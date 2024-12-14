奪金大滿貫！ 鳳凰旅遊2024國際金旅獎 「8金4優」蟬聯得獎總數居冠

【旅奇傳媒/編輯部報導】透過得獎產品的認證與信賴，讓旅遊行程的規劃與創新更有品質！自2012迄今，鳳凰旅遊集團連續榮獲中華民國旅行業品質保障協會頒發「國際金旅獎」認證，至今已經榮獲36座國際金旅獎、9座品保優旅選，為老字號的鳳凰旅遊帶來卓越肯定；2024國際金旅獎遴選，再度奪下8座國際金旅獎、4座品保優旅選殊榮，蟬聯得獎總數最多旅行社，堪稱是本屆奪金率最高的旅行社！

▲鳳凰旅遊2024國際金旅獎遴選，再奪8金4優殊榮。 圖：鳳凰旅遊／提供

金鳳凰英國.愛爾蘭全覽16天～吃出英國驚豔好味道！

出境旅遊類贏得8支國際金旅獎遊程，涵蓋英國、摩洛哥、大陸地區，擦亮「金鳳凰」招牌！其中，「金鳳凰～英國.愛爾蘭全覽16天」安排市場少有國內班機自愛丁堡飛往倫敦，有更充裕時間暢遊全覽。

更領先巿場安排蘇格蘭高地鐵道蒸汽火車上享用豪華英式下午茶，以及倫敦連泊3晚玩得更深度，夏德塔登頂(碎片塔)，獨家格林威治皇家天文台入內參觀，一次體驗愛爾蘭兩大重量級景點～莫赫斷崖及巨人堤道，三一學院、都柏林城堡皆含門票等，還有蘇格蘭之夜及愛爾蘭之夜，感受傳統舞蹈及風笛響徹雲霄。餐食安排更升級二次米其林推薦餐及品嚐人氣名店火焰烤龍蝦等，打破大家對英國餐食不好吃的刻板印象！

▲走進撒哈拉沙漠，體驗北非風采。 圖：shutterstock／來源

冰與火之歌～摩洛哥進化版11天

全年暢旺的摩洛哥是北非旅遊熱門之選，行程規劃更是獨到，採馬拉喀什、卡薩布蘭加雙點進出，有效運用時間。特色亮點上，餐食安排品嚐黑棗羊肉風味餐、民俗音樂表演、電影北非諜影場景中的 Rick's Café銳克美式咖啡，親炙北非名景！獨特體驗上，則搭乘四輪傳動吉普車及駱駝遊，感受壯闊撒哈拉沙漠景致，入住古堡風情旅館，享受沙漠獨特情懷；而摩洛哥四大皇城：拉巴特、菲斯、馬拉喀什、梅克內斯，一覽無遺。

▲搭乘小搖櫓船夜遊烏鎮，感受浪漫水鄉。 圖：shutterstock／來源

大陸金鳳凰系列叫好叫座，六大行程鍍金實至名歸

鳳凰旅遊金鳳凰系列的中國遊程，市場上一直擁有好口碑，更是國際金旅獎常勝軍，此次一舉抱回六座金獎，贏得品保認證，絕對是實至名歸！

「金鳳凰-上海.黃山.千島湖7天」上海安排入住和平飯店及威斯汀、外灘英迪格，除了探看外灘萬國建築外，也可近距離前往豫園、南京路購物逛街，體驗穿今越古。進入江南水鄉，則入住2023年全新開業的豪華酒店-烏鎮堤上渡假酒店，可眺望運河古鎮，擁有景區內其他酒店無法比擬的景觀優勢；千島湖入住綠城千島湖喜來登渡假酒店，可在房間內欣賞千島湖美景。另外，獨家安排輕鬆玩黃山，以雙倍纜車(合計4次)加上手提行李2段挑運的貼心安排，減少旅客體力負擔。餐食的部份則安排中國四大菜系全品加上最新米其林一星老正興黃浦店。

「金鳳凰-湖南大全覽12天」暢遊中國五嶽名山之南嶽衡山、崀山，中國三大名樓之一岳陽樓；以及張家界之魂、湘西第一神山～天門山國家公園，特別走訪聯合國教科文組織授予世界美食之都的順德。精心安排天門山玻璃棧道、寶豐湖遊船、十里畫廊電動小火車來回…等，並搭配兩段高鐵一等座，提倡舒適旅遊，安排專車運送行李，免提行李進出高鐵站，服務看得見。

「金鳳凰-山西晉情大全覽14天」直飛北京搭配二段高鐵，拜訪中國三大石窟之一「雲岡石窟」；北嶽恆山十八景之首「懸空寺」；世遺-四大佛教名山之一「五台山」；世遺「平遙古城」；世界三大冰洞奇觀之一「雲丘山冰洞」；世遺「殷墟博物館」；登慕田峪長城（含纜車上下），體驗晉商大縣的好山好水。

▲西藏拉薩地標-布達拉宮。 圖：shutterstock／來源

「金鳳凰-九寨溝慢漫遊10天」創意特色在感受山川河流帶來的視覺驚豔，一次走訪5處世界遺產：九寨溝(2進溝)、黃龍景區，都江堰、峨眉山金頂、樂山大佛，自然與歷史的雙重視覺感受。以美食與美景薰染，能留下最深刻的記憶。住宿安排九寨溝康來德酒店4晚連泊，感受奢華酒店氛圍，整體企劃讓遊客玩得優雅、從容自在。

「勇闖西藏珠峰.藏北秘境12天」直飛成都，隔日再飛往林芝低海拔進藏，緩解高原反應！探索世界之巅「珠穆朗瑪峰國家公園」、絕美三大湖泊巡禮（納木錯湖、羊卓雍湖、色林錯）、走訪世界遺產（布達拉宮+大昭寺）、入住全球海拔最高酒店，拉薩瑞吉度假酒店3晚、搭乘世界之最青藏列車(拉薩–西寧)，品嘗八大經典美饌、欣賞西藏大型實景歌舞「文成公主秀」等。

「絕色北疆14天」搭配內陸航班雙點進出，安排二進喀納斯、漫步泰加林廊道、臥龍灣到月亮灣輕健行，並走進天山秘境庫爾德寧；住宿禾木1晚、布爾津喀納斯白樺林野奢營地1晚，感受沙漠戈壁壯美孤煙！搭配三大草原風光：喀拉峻大草原、那拉提大草原、巴音布魯克，感受遼闊草原療癒力。

▲暢遊紐西蘭南北島，感受大自然壯闊美景。 圖：shutterstock／來源

品保優旅選4支獲選 亮點包裝突顯優勢

在優旅選獎項中，「日本東北花笠踴舞響徹盛夏慶典6天」一次感受日本夏日最大盛事～東北三大祭典：青森睡魔祭、秋田竿燈祭、山形花笠祭，睡魔祭及竿燈祭更特別安排指定席座位，花笠祭則貼心安排於入住的溫泉旅館外直接觀賞，舒適享受熱鬧祭典氛圍；全程宿泊4晚特色溫泉旅館，及1晚仙台五星飯店，其中包含2晚「花卷溫泉飯店～升等紅葉館」。還體驗搭乘秋田內陸鐵道「秋田美人線」、最上川遊船、松島灣遊船。全程無自費活動、無自理餐食、餐標升級、且團費含小費。」

聚焦南半球，「主播私房行程～紐西蘭南北雙峽灣.馬爾堡常相思13天」搭乘紐航直飛奧克蘭，安排三段國內班機更省時，皇后鎮住2晚、凱庫拉住2晚，暢玩紐西蘭南島，雙峽灣行程；凱庫拉小鎮《賞鯨船行程2小時》+《大啖龍蝦餐》、亞伯.塔斯曼國家公園《輕度步道健行》、馬爾堡酒鄉區《雲棋灣酒庄Cloudy Bay品酒體驗》、普普冷泉《環泉步道散步》、安排教堂莊園、魔戒"哈比村、懷托摩螢火蟲洞參觀；波里尼西亞溫泉，吃好住好，輕鬆便捷體驗紐西蘭南北島。

「UNIWORLD寰宇河輪之旅～萊茵城堡巡禮10天」，安排搭乘全球頂級河輪品牌之一「Uniworld寰宇河輪」，被譽為目前旅遊歐洲最頂級的方式！河輪順著萊茵河巡遊，河輪外的美景就像電影畫面在眼前流動，真正深入歐洲內陸，一路上輕鬆造訪城堡古蹟、優美小鎮、世界遺產，探索歐洲獨特的魅力和深厚文化！宛如移動式精品酒店，以1:3的服務黃金比例及媲美米其林等級的餐食提供完美體驗，「全包式服務」包括所有船上小費及岸上觀光行程。

▲西班牙摘星緣舞曲全程五星11天，食宿景點皆為優選。 圖：shutterstock／來源

「西班牙摘星緣舞曲全程五星11天」搭乘土耳其航空雙點進出，一段國內飛機+中段安排AVE西班牙快速火車銜接，住宿五星8晚，規劃連泊馬德里2晚及巴塞隆納連泊3晚、餐食升等米其林星級饗宴及太陽指南餐廳、城堡景觀餐廳，食宿全面升級；景點部份全程入內門票安排最多，蒙塞拉特修道院(含入內門票及纜車賞景)，前往安塔露西亞三大名城、安排七大世界遺產之旅，佛朗明哥舞蹈秀、全日遊覽巴塞隆納，並安排官方中文導遊、聆聽解說更即時。

不管是國際金旅獎或品保優旅選，在旅遊行程的規劃與呈現中，鳳凰旅遊秉持創新與對品質的堅持、精益求精，並以品牌標竿為自我要求，勇於挑戰與變化，60多年來，深耕旅遊市場持續向前！瀏覽更多鳳凰旅遊國際金旅獎遊程：https://reurl.cc/p9ZKjZ。

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