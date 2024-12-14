金旅獎大滿貫！百合旅遊獨特長天數行程 五支路線全鑲金

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】第12屆「國際金旅獎」獲獎行程已公布，這次百合旅遊繼去年品保「國際金旅獎」奪下雙金後，今年更是勢如破竹，參與12屆評選的5支產品皆獲捷報，成為非集團式運營的旅行社中，獲得最多金旅獎榮譽的業者。作為台灣最早深耕土耳其東部旅遊的旅行社，其相關產品更是市場少見可量化出團的長天數行程，加上今年評選再鍍金，顯見產品品質備受肯定。

深耕土東市場 前進歐洲後花園

百合旅遊總經理張雯雯指出，憑藉長期深耕土耳其東部的經驗，開發出的產品深受旅客信賴，也讓行程從15天，逐漸延長至長天數的22天，疫後長天數的行程更是有3倍成長。「璀璨古文明 美索不達米亞 土耳其東部22天」行程，相較於15天多為城市遊覽，特別安排當地自然人文秘境深度探訪，一覽擁有小瑞士之稱「艾德」的壯麗山景、穿越偉岸的峽灣與峽谷、感受古王朝所遺留下的歷史遺跡。行程皆採1人擁有2座位，以舒適的乘車環境迎接旅程。

▲搭乘遊船穿越沙欣卡亞峽灣，感受土耳其壯麗的峽谷美景。 圖：Shutterstock／來源

百合旅遊副總經理江韋毅傳達「歐洲後花園－突尼西亞15天」則是目前北非最便宜的行程，卻擁有超值的景點與住宿體驗，走訪6大世界文化遺產、多部經典電影拍攝地，並於奢華酒店品牌安縵集團旗下酒店連泊2晚，以實惠的價格享受高級飯店禮遇。突尼西亞素有「歐洲後花園」之稱，不僅保留歐洲文明的痕跡，同時擁有綠洲、沙漠等不同自然風貌。漫步在充滿地中海風情的藍白小鎮、探訪羅馬古城遺跡，騎駱駝穿越撒哈拉沙漠、乘4輪傳動車一覽沙漠綠洲與鹽湖景觀，欣賞突尼西亞的多樣風貌。

▲突尼西亞保留諸多古王朝遺跡，其中伊爾捷古羅馬競技場更是著名的古羅馬遺址。 圖：Shutterstock／來源

中亞5國深度體驗 17天全覽秘魯亮點

百合旅遊以「深度」行程規劃基礎，將中亞旅遊體驗再昇華。百合旅遊業務經理郭幸恒 表示，「穿越西域，追尋古絲路風華中亞5國深度體驗18天」中段航班全程皆使用午後時段，讓旅客無須摸黑起床搭機，並特別拉長各國停留時間，其中在難以取得簽證的土庫曼更是停留4晚，探索當地獨特歷史文化。全行程安排近程景點，免去長途拉車，且不僅止於一般城市導覽，而是深入各國腹地體驗豐富的自然與人文景致。

別於過去南美5國的旅遊行程，百合旅遊在疫後推出的「經典印加秘魯亞馬遜、納茲卡線、彩虹山與綠洲探秘17天」祕魯單國行程，在今年也獲得品保金旅獎青睞。百合旅遊業務經理林怡瑩提到，秘魯擁有免簽與價格親民等優勢，因此相當適合安排長天數旅遊行程。行程搭乘早班機前往利馬，保留完整的17天全覽秘魯所有旅遊亮點，以漸進式提高景點海拔，讓旅客能更舒適的適應高山環境。遊程囊括山峰、山谷、湖泊、亞馬遜雨林等自然景觀，並於馬丘比丘山腳下的熱水鎮連泊2晚，延長停留時間讓旅客無須早起搭車，即可開啟探訪印加帝國的神祕之旅。

▲馬丘比丘擁有「失落之城」的稱號，留有15世紀印加帝國的城市遺跡。 圖：Shutterstock／來源

百合旅遊第12屆金旅獎優質產品

・璀璨古文明 美索不達米亞 土耳其東部22天

・歐洲後花園－突尼西亞15天

・穿越西域，追尋古絲路風華中亞5國深度體驗18天

・經典印加秘魯亞馬遜、納茲卡線、彩虹山與綠洲探秘17天

・台灣風情9日巡禮：從城市繁華到自然靜謐的文化之旅

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