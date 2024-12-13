江蕙明年唱大巨蛋？寬宏公布時間了！

國寶級天后江蕙確定明年復出，先前已向高雄巨蛋申請場地，而歌迷也好奇北部是否有場次，加上她上周助陣周杰倫大巨蛋演唱會，是否也有可能繼國慶晚會後，再次挑戰大巨蛋開個人演唱會？如今答案揭曉了。

江蕙復出各界關注，她在國慶晚會的演出足以證明實力猶在，大眾的高度關注也說明了她的號召力仍十分強大。之前她的演唱會主辦單位寬宏藝術鬆口已向高雄巨蛋申請明年7到12月的檔期，而江蕙上周擔任周杰倫大巨蛋首日和第3天的嘉賓，演唱「菊花台」和「煙花易冷」讓現場3.8萬人如癡如醉。外界好奇，大巨蛋是否也會成為她復出的選項之一？

對此，寬宏給予正面看法，證實也有向大巨蛋申請檔期了：「我們確實有申請明年7月到12月的場地，目前都在等場地相關申請結果的確認，謝謝。」