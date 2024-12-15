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免費爽看演唱會！2025「全台跨年晚會陣容」一次收　SJ、MAMAMOO、2NE1成員都來了

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
往年台北跨年圖。圖／本報資料照片
往年台北跨年圖。圖／本報資料照片

超強卡司都在這！即將迎來2025年，全台各地跨年晚會陣容相繼出爐，從實力派歌手、人氣團體、爆火樂團到韓國大勢Idol，統統看得到。以下整理了2025「全台跨年晚會歌手陣容」，趕快想好到哪裡跨年，每年都要打卡、嗨爆免費演唱會

【台北】台北最High新年城

活動時間：2024/12/31 19:00起

地點：台北市民廣場

主持人：Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、朵拉（謝雨芝）

卡司：Energy、Apink、八三夭、梁詠琪、黃宣、宇宙人、李聖傑、楊乃文、J.Sheon、Karencici、戴佩妮、TRASH、Dragon Beauties、RayRay、怕胖團等

官方網站：https://2025newyear.travel.taipei

圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【新北】閃耀新北1314跨河煙火

活動時間：2024/12/31 15:00-21:30

地點：淡水漁人碼頭 星光舞台

主持人：曾子余、梁舒涵、黃鐙輝、韓艾婷

卡司：SUPER JUNIOR-L.S.S.（壓軸）、U:NUS、宇宙人、陳勢安、范逸臣、孫淑媚、許富凱、卓文萱、板凳樂團等

官方網站：https://www.ntpcnewyear.com.tw

圖／新北市文化局粉專
圖／新北市文化局粉專

【新竹】2025大新竹跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:00-00:30

地點：新竹縣政府前廣場

卡司：丁噹、Ozone、彭佳慧、安心亞、羅文裕、艾薇Ivy、麋先生、Shawn尚融、林茉曦Angel等

圖／新竹縣政府提供
圖／新竹縣政府提供

【台中】2025台中跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:00-1:00

地點：水湳中央公園

卡司：韓國女團MAMAMOO輝人、告五人（壓軸）、五堅情、玖壹壹等

圖／台中市政府提供
圖／台中市政府提供

【台中】台中麗寶樂園跨年晚會

活動時間：2024/12/31 21:00-00:30

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

卡司：waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯&蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯等

圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

【雲林】劍湖山世界跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:30起

地點：劍湖山世界

主持人：沐妍、顥文

卡司：家家、KIRE凱爾、陳忻玥、董育君、星動力娛樂 SHOW CASE、李杰明等

圖／摘自劍湖山世界粉專（賴宏澤拍攝）
圖／摘自劍湖山世界粉專（賴宏澤拍攝）

【雲林】2025雲林斗六跨年活動

活動時間：2024/12/31 18:30-00:00

地點：斗六膨鼠森林公園

卡司：陳芳語kimberley（壓軸）、陳隨意、柏霖、南方二重唱、西屯純愛組、王ADEN等

圖／雲林縣政府提供
圖／雲林縣政府提供

【雲林】2025西螺雄SONG跨年晚會

活動時間：2024/12/31 16:15-00:30

地點：西螺大橋西側草坪

主持人：林佩遙、李祐誠

卡司：王識賢、JUD陳泳希、杜忻恬、yoyo家族唱跳、戴梅君、謝金晶等

圖／雲林縣政府提供
圖／雲林縣政府提供

【嘉義】2025全嘉藝起來跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:00-1:00

地點：嘉義市立體育場

主持人：陳漢典、木木 林葦妮

卡司：沈文程、滅火器 Fire EX、Crispy脆樂團、邱軍Kui、孫肇谷、Boom!怪物星人、AP潘宇謙、翁鈺鈞、廖士賢、DJ SWALLOW 妖嬌等

圖／嘉義市政府提供
圖／嘉義市政府提供

【台南】2025台南好Young跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:00-00:30

地點：台南永華市政中心西側廣場

主持人：吳建恆、徐凱希

卡司：李俊昊LeeJunho、動力火車、玖壹壹、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、EighRA紫月光等

官方網站：https://tainanyoung.com.tw

圖／台南市政府提供
圖／台南市政府提供

【高雄】2025高雄跨年晚會

活動時間：2024/12/31 18:55起

地點：夢時代

主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠

卡司：韓國女團2NE1成員SANDARA PARK、告五人、徐佳瑩、滅火器、盧廣仲、麋先生、阿跨面、U:NUS、芮鯊、Yappy、BBOY NANA、WING STARS、GENBLUE幻藍小熊等

官方網站：https://khnewyear.tw

圖／高雄市政府提供
圖／高雄市政府提供

【屏東】2025屏東跨年演唱會

活動時間：2024/12/31 19:00-00:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：Dennis、凱莉

卡司：韋禮安、小樂吳思賢、柯有倫&竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋、9m88、大成、陳華、呂植宇等

屏東跨年演唱會卡司公布。圖／屏東縣府文化處提供
屏東跨年演唱會卡司公布。圖／屏東縣府文化處提供

【屏東】舞動東港幸福飛揚2025跨年晚會

活動時間：2024/12/31 19:00-00:10

地點：大鵬灣國際休閒特區

主持人：梅東生、珈安、香香

卡司：黃明志、黃妃、冰球樂團、朱海君、邱軍、林良歡、鄭華耕、陳言寧等

圖／東港鎮公所提供
圖／東港鎮公所提供

【花蓮】2025花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

活動時間：2024/12/31 19:00-00:30

地點：東大門廣場

卡司：Matzka、人氣樂團怕胖團、創作歌手Tyson Yoshi等

圖／花蓮縣政府提供
圖／花蓮縣政府提供

【台東】2025台東跨年晚會

活動時間：2024/12/31 19:00-00:30

地點：台東市國際地標

卡司：蘇慧倫、MC HotDog熱狗、頑童（小春Kenzy、大淵MUTA、瘦子E.SO）、JADE、李權哲、洪佩瑜、熊仔、葉璦菱、王若琳、魏如昀、許含光等

圖／台東縣政府文化處提供
圖／台東縣政府文化處提供

* 以上活動相關資訊皆以官方公告為準

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