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金「遊」品質！尊榮假期2024勇奪7座國際金旅獎

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尊榮假期連續七年奪得紐西蘭國際金旅獎殊榮。　圖：shutterstock／來源
尊榮假期連續七年奪得紐西蘭國際金旅獎殊榮。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】出國旅遊跟團行程五花八門，要怎麼選才能玩得不一樣？秉持提供優質旅遊及真誠踏實服務理念，尊榮假期帶給旅客值得信賴與美好的旅遊體驗，多年來遊程版圖涵蓋紐澳、歐美、MSC 地中海郵輪，更擴及高爾夫球海外賽與獎勵旅遊。

▲2024國際金旅獎選拔，尊榮假期再奪7項金旅獎榮耀。　圖：旅奇週刊／提供
▲2024國際金旅獎選拔，尊榮假期再奪7項金旅獎榮耀。　圖：旅奇週刊／提供

此外，更連續獲得中華民國旅行業品質保障協會國際金旅獎肯定，迄今已奪16座國際金旅獎殊榮！2024年國際金旅獎選拔中，尊榮假期再度以紐澳、郵輪、美西、北越等遊程勇奪7座國際金旅獎，其中紐西蘭行程是連續七年獲得肯定，而郵輪、河輪、澳洲美食主題、美國遊程，都是唯一獲獎，實力備受肯定。

▲新創意暢遊東澳四大城，以味蕾品味澳洲美食美景。　圖：尊榮假期／提供
▲新創意暢遊東澳四大城，以味蕾品味澳洲美食美景。　圖：尊榮假期／提供

紐澳專家金牌認證 暢享紐澳秘境 三支佳作優勢盡出

2024國際金旅獎獲選遊程「紐西蘭南島漫遊5 湖4high 10天」，遊程重點鎖定紐西蘭絕美五大湖泊：蒂卡波湖、塔斯曼冰河湖、瓦納卡湖、瓦卡蒂普湖、第阿納湖，包含四大亮點「一市一風味美食」、「陸海空交通全面升級」、「三年內出廠/三排椅豪華旅覽巴士」、「搭乘南阿爾卑斯山塔斯曼冰河直升機」，帶給遊客最豐富的體驗，串起每個激情回憶。

獲獎行程「【奇遇紐西蘭】深度南北島13日」一次暢遊紐西蘭五大國家公園：庫克山國家公園、峽灣國家公園、亞瑟隘口國家公園、雅思碧林國家公園、西海岸國家公園，搭配紐西蘭千層岩、西海岸樹冠探索步道+樹頂高臺、格萊諾基風景步道等自然景觀，另有Rippon酒莊體驗、塔斯曼冰河衝鋒船體驗，深入淺出感受純淨紐西蘭山湖冰河之美！還能細細品味美酒佳釀的風味。

創意組獲獎行程「東澳蒂莉雪9日-廚師帽饗宴、徒步美食地圖、登三塔暢遊農莊」，以徒步探索美食為主軸，一次走訪東澳四大城市，由專業領隊帶您城市漫遊，沿路品嘗網路激推人氣甜點及咖啡、大啖澳洲版米其林帽子餐廳、品評南半球27.5度純釀葡萄酒，開啟味蕾獨特感官之旅；完整體驗陸海空特色交通工具：蒸汽火車、城市遊船、噴射快艇、高空纜車；在農莊感受澳式生活－狗趕羊、剪羊毛秀、甩皮鞭，並與可愛動物親密接觸，讓整趟旅程完整又豐富。

▲飛快慢遊，跟著MSC歐羅巴號暢遊西地中海文藝復興郵輪假期。　圖：shutterstock／來源
▲飛快慢遊，跟著MSC歐羅巴號暢遊西地中海文藝復興郵輪假期。　圖：shutterstock／來源

上船吧！ 飛快慢遊 郵輪假期心體驗

隨著郵輪市場的蓬勃發展，國際金旅獎郵輪組獲獎遊程「飛快慢遊西地中海～MSC 歐羅巴西地中海文藝復興郵輪假期14日」，以舒適、放鬆、獨特、無限、特殊、尊寵的特色，體驗西地中海，一次暢遊義大利、馬爾他、西班牙、法國，擷取豐富的歷史文化瑰寶與多元的文化，帶領遊客一玩就上癮！

另一郵輪獎項為河輪產品，「泛歐河輪萊茵采風+綺麗阿爾卑斯11日～奧地利.瑞士.德國.法國.荷蘭」，安排維也納進、阿姆斯特丹出，走訪奧地利最美小鎮：哈斯塔特、德國最美湖泊：國王湖、世界最知名城堡：德國新天鵝堡、歐洲最大瀑布：萊茵瀑布，精選德奧瑞精華景點，搭乘河輪經過熱鬧的大城、寧靜的古老小鎮、河岸遍佈葡萄園的萊茵河谷。細細感受旅行即生活，生活即旅行的真諦，以輕鬆悠閒、美景不斷、豐富文化、餐餐美食、產地美酒的元素中，品味歐洲河輪，優雅享受人生。

▲探索美西國家公園，搭配新亮點讓舊地重遊也能感受驚艷。　圖：尊榮假期／提供
▲探索美西國家公園，搭配新亮點讓舊地重遊也能感受驚艷。　圖：尊榮假期／提供

2024美國唯一金旅獎遊程 經典美西雙點進出玩出新風貌

2024唯一獲得美國金旅獎「探訪美西國家公園精華路10日」，路線規劃特色包含：「雙點進出航班」順暢規劃，省去舟車勞頓；「經典景點不容錯過」路線包含高科技城市體驗、多元民族融合與國家公園賞析壯闊大自然，從一望無際的峽谷到星空滿布的沙漠，盡情感受大自然的偉大力量，有美西經典景點搭配新興熱門景點，新舊交織，透過不一樣的體驗與視角，讓回憶更加豐富多彩；「從旅客角度設計行程」不為省錢而安排無效景點，給旅客最值得去的旅遊點、用餐地等等，讓旅行的每一步都值得被珍藏。

▲海陸雙行解鎖北越行程，玩出新質感。　圖：尊榮假期／提供
▲海陸雙行解鎖北越行程，玩出新質感。　圖：尊榮假期／提供

中南半島明珠 奢享北越山海戀

在短程航線目的地中，近年來越南旅遊已經是暢旺商品，金旅獎獲獎行程之一「北越山海戀五日遊」，以漫遊、深度的精神，體驗北越山、海之美，細品獨有的喀斯特地形奇景，感受自然鬼斧神工的魅力；特色二，安排搭乘經典蘭夏灣國賓號郵輪，在浪漫甲板上享用米其林晚餐；特色三，漫步河內千年古都，深入探索三十六街體驗當地人千年傳承的生活樣貌，品味越南咖啡文化之旅。全程入住精選國際五星級酒店，尊榮的體驗，提升旅遊整體質感，品味不凡。

獲獎與支持是最大的回饋鼓勵，也是向前的動力！尊榮假期金獎企劃團隊，持續稟持創新與服務的精神，推陳出新帶領旅客感受與時俱進的新視野，探索世界的美好時光。

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