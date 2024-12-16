快訊

雙城論壇上海團抵台 台灣國舉牌陳抗…新黨游智彬罵王八蛋遭警架走

終於下了！合歡山降雪霰 狂飄5分鐘

敘利亞看守內閣已上路 以色列竟趁亂空襲入侵

聽新聞
0:00 / 0:00

「全台最美眷村」免門票到明年6月！全園區、4大展館任你逛 集結「國寶級手繪電影看板、藝術家療癒作品」文青必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

「全台最美眷村」免門票！台南市定古蹟「水交社文化園區」免門票參觀延長至2025/6/30，全園區和四大主題展館統統能免費走覽，更多了最新的戶外藝術裝置《貓咪出沒》，為眷村古蹟增添活潑生趣。

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

台南市定古蹟「水交社文化園區」擁有「全台最美眷村」的美名，為推廣古蹟歷史與眷村文化，園區加碼延長「免門票」開放參觀，包含全園區與四大主題展館，一路優惠到2025/6/30。現在，戶外展區和藝術裝置還有新看點，像是由在地藝術家蔡濰任打造的《貓咪出沒》，可愛貓咪現蹤園區晴空廣場及展演館前，為園區注入療癒且活潑的新氛圍。

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

還有當代印象派藝術家寧芮潔《MOI盪鞦韆》同步展出，以及國寶級職人顏振發於工藝聚落外牆親手繪製的《筧橋英烈傳》及《八百壯士》電影看板，在大師的畫筆下格外寫實，懷舊感與眷村記憶相襯，非常值得到訪細品。

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

園區內除了新布展與藝術裝置外，還能到敝墟書店、眷村雜貨鋪等處選購書籍與限定文創伴手禮，新舊文青都一定要逛上一回。另有眷村食堂、文學沙龍館、藝術特展館、水交社聚落，多多走看相信能有不少收穫喔！

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專
圖／水交社文化園區粉專

水交社文化園區

地址：台南市南區興中街118號

開放時間：週三至日9:00-17:00（週一、二休館）

免費參觀：即日起至2025/6/30

電話：(06)263-3467

編輯推薦

伴手禮 台南旅遊 名勝古蹟 文青 書店 眷村 私房景點 電影

相關新聞

「全台最美眷村」免門票到明年6月！全園區、4大展館任你逛 集結「國寶級手繪電影看板、藝術家療癒作品」文青必衝

「全台最美眷村」免門票！台南市定古蹟「水交社文化園區」免門票參觀延長至2025/6/30，全園區和四大主題展館統統能免費走覽，...

台灣樂活永續協會公布調研！樂活旅遊4大新趨勢：永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿

台灣的樂活旅遊以多元模式蓬勃發展，在「2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會」活動中特別表彰多年來在「食、宿、遊、購、行」領域的卓越合作夥伴，並感謝長期參與並展現熱情的旅客代表，以深化品牌與消費者的情感連結

免費爽看演唱會！2025「全台跨年晚會陣容」一次收　SJ、MAMAMOO、2NE1成員都來了

超強卡司都在這！即將迎來2025年，全台各地跨年晚會陣容相繼出爐，從實力派歌手、人氣團體、爆火樂團到韓國大勢Idol，...

睛睛會眨、尾巴會搖！Citylink南港車站新地標「巨貓冬冬」 療癒睡相超好拍　重點角度「這兩顆」讓網友笑噴

南港Citylink全新地標出現！ 巨型橘貓擁懶臥躺在廣場 超療癒拍照打卡活動 邀你毛起來玩

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、樂團、星空電影院追起來

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、星空電影院追起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。