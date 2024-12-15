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出國旅遊注意！菲律賓退稅新制 南韓免K-ETA再延長

中央社／ 台北15日電
旅客出國留意，菲律賓日前宣布，未來外籍旅客在指定的商店交易單筆超過3000披索即可退稅。記者黃仲明／攝影
旅客出國留意，菲律賓日前宣布，未來外籍旅客在指定的商店交易單筆超過3000披索即可退稅。記者黃仲明／攝影

旅客出國留意，菲律賓日前宣布，未來外籍旅客在指定的商店交易單筆超過3000披索即可退稅；韓國也宣布免申請電子旅行授權系統（K-ETA）期限再延長到明年底。

菲律賓觀光部發布新聞稿表示，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）在12月9日簽署法律為本地購買的商品建立增值稅退稅制度，歡迎更多遊客到訪享受購物樂趣，外國旅客增值稅（VAT）退稅施行細則條款將於90天內發布，新制上路將為菲律賓觀光開啟全新篇章，預期旅客消費總金額較2023年將有望提升至少近3成。

菲律賓觀光部指出，根據新法簽訂內容，凡外國籍旅客於菲律賓境內認可零售商店交易單筆達3000披索以上消費，即可申請增值稅退稅，並且需於60天內向增值稅退稅業者辦理電子或現金機制申請退款。

另外，韓國觀光公社台北支社公布入境韓國的最新規定，韓國政府宣布免申請電子旅行授權系統（K-ETA）期限再延長至明年年底，旅客只要填寫入境卡就可以入境韓國。

韓國觀光公社指出，台灣是屬於檢疫管理地區，因此有到訪過台灣（或從台灣出境），途中沒有經過重點檢疫管理地區，且沒有出現症狀，即可免填Q-CODE系統（健康狀態調查表）。

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