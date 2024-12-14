快樂家旅行社年輕創意引領新潮流 遊台灣、玩汶萊獲品保優旅選肯定

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】今年第12屆「國際金旅獎」於12/12舉行頒獎典禮，其中以年輕、有創意的方式推動旅遊產品革新的快樂家旅行社，所推出的台灣與汶萊的優質行程獲得「品保優旅選」的肯定。在總經理楊璨菘的卓越領導下，快樂旅行社致力於打造不被時代淘汰的服務品牌，以年輕、有創意的方式推動旅遊產品革新，積極開發台灣特色景點，以及創意的汶萊商品，將視野超越傳統旅遊範疇，向國際旅客展示更多不被熟知的台灣之美，深入鮮為人知的神祕汶萊。

結合台灣山海戀景致 讓在地美景走進國際眼簾

快樂家旅行社入境旅遊經理侯銘杰表示，快樂家以「雞蛋不放在同一籃子」的經營哲學，深耕多元市場，不僅聚焦新加坡來台，還積極拓展至馬來西亞、印度、印尼、汶萊、香港，未來更計畫進軍菲律賓。透過不削價競爭的方式，與組團社緊密合作，持續推廣創新旅遊產品，提升市場價值。

重磅推出的「8天7夜台灣遊山玩水」，旨在結合台灣山海特色，將小琉球與阿里山2大景點串連，讓國際旅客深刻感受到台灣的自然之美與文化魅力。雖然小琉球相較於綠島、澎湖、金門的知名度稍遜，但其保留更多原始風貌，少有過度開發，散發純粹的自然魅力，同時也受天候限制的挑戰。期望透過優旅選的肯定，克服推廣上的挑戰，讓小琉球的特色景點走向國際。

▲小琉球是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，島上有名的天然奇景「花瓶石」是觀光客必遊及攝影留念的地方。 圖：快樂家旅行社／提供

行程也摒棄傳統環島的匆忙路線，專注於台灣西線深度探索。住宿安排全程4星以上飯店，部分地區更享有本地5星級規模的住宿，提供旅客物超所值的享受。為提升旅行舒適度，每日車程時間適中，避免過多舟車勞頓。也針對不同年齡層的需求設計行程，讓三代同堂的旅客都能滿足期待，亦有1天自由活動時光，讓旅客能在台北市區悠遊探索，進一步促進地方消費。

行程以當地特色料理為主，或讓旅客自行探索當地小吃，行程打破傳統遊覽車框架，融合曾文水庫觀光遊艇、小琉球玻璃船、阿里山森林鐵路等多元交通工具，打造豐富的旅行層次。侯銘杰強調，快樂家秉持著將台灣最美的一面呈現在國際旅客面前的使命，為旅客創造更多難忘的回憶，讓台灣的美在國際間綻放光芒。

跳脫傳統模式拒絕自費 營造高品質旅遊體驗

汶萊並非熱門的旅遊目的地，作為一個相對保守但特色鮮明的國家，快樂家正透過巧妙的旅遊包裝成為值得探索的地方。出境部自2023年成立以來，致力於推動汶萊旅遊，不僅與汶萊皇家航空及當地地接社合作，還以創新的設計讓汶萊展現全新風貌。

快樂家線控經理蔡中庭表示，與大多數東南亞旅遊行程強調「自費項目」不同，快樂家的「汶萊全景5日遊」採取全包式設計，將行程重點放在自然與文化的深度體驗上，讓旅客不必額外花費即可享受2大國家公園—烏魯淡武廊國家公園與都東自然保護區的探索之旅。

此外，快樂家不以「高檔帝國酒店」為噱頭，而是挑選特色與市區酒店，提供更高 CP 值的住宿選擇，讓旅客能以合理價格享受多元行程，例如夕陽遊船咖啡時光、皇家帝國酒店下午茶，以及經特別甄選的融合印尼、馬來、汶萊與華人風味的特色餐廳，每日都帶來不同的味覺饗宴。

▲汶萊的奧瑪阿里清真寺堪稱世界上最豪華的清真寺，其外觀圓塔由29個大小不一的24K純金打造的圓型金頂組成。 圖：快樂家旅行社／提供

產品自2023年10月規劃以來，憑藉周到的服務與團隊對汶萊文化的深厚了解，迅速建立口碑。今年1月至今，從每團16人起步，到6月、7月迎來48人的大團，累計已服務超過300位旅客。蔡中庭表示，快樂家全力以赴，再加上貼心安排，包括10人團使用27人大巴、全程提供無限量礦泉水、特色中途休息站，以及贈送汶萊代表性小禮物等細節，讓旅程既輕鬆又充滿驚喜。

短短一年，快樂家不僅參與了金質獎的角逐，更為汶萊旅遊打下了堅實基礎。未來，快樂家希望當旅客提到汶萊時，第一個想到的便是高品質的快樂家旅程，讓人難以忘懷的自然生態與文化天堂。

2024第2屆品保優旅選 快樂家旅行社獲獎行程

1. 出境旅遊 : 汶萊全景歷史、自然與現代交融5日遊

2. 入境旅遊 : 8天7夜台灣遊山玩水~小琉球＋阿里山

（相關產品詳情請至官網：https://www.happygotravel.com.tw/）

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