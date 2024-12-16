「全台最美眷村」免門票到明年6月！全園區、4大展館任你逛 集結「國寶級手繪電影看板、藝術家療癒作品」文青必衝

「全台最美眷村」免門票！台南市定古蹟「水交社文化園區」免門票參觀延長至2025/6/30，全園區和四大主題展館統統能免費走覽，更多了最新的戶外藝術裝置《貓咪出沒》，為眷村古蹟增添活潑生趣。

圖／水交社文化園區粉專

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台南市定古蹟「水交社文化園區」擁有「全台最美眷村」的美名，為推廣古蹟歷史與眷村文化，園區加碼延長「免門票」開放參觀，包含全園區與四大主題展館，一路優惠到2025/6/30。現在，戶外展區和藝術裝置還有新看點，像是由在地藝術家蔡濰任打造的《貓咪出沒》，可愛貓咪現蹤園區晴空廣場及展演館前，為園區注入療癒且活潑的新氛圍。

圖／水交社文化園區粉專

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還有當代印象派藝術家寧芮潔《MOI盪鞦韆》同步展出，以及國寶級職人顏振發於工藝聚落外牆親手繪製的《筧橋英烈傳》及《八百壯士》電影看板，在大師的畫筆下格外寫實，懷舊感與眷村記憶相襯，非常值得到訪細品。

圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專

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園區內除了新布展與藝術裝置外，還能到敝墟書店、眷村雜貨鋪等處選購書籍與限定文創伴手禮，新舊文青都一定要逛上一回。另有眷村食堂、文學沙龍館、藝術特展館、水交社聚落，多多走看相信能有不少收穫喔！

圖／水交社文化園區粉專

圖／水交社文化園區粉專

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水交社文化園區

地址：台南市南區興中街118號

開放時間：週三至日9:00-17:00（週一、二休館）

免費參觀：即日起至2025/6/30

電話：(06)263-3467