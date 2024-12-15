免費爽看演唱會！2025「全台跨年晚會陣容」一次收 SJ、MAMAMOO、2NE1成員都來了
超強卡司都在這！即將迎來2025年，全台各地跨年晚會陣容相繼出爐，從實力派歌手、人氣團體、爆火樂團到韓國大勢Idol，統統看得到。以下整理了2025「全台跨年晚會歌手陣容」，趕快想好到哪裡跨年，每年都要打卡、嗨爆免費演唱會！
【台北】台北最High新年城
活動時間：2024/12/31 19:00起
地點：台北市民廣場
主持人：Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、朵拉（謝雨芝）
卡司：Energy、Apink、八三夭、梁詠琪、黃宣、宇宙人、李聖傑、楊乃文、J.Sheon、Karencici、戴佩妮、TRASH、Dragon Beauties、RayRay、怕胖團等
官方網站：https://2025newyear.travel.taipei
【新北】閃耀新北1314跨河煙火
活動時間：2024/12/31 15:00-21:30
地點：淡水漁人碼頭 星光舞台
主持人：曾子余、梁舒涵、黃鐙輝、韓艾婷
卡司：SUPER JUNIOR-L.S.S.（壓軸）、U:NUS、宇宙人、陳勢安、范逸臣、孫淑媚、許富凱、卓文萱、板凳樂團等
官方網站：https://www.ntpcnewyear.com.tw
【新竹】2025大新竹跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:00-00:30
地點：新竹縣政府前廣場
卡司：丁噹、Ozone、彭佳慧、安心亞、羅文裕、艾薇Ivy、麋先生、Shawn尚融、林茉曦Angel等
【台中】2025台中跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:00-1:00
地點：水湳中央公園
卡司：韓國女團MAMAMOO輝人、告五人（壓軸）、五堅情、玖壹壹等
【台中】台中麗寶樂園跨年晚會
活動時間：2024/12/31 21:00-00:30
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
卡司：waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯&蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯等
【雲林】劍湖山世界跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:30起
地點：劍湖山世界
主持人：沐妍、顥文
卡司：家家、KIRE凱爾、陳忻玥、董育君、星動力娛樂 SHOW CASE、李杰明等
【雲林】2025雲林斗六跨年活動
活動時間：2024/12/31 18:30-00:00
地點：斗六膨鼠森林公園
卡司：陳芳語kimberley（壓軸）、陳隨意、柏霖、南方二重唱、西屯純愛組、王ADEN等
【雲林】2025西螺雄SONG跨年晚會
活動時間：2024/12/31 16:15-00:30
地點：西螺大橋西側草坪
主持人：林佩遙、李祐誠
卡司：王識賢、JUD陳泳希、杜忻恬、yoyo家族唱跳、戴梅君、謝金晶等
【嘉義】2025全嘉藝起來跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:00-1:00
地點：嘉義市立體育場
主持人：陳漢典、木木 林葦妮
卡司：沈文程、滅火器 Fire EX、Crispy脆樂團、邱軍Kui、孫肇谷、Boom!怪物星人、AP潘宇謙、翁鈺鈞、廖士賢、DJ SWALLOW 妖嬌等
【台南】2025台南好Young跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:00-00:30
地點：台南永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
卡司：李俊昊LeeJunho、動力火車、玖壹壹、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、EighRA紫月光等
官方網站：https://tainanyoung.com.tw
【高雄】2025高雄跨年晚會
活動時間：2024/12/31 18:55起
地點：夢時代
主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
卡司：韓國女團2NE1成員SANDARA PARK、告五人、徐佳瑩、滅火器、盧廣仲、麋先生、阿跨面、U:NUS、芮鯊、Yappy、BBOY NANA、WING STARS、GENBLUE幻藍小熊等
官方網站：https://khnewyear.tw
【屏東】2025屏東跨年演唱會
活動時間：2024/12/31 19:00-00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：Dennis、凱莉
卡司：韋禮安、小樂吳思賢、柯有倫&竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋、9m88、大成、陳華、呂植宇等
【屏東】舞動東港幸福飛揚2025跨年晚會
活動時間：2024/12/31 19:00-00:10
地點：大鵬灣國際休閒特區
主持人：梅東生、珈安、香香
卡司：黃明志、黃妃、冰球樂團、朱海君、邱軍、林良歡、鄭華耕、陳言寧等
【花蓮】2025花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
活動時間：2024/12/31 19:00-00:30
地點：東大門廣場
卡司：Matzka、人氣樂團怕胖團、創作歌手Tyson Yoshi等
【台東】2025台東跨年晚會
活動時間：2024/12/31 19:00-00:30
地點：台東市國際地標
卡司：蘇慧倫、MC HotDog熱狗、頑童（小春Kenzy、大淵MUTA、瘦子E.SO）、JADE、李權哲、洪佩瑜、熊仔、葉璦菱、王若琳、魏如昀、許含光等
* 以上活動相關資訊皆以官方公告為準
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