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萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、樂團、星空電影院追起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Martin Chen授權、嘉義市政府建設局提供
圖／Martin Chen授權、嘉義市政府建設局提供

一年一度的嘉義花海市集本週末開跑！ 「2024嘉義花海生活節」再度邀請大家一起來欣賞波斯菊、百日草等美麗花卉交織的花海美景。今年同場登場還有花海主題市集、樂團表演、手作課程、星空電影院等，還能邊在野餐區休憩，一邊欣賞眼前迷人的萬坪花海！

圖／Martin Chen授權
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2024嘉義花海生活節於本周末12/14至12/15快閃2天登場，活動在嘉義市玉山路底一帶展開，這處是嘉義農民在稻田休作後輔導轉種植作物區，有一大片的大波斯菊、繽紛百日草、充滿朝氣的向日葵、油菜花等花卉，供民眾近距離拍攝花田美照。

圖／嘉義市政府建設局提供
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圖／Martin Chen授權
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不僅只有賞花，還有一連串活動可參與，聽團仔必追現場演唱及樂團表演，如温蒂漫步、無妄合作社、王謙、163braces；將近多達90攤的主題花海市集，包含美食飲品、餐車、在地商家、職人手作等，還有手作體驗坊可現場報名。

圖／嘉義市政府建設局提供
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圖／嘉義市政府建設局提供
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把握機會連兩天的下午15點至19點30分，於現場與裝置藝術合影打卡，即可參加網路分享活動拿好康，每日限量1000個扇子、400條手機背帶供領取，到了夜晚還有星空電影院可觀賞，讓大家從早嗨玩到晚上，千萬別錯過！

圖／嘉義市政府建設局提供
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圖／嘉義市政府建設局提供
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【2024嘉義花海生活節】

地點:嘉義市玉山路底

活動時間:2024/12/14(六)14:00~20:30、2024/12/15(日)14:00~20:30

活動網站：https://flower2024.foxpro.com.tw/

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