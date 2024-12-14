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吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高雄市政府觀光局、0%TAIPEI提供
圖／高雄市政府觀光局、0%TAIPEI提供

粉絲暴動了！高雄市政府宣布驚喜一波又一波，不只年底有魷魚遊戲佔領高雄愛河灣，最新公布2025年1月底在愛河灣推出的「冬日遊樂園」，將邀請到爆紅的日本漫畫IP「吉伊卡哇」擔任主角賣萌，陪大家共度春節年假；此前，台北粉絲們還能先追「魔法吉伊卡哇」快閃店，先來看這群小可愛登陸華山文創園區。

日本爆紅「吉伊卡哇」現身高雄愛河灣

圖／高雄市政府觀光局
圖／高雄市政府觀光局

繼「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園ｘ黃色小鴨」成功引發黃色風潮後，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，特別邀請來自日本的爆紅「吉伊卡哇」於1/25至2/16登陸愛河灣。

2025冬日遊樂園展演將以超人氣角色「吉伊卡哇」為主題，打造專屬燈光展演區，民眾將可見吉伊卡哇、小八貓與烏薩奇一同現身高雄港都，欣賞到巨型吉伊卡哇燈飾、角色互動展區及各式打卡景點，可以趕快搶訂飯店安排假期了！

圖／高雄市政府觀光局
圖／高雄市政府觀光局

2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園吉伊卡哇

時間：114/1/25至114/2/16

地點：高雄愛河灣主展區

「魔法吉伊卡哇」快閃店登陸華山

圖／0%TAIPEI提供
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吉伊卡哇迷們今年先來追這一檔，「nagano no kuma」與《吉伊卡哇》聯手出擊，「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇快閃店將於12/21可愛登陸華山文創園區。這回將以夢幻與可愛為主題，透過環繞全場的鏡面裝飾與粉藍幻彩牆，營造出置身魔法世界的奇幻場景。會場中央更量身打造的「霓幻愛心旋轉角色台」，讓小可愛們齊聚一堂，在場內每一處都隱藏著施展魔法的瞬間。

圖／0%TAIPEI提供
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同場加映集結作者nagano筆下的「nagano market」，一口氣匯集了nagano熊、吉伊卡哇等超萌療癒角色，會場中更出現高達兩公尺的巨無霸nagano no kuma氣球，還引入日本超夯「抽抽玩偶賞」，每抽都有獎，有機會抽中高達50公分的特賞「特大nagano no kuma玩偶」記得來試手氣抱回家。

圖／0%TAIPEI提供
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「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店

時間：113/12/21至114/4/6 11:00-20:00

地點：台北華山1914文創園區 西4館

「nagano market POP UP SHOP」華山快閃店

時間：113/12/22至114/3/16 11:00-20:00

地點：台北華山1914文創園區 西4館

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