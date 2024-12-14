快訊

遭傳死訊！66歲陳昇不忍露面了 揭人生大計畫

台灣隊長陳傑憲夫妻檔「老錢風」上身大曬GUCCI貴族氣

男持開山刀當街追砍友人「削下臉皮」 殺人未遂判重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

暗黑女神桃乃木香奈打卡寧夏夜市　熱炒店PO好料讓人好饞

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
桃乃木香奈逛寧夏夜市。圖／擷自IG／kana_momonogi
桃乃木香奈逛寧夏夜市。圖／擷自IG／kana_momonogi

日本AV女優桃乃木香奈將於21、22日在台北舉辦簽名會活動，見粉絲前她驚喜曝光已在台灣品嚐美食的照片，讓粉絲高呼：「歡迎來台灣」。

桃乃木香奈10日晚間分享新照寫下「台灣好吃的飯」，一看照片她人已在台灣熱炒店，桌上擺了酥炸鮮蚵等美食，她則手拿18日生啤面對鏡頭開心微笑，有網友深夜看到暗黑女神與熱炒料理，直呼「這麼晚還PO好料，會忍不住」、「想和女神一起吃」。

12日，桃乃木香奈再分享身處寧夏夜市的短片，片中掃過一攤攤小吃攤，像是大腸包小腸、烤玉米、臭豆腐等美食，也有桃乃木香奈購買手搖飲的可愛畫面，網友直呼看到影片中桃乃木香奈逛夜市的笑顏真的太療癒，大讚「真的很漂亮」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃乃木香奈在熱炒店。圖／擷自IG／kana_momonogi
桃乃木香奈在熱炒店。圖／擷自IG／kana_momonogi

相關新聞

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、樂團、星空電影院追起來

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、星空電影院追起來

「1.2.3. 高雄人」攻略快看！《魷魚遊戲2》巨型英熙娃娃佔領高雄港16天 一日限定萬人粉紅趴、無人機秀必追

「1.2.3. 高雄人」為期16天！ 《魷魚遊戲2》12/21限定無人機大秀、萬人粉紅派對　巨型英熙娃娃將佔領高雄港

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3199、國泰飛香港最高折1212元

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3千、國泰飛香港最高折1212元

易飛旅遊雙12激省有感！ 九州雙人機票12,121元、團費降6千

【文・吳丁江】 雙12購物節列車開動，各家旅行業者應聲搶推好康優惠。易飛旅遊看好商機，還要讓消費者省得「有感節」，主推3重優惠與會員專屬折扣，提供旅人為下一趟旅遊超前布署的聰明好選擇。 易

雙12挑戰市場最低價！12／12機票、跟團買1送1，日本函館賞櫻、東北樹冰、韓國釜邱5日11,212元起

想旅遊趁現在撿便宜！旅天下聯合國際旅行社為延續雙11爆棚買氣，加碼年終最強檔雙12活動，12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行12,122元起」、「跟團一口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。