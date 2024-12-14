蒔晴旅遊深耕北越推五星精緻郵輪之旅 獲本屆金旅獎肯定

【旅奇傳媒/編輯部報導】越南近年成為國人熱門的旅遊目的之一。其中深耕越南多年的「蒔晴旅遊」， 以推出暢享法式情調的精緻越南行程為主力產品，這次在藍梃書總經理領導下，以「北越山海戀五日」獲得今年第12屆「國際金旅獎」的獎項。

成立於2021年的蒔晴旅遊，經營成員都是年輕團隊，除了充滿拼勁，更有無限的創意與年輕化的服務來提升旅遊價值與滿足旅客對旅遊的想像。藍總經理表示，這次獲得本次金旅獎的肯定，除了感到努力受到支持肯定與開心外，也希望讓更多旅客感受到北越變得不一樣了，成功提高年輕客層的青睞。

▲「北越山海戀五日」行程安排河內搭乘入住蘭夏灣五星移動 VILLA 郵輪-國賓號為最大特色。 圖：蒔晴旅遊／提供

北越蘭夏灣五星移動郵輪 一泊三食體驗米其林星廚美食

藍總經理強調這次獲獎的「北越山海戀五日」行程，最大的特色是安排河內搭乘入住蘭夏灣五星移動 VILLA 郵輪－國賓號，為2023年下水的五星級新郵輪，並安排市場少有的船上一泊三食，享受米其林主廚的水上星級美食，不必去歐洲，就能享受法式精緻舒心的度假風情。全程並安排五星級飯店高品質住宿，豐富行程包括暢遊下龍灣海上桂林奇景，探訪蘭夏灣寧靜海域特色漁村，一探陸龍灣山水交織洞穴奇觀，輕鬆慢旅的節奏，高品質的服務，帶領旅客深度慢享北越在地自然人文饗宴，餐食安排除了傳統越式料理，還精心安排米其林餐廳、法式越南風味料理等，滿足不同旅客的味蕾。非常適合迷你小團，享受說走就走的自在旅遊。

▲北越河內迷人的越式人文風情。 圖：Shutterstock／提供

此外，還有其他超人氣的越南行程可選擇，包括深受年輕族群與家庭客群喜愛的「越版馬爾地夫水樣富國島5日」，直飛免簽證，安排全程入住國際五星飯店，體驗世界最長跨海海景纜車、暢玩富國雙樂園、搭乘快艇出海跳島遊等精彩好玩的內容。同樣超熱門的「越南越愛你峴港5日」，一樣入住五星飯店，豐富景點包括最夯網美打卡地標巴拿山仙境，會安迦南島體驗原生態，大啖龍蝦海鮮餐，都是值得推薦的越南熱門行程。

▲越南富國島為最近全球爆紅的熱門度假去處。 圖：Shutterstock／提供

寮國、泰國、峇里島 說走就走的旅行任你選

蒔晴旅遊並力推「魅力寮國7日(越南航空)」是市場上少有的寮國行程，旅程安排造訪寮國文化塊寶－龍坡邦、老外渡假勝地-旺陽、探訪湄公河寧靜之城-永珍，沉浸在融合了古老佛教與法式殖民風情的國度，是想一窺寮國獨特魅力的最佳推薦。

▲寮國文化塊寶-龍坡邦。 圖：Shutterstock／提供

想要來個說走就走的輕鬆小假期，則推薦「醉愛五星網美峇里島5日」精彩行程包括暢玩最美貝妮達島、德哥拉朗梯田、經典烏布，並安排2晚 VILLA 與2晚五星飯店。「經典曼谷芭達雅5日」行程包含泰式古法按摩、鄭王廟、丹能莎朵水上市場、亞洲觀光夜市等內容。「長灘樂翻天5日」帶旅客大玩水世界移動樂園、長灘最嗨廚師秀、入住精品飯店等。高CP值又兼顧品質，滿足不同旅客對旅遊的需求。

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