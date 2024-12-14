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睛睛會眨、尾巴會搖！Citylink南港車站新地標「巨貓冬冬」 療癒睡相超好拍　重點角度「這兩顆」讓網友笑噴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CITYLINK南港店提供、IG@vivian06041授權
圖／CITYLINK南港店提供、IG@vivian06041授權

好療癒呀！ 南港車站全新夢幻地標等你來踩點，2024冬季CITYLINK南港店，打造溫暖又療癒的戶外裝置藝術展「毛起來玩」，邀大小朋友一同踏入奇幻童話的貓咪村莊，再加碼推出「冬季主題市集」，即起至2025年3月2日週週精彩，快鎖定今年冬日的熱門打卡點！

圖／CITYLINK南港店提供
圖／CITYLINK南港店提供

位於南港車站附近、CITYLINK南港店中央廣場上，出現一座充滿歐洲風情的迷你村莊，一隻會眨眼、會搖尾巴、肚皮還會一上一下呼吸起伏，彷彿是在打呼嚕的「巨貓冬冬」臥躺在上面，慵懶又療癒的睡相，讓人忍不住大拍特拍，轉一下不同角度，竟發現「兩顆蛋蛋」，讓網友笑說「疑似未結紮的公貓」。

圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

不僅有巨貓冬冬守護著每一位遊客，更有其他四位貓咪角色—「阿嗚」、「大胖」、「呼嚕」、「軟糖」分布於不同區域，等著大小朋友前來互動，活動期間，蒐集四位喵星小夥伴的限定印章，即可在CITYLINK南港店B棟3樓服務台兌換「限定好禮」哦！

圖／CITYLINK南港店
圖／CITYLINK南港店

同時迎接聖誕佳節，於12/2至12/25「聖誕願望小卡」活動：當日消費滿1,000元即可兌換限量小卡，寫下聖誕願望有機會獲得特別禮物；12/21至12/22「聖誕老人快閃」活動：神秘嘉賓聖誕老人攜手巨型貓咪冬冬，為大家送上節日的祝福與小禮物。

兩個連續週末12/20至12/22、12/28至12/29，更特別推薦「巨貓小鎮 繽紛聖誕」冬日主題市集，以療癒巨貓為主題，聖誕美食、手作市集，拍照打卡必訪聖誕樂園！

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