高雄輕軌列車哪裡找
列車編號KLRT21
發動日期至2025年2月2日止
站點時刻主題列車出沒站點與時刻參考「高雄ibus App」
活動網站「探索 2025 命定開運之地」

 

延伸閱讀>>台灣虎航 11/26達成日本第20個航點 「台北－宮崎」包機直飛 引領九州深度遊

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