快訊

黑色濃煙直竄…澎湖空軍馬公基地傳火警 軍方消防班急滅火

執政黨未杯葛！尹錫悅二度面臨國會彈劾204：85通過 即刻停職

獨／阿里山火車撞女子瞬間影片曝光 遊客尖叫：壓到了

金旅獎大滿貫！百合旅遊獨特長天數行程 五支路線全鑲金

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
第12屆「國際金旅獎」－百合旅行社一舉奪下5金，表現亮眼。　圖：旅奇週刊／提供
第12屆「國際金旅獎」－百合旅行社一舉奪下5金，表現亮眼。　圖：旅奇週刊／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】第12屆「國際金旅獎」獲獎行程已公布，這次百合旅遊繼去年品保「國際金旅獎」奪下雙金後，今年更是勢如破竹，參與12屆評選的5支產品皆獲捷報，成為非集團式運營的旅行社中，獲得最多金旅獎榮譽的業者。作為台灣最早深耕土耳其東部旅遊的旅行社，其相關產品更是市場少見可量化出團的長天數行程，加上今年評選再鍍金，顯見產品品質備受肯定。

深耕土東市場 前進歐洲後花園

百合旅遊總經理張雯雯指出，憑藉長期深耕土耳其東部的經驗，開發出的產品深受旅客信賴，也讓行程從15天，逐漸延長至長天數的22天，疫後長天數的行程更是有3倍成長。「璀璨古文明 美索不達米亞 土耳其東部22天」行程，相較於15天多為城市遊覽，特別安排當地自然人文秘境深度探訪，一覽擁有小瑞士之稱「艾德」的壯麗山景、穿越偉岸的峽灣與峽谷、感受古王朝所遺留下的歷史遺跡。行程皆採1人擁有2座位，以舒適的乘車環境迎接旅程。

▲搭乘遊船穿越沙欣卡亞峽灣，感受土耳其壯麗的峽谷美景。　圖：Shutterstock／來源
▲搭乘遊船穿越沙欣卡亞峽灣，感受土耳其壯麗的峽谷美景。　圖：Shutterstock／來源

百合旅遊副總經理江韋毅傳達「歐洲後花園－突尼西亞15天」則是目前北非最便宜的行程，卻擁有超值的景點與住宿體驗，走訪6大世界文化遺產、多部經典電影拍攝地，並於奢華酒店品牌安縵集團旗下酒店連泊2晚，以實惠的價格享受高級飯店禮遇。突尼西亞素有「歐洲後花園」之稱，不僅保留歐洲文明的痕跡，同時擁有綠洲、沙漠等不同自然風貌。漫步在充滿地中海風情的藍白小鎮、探訪羅馬古城遺跡，騎駱駝穿越撒哈拉沙漠、乘4輪傳動車一覽沙漠綠洲與鹽湖景觀，欣賞突尼西亞的多樣風貌。

▲突尼西亞保留諸多古王朝遺跡，其中伊爾捷古羅馬競技場更是著名的古羅馬遺址。　圖：Shutterstock／來源
▲突尼西亞保留諸多古王朝遺跡，其中伊爾捷古羅馬競技場更是著名的古羅馬遺址。　圖：Shutterstock／來源

中亞5國深度體驗 17天全覽秘魯亮點

百合旅遊以「深度」行程規劃基礎，將中亞旅遊體驗再昇華。百合旅遊業務經理郭幸恒 表示，「穿越西域，追尋古絲路風華中亞5國深度體驗18天」中段航班全程皆使用午後時段，讓旅客無須摸黑起床搭機，並特別拉長各國停留時間，其中在難以取得簽證的土庫曼更是停留4晚，探索當地獨特歷史文化。全行程安排近程景點，免去長途拉車，且不僅止於一般城市導覽，而是深入各國腹地體驗豐富的自然與人文景致。

別於過去南美5國的旅遊行程，百合旅遊在疫後推出的「經典印加秘魯亞馬遜、納茲卡線、彩虹山與綠洲探秘17天」祕魯單國行程，在今年也獲得品保金旅獎青睞。百合旅遊業務經理林怡瑩提到，秘魯擁有免簽與價格親民等優勢，因此相當適合安排長天數旅遊行程。行程搭乘早班機前往利馬，保留完整的17天全覽秘魯所有旅遊亮點，以漸進式提高景點海拔，讓旅客能更舒適的適應高山環境。遊程囊括山峰、山谷、湖泊、亞馬遜雨林等自然景觀，並於馬丘比丘山腳下的熱水鎮連泊2晚，延長停留時間讓旅客無須早起搭車，即可開啟探訪印加帝國的神祕之旅。

▲馬丘比丘擁有「失落之城」的稱號，留有15世紀印加帝國的城市遺跡。　圖：Shutterstock／來源
▲馬丘比丘擁有「失落之城」的稱號，留有15世紀印加帝國的城市遺跡。　圖：Shutterstock／來源

百合旅遊第12屆金旅獎優質產品

・璀璨古文明 美索不達米亞 土耳其東部22天

・歐洲後花園－突尼西亞15天

・穿越西域，追尋古絲路風華中亞5國深度體驗18天

・經典印加秘魯亞馬遜、納茲卡線、彩虹山與綠洲探秘17天

・台灣風情9日巡禮：從城市繁華到自然靜謐的文化之旅

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

土耳其 歐洲 秘魯

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

玄彬最苦挑戰！穿越零下40度極凍冰湖　親吐：史上最難

影／高雄轎車穿越輕軌進退兩難 警方表示要開罰

外交部證實 秘魯巨石砸車3死「1人是台僑」

去隆鼻神隱2周…職權未交代理 秘魯總統涉違憲被要求下台

相關新聞

睛睛會眨、尾巴會搖！Citylink南港車站新地標「巨貓冬冬」 療癒睡相超好拍　重點角度「這兩顆」讓網友笑噴

南港Citylink全新地標出現！ 巨型橘貓擁懶臥躺在廣場 超療癒拍照打卡活動 邀你毛起來玩

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、樂團、星空電影院追起來

萬坪花海免費拍！ 2024「嘉義花海生活節」2天快閃 玉山路底花海市集、手作、星空電影院追起來

「1.2.3. 高雄人」攻略快看！《魷魚遊戲2》巨型英熙娃娃佔領高雄港16天 一日限定萬人粉紅趴、無人機秀必追

「1.2.3. 高雄人」為期16天！ 《魷魚遊戲2》12/21限定無人機大秀、萬人粉紅派對　巨型英熙娃娃將佔領高雄港

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3199、國泰飛香港最高折1212元

雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3千、國泰飛香港最高折1212元

易飛旅遊雙12激省有感！ 九州雙人機票12,121元、團費降6千

【文・吳丁江】 雙12購物節列車開動，各家旅行業者應聲搶推好康優惠。易飛旅遊看好商機，還要讓消費者省得「有感節」，主推3重優惠與會員專屬折扣，提供旅人為下一趟旅遊超前布署的聰明好選擇。 易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。