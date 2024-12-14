第12屆金旅獎／晴天旅遊擒8獎 獨特高門檻旅遊行程穫好口碑

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】有旅遊界奧斯卡之稱的「國際金旅獎」，今年邁入第12屆，得獎名單已公布，其中2007年成立的「晴天旅遊」，斬獲8座獎項，包括6座金旅獎、2座優旅選，路線囊括亞洲、歐洲、南美洲，以及土耳其東部，可說是最大贏家之一。 晴天旅遊從一開始便致力於提供豐富文化內涵的百國旅遊產品，以滿足已熟悉一般行程、尋求深入文化體驗的顧客需求。

3大絕景宮島住1晚 品嚐牡蠣、河豚料理

「山口協奏曲．雙世界遺產5日」安排入住3晚高檔溫泉飯店，包括日本3大絕景之一的宮島1晚，晚上能欣賞海上鳥居的迷人景色，並近距離接觸梅花鹿，以及萩市世界遺產區住宿1晚，深度了解山口北部文化魅力。特色餐以新鮮牡蠣、河豚料理，非一般團體餐廳，經過嚴選確保每餐都有獨特而精緻的體驗，並由持證廚師製作，讓旅客享受最正宗的日本河豚盛宴。

▲日本3大絕景之一的宮島。 圖：Shutterstock／來源

晴日旅遊是白川鄉點燈活動的開創始祖，由於當地住宿資源稀缺，許多團體僅安排當日往返的簡單行程。晴日的「白川鄉點燈6日」唯一取得「豐田森林會館」，為旅客提供難得的深度體驗。旅客可以體驗蓋雪屋與雪地森林漫步2大冬季限量活動，還能取得專屬通行證，登上展望台欣賞夜間點燈美景。每年推出超過10團，甫一推出都是秒殺售罄，是高門檻的獨家行程。

▲晴日旅遊是白川先點燈活動的開創始祖。 圖：Shutterstock／來源

清邁則透過5星級住宿的細膩設計，推出「清邁百年私房5日」，同時結合美平洲際酒店、悅榕集團旗下的安納塔拉度假村，並品嚐英式下午茶，還有多樣米其林推薦餐廳；洲際酒店更是鄧麗君生前最愛下榻的飯店，充滿了故事性。另外還有規劃泰式料理教學、大象體驗營、探訪長頸族村落，讓旅客用高貴不貴的價格感受泰北魅力。

庫德族擔任土東導遊 打造知識滿載的旅程

旅程涵蓋底格里斯河與幼發拉底河之間的肥沃月彎地區，這片土地擁有上萬年的歷史遺跡，是希臘與波斯文化交流的核心地帶。行程中，我們探訪了亞拉拉特山，這裡傳說是諾亞方舟停留之處，還能見到「人頭山」歷史遺跡。此外，土耳其的「凡貓」以其一藍一琥珀雙眼成為土耳其象徵，也深具文化意涵。為了讓旅客深入理解當地文化，特別邀請庫德族導遊講述地區故事，感受在地人的生活，為旅客打造一段知識滿載的旅程。

▲位於土東的世界八大奇景-人頭山。 圖：Shutterstock／來源

對於那些希望探訪更遙遠地區的旅客，亦有涵蓋祕魯及玻利維亞的南美行程。秘魯行程有全程專業在地中文導遊，按照「海拔遞增」設計走訪景點金三角，先從巴拉卡斯鳥島與納斯卡等低海拔地區開始，再前往馬丘比丘、庫斯科等高海拔景點，減少高山症的風險。馬丘比丘作為行程的亮點，特別安排雙時段門票，讓旅客下午有更多自由時間欣賞壯麗景觀並拍攝紀念照片，想休息的旅客也能輕鬆回到熱水鎮市區飯店。而玻利維亞的天空之鏡行程中，則入住鹽磚旅館，享受與眾不同的住宿體驗。

▲秘魯必去的印加帝國古文明遺址-馬丘比丘。 圖：Shutterstock／來源

歐洲產品安排高速鐵路 縮短拉車、增加旅遊時光

在歐洲，晴天設計德國＋瑞士，順遊法國小鎮與列支敦士登，以及奧地利、捷克，延伸匈牙利的行程。行程強調交通便捷性，例如從慕尼黑至紐倫堡搭乘ICE火車、薩爾茲堡前往維也納的 OBB 頭等艙，縮短拉車時間，使旅客能享有更多深度體驗時光。

▲德國美麗的名城-慕尼黑。 圖：Shutterstock／來源

其中瑞士走訪3大高峰，包括白朗峰與冰河列車等經典體驗，以及羅曼蒂克大道的3堡、入住史特拉斯堡老城區、慕尼黑5星飯店，讓旅客有自由購物時光，吸引了眾多蜜月客與夫妻同遊。奧捷匈行程則利用阿聯酋航空雙點進出的方式，入住布拉格、維也納連泊2晚，以及布達佩斯，讓旅客自主探索老城區，在查理大橋和多瑙河沿岸步行漫遊，細細品味當地風情。

▲瑞士體驗搭乘冰河列車。 圖：Shutterstock／來源

金質獎得獎產品

1. 山口協奏曲．雙世界遺產5日

2. 白川鄉點燈6日

3. 清邁百年私房5日

4. 土東－創世之初、美索不達米亞尋跡15日

5. 天空之鏡．安地斯 絕美秘玻17天（優旅選）

6. 捷奧匈帝國風采、湖區尋奇、藝文饗宴‧浪漫13日

7. 德瑞瑩雪3峰、璀璨3堡 絕美15日

8. 醉臥山東6日（優旅選）

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