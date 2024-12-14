暗黑女神桃乃木香奈打卡寧夏夜市　熱炒店PO好料讓人好饞

日本AV女優桃乃木香奈將於21、22日在台北舉辦簽名會活動，見粉絲前她驚喜曝光已在台灣品嚐美食的照片，讓粉絲高呼：「歡迎來台灣」。

桃乃木香奈10日晚間分享新照寫下「台灣好吃的飯」，一看照片她人已在台灣熱炒店，桌上擺了酥炸鮮蚵等美食，她則手拿18日生啤面對鏡頭開心微笑，有網友深夜看到暗黑女神與熱炒料理，直呼「這麼晚還PO好料，會忍不住」、「想和女神一起吃」。

12日，桃乃木香奈再分享身處寧夏夜市的短片，片中掃過一攤攤小吃攤，像是大腸包小腸、烤玉米、臭豆腐等美食，也有桃乃木香奈購買手搖飲的可愛畫面，網友直呼看到影片中桃乃木香奈逛夜市的笑顏真的太療癒，大讚「真的很漂亮」。

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