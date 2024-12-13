「1.2.3. 高雄人」攻略快看！《魷魚遊戲2》巨型英熙娃娃佔領高雄港16天 一日限定萬人粉紅趴、無人機秀必追

即將開播的《魷魚遊戲2》要來了！ Netflix攜手高雄市政府宣告113/12/21至114/1/5期間，正式舉行為期16天的「1.2.3. 高雄人」活動。除了有巨型英熙娃娃安插在「高雄流行音樂中心珊瑚礁群」，啟動日將進行一日限定的無人機及萬人粉紅派對等，邀大家一起來玩魷戲！

圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

高雄市長陳其邁最新於臉書宣布「魷戲全方位入侵高雄日常！陸海空全面佔領高雄港」，除了有12/21一日限定的「無人機大秀」與「萬人粉紅派對」，更將展開為期16天的「巨型英熙娃娃海上現身」、「主題輕軌列車」，邀大家穿上你衣櫃裡最粉的那套衣服，一起到高流珊瑚礁群玩魷戲！

自12/21起為期16天，「巨型英熙娃娃」將降落高雄流行音樂中心珊瑚礁群，除了宣告她會回歸《魷魚遊戲》第2季，也是本次Netflix打造全世界最大的海上英熙娃娃，勢必成為年底最熱門的打卡點。

圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

活動官方打造主題輕軌列車，全車將以《魷魚遊戲》主題人物「粉紅守衛」為設計，以最沉浸式乘坐體驗，將帶領粉絲們潛入「魷戲」會場；啟動日當天夜晚還有一場《魷魚遊戲》無人機大秀呈現《魷魚遊戲》暗藏的劇情與經典畫面，表演長達近10分鐘。

圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

亦邀請民眾一同化身為「粉紅守衛」匯聚在高流珊瑚礁群，打造一場萬人粉紅派對奇觀，為愛河灣的天空點亮無數粉紅光點，肯定很壯觀！

圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

【12.21 一日限定萬人粉紅派對流程】

地點：高雄流行音樂中心珊瑚礁群

10:00 英熙娃娃海上現身

17:30 - 18:25 粉紅守衛集結

18:25 - 18:40 遊戲啟動 點亮英熙娃娃

18:40 - 18:50 港灣無人機大秀

圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

【建議交通方式、注意事項】

1.當天會場有相關交通管制，建議參與民眾搭乘大眾運輸工具、步行入場：

．捷運鹽埕埔站 - 從鹽埕埔站步行約10-15分鐘即可抵達

．中央公園站 - 從中央公園站步行15分鐘即可抵達

．搭乘輕軌至「真愛碼頭」，步行5分鐘即可抵達

2.當天17:00後，輕軌「光榮碼頭站」將不停靠，請用路人注意

3.「高雄橋」上看不見無人機呦