觀光署聯手日本「江之電」 推台灣燈會號彩繪列車盼招攬遊客訪台

中央社／ 神奈川12日專電
交通部觀光署為宣傳2025台灣燈會，也推出江之電「嗶嗶嗶嗶！台灣燈會號」彩繪列車，盼招攬更多遊客訪台。圖左為駐日橫濱分處處長張淑玲。圖／中央社
交通部觀光署為宣傳2025台灣燈會，也推出江之電「嗶嗶嗶嗶！台灣燈會號」彩繪列車，盼招攬更多遊客訪台。圖左為駐日橫濱分處處長張淑玲。圖／中央社

日本神奈川縣電車「江之島電鐵」因有著名動畫「灌籃高手」的平交道經典場景，吸引大批朝聖人潮。台灣交通部觀光署為宣傳2025台灣燈會，也推出江之電「嗶嗶嗶嗶！台灣燈會號」彩繪列車，盼招攬更多遊客訪台。

2025台灣燈會將於2025年2月12日至2月23日在桃園盛大登場，觀光署於12月4日至明年3月3日推出江之電「嗶嗶嗶嗶！台灣燈會號」彩繪列車。

觀光署東京辦事處主任鄭憶萍表示，江之電是神奈川縣內藤澤與鐮倉之間約10公里15站的鐵路，深受鐵道迷和觀光客歡迎，也是東京都民近郊一日遊的好去處，吸引日本國內外遊客搭乘，一天平均搭車人數逾10萬人次。

此外，每年冬季11月底至翌年2月中旬名為「湘南的寶石」的江之島耶誕彩燈活動更是關東地區3大彩燈活動之一。

鄭憶萍指出，看中台灣燈會與江之島耶誕彩燈同為光之饗宴的共通性，特別推出江之電「嗶嗶嗶嗶！台灣燈會號」車身彩繪列車，鎖定日本出國率最高的東京都、神奈川縣進行宣傳。各家旅行社也推出日本各地出發的2025台灣燈會商品，歡迎日本民眾到台灣遊賞。

彩繪列車為營造台灣光之慶典氣氛，車身底色以全黑為主，車身上半部以夜空中冉冉上升飛舞的天燈、下半部則以2024台灣燈會主燈「龍來台灣」造型，並運用台灣觀光新品牌3.0「TAIWAN Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限）及驚喜一波又一波的橘色WAVE線條，勾勒象徵台灣山脈、海岸、道路、鐵路等意象。

針對這次的彩繪列車，民眾於明年1月5日前拍照投稿的話，有機會獲得東京、台北來回機票外，2月12日至23日燈會期間，江之電也將於沿線3家周邊商品賣店發送2025燈會小提燈。

江之電經營管理部專任部長佐藤克久受訪時表示，期盼透過這項江之電台灣燈會號觀光彩繪列車的活動促進國際親善，吸引更多人到此觀光。江之電在日本電車當中算是可悠閒度過時光的鐵路電車，歡迎想悠閒旅遊的人士搭乘。

從鎌倉車站搭乘江之電，在到達江之島之前的兩站「鎌倉高校前站」下車，就有知名動畫「灌籃高手」中的平交道的經典場景，尤其是夕陽落下，湘南海岸旁的街道會出現染成一片金黃色的美景，經常吸引大批人潮湧至，出現「觀光公害」的問題。

被問及「江之電知名度高，還需做觀光宣傳？」的問題時，佐藤說：「平日的話，觀光客還是可以來享受悠閒時光，很推薦平日來觀光。台灣的觀光客很有禮貌，我們歡迎有禮貌的人士來快樂旅遊。」佐藤還說，江之電沿線有綠色美景、有海、寺廟、神社，遊客不是停留於一處，很多地方都值得遊賞。

交通部觀光署日前發布的訊息顯示，今年訪台旅客人數（截至12月3日）已逾700萬人次，整體觀光市場呈現穩步成長趨勢。台灣觀光雖受各種因素影響，但仍受國際旅客喜愛，其中受日圓貶值、海外旅遊意願不強的日本市場，訪台人數約118萬人次，重返訪台客源市場冠軍寶座。

台灣燈會是自1990年起於每年元宵節舉行的燈藝節慶活動，由交通部觀光署及全台各地方政府共同主辦。原為僅在台北市舉辦的「台北燈會」，自2001年起移師全台各地舉辦，並於2003年定名為台灣燈會，就此成為全國性盛事。

此外，各地方政府也舉辦屬於自己城市特色的燈節，每年元宵節，台灣燈會及各地燈節，照亮台灣各地夜空，堪稱台灣最盛大的光之饗宴活動。

曾被外媒喻為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會最亮眼的就是「主燈」，主題並無規定，但通常以當年歲次的生肖為主題。每年最受大小朋友期待的小提燈也多以當年生肖做設計。

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