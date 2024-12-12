全日空慶開航台灣30年 吉祥物首來台旅客猛拍照

中央社／ 台北12日電
日本航空公司全日空（ANA）12日在台北松山機場舉辦慶祝台日航線開航30週年紀念儀式，民眾與全日空吉祥物合影留念。圖／中央社
日本航空公司全日空（ANA）12日在台北松山機場舉辦慶祝台日航線開航30週年紀念儀式，民眾與全日空吉祥物合影留念。圖／中央社

全日空ANA今天在台北松山機場舉行開航台灣30週年紀念，可愛的ANA吉祥物Soracchi首次造訪台灣，吸引許多旅客搶拍合照。

ANA亞太區辦公室執行副總經理高柳直明說，30年前的今天，ANA集團開設了桃園-福岡航線，之後開航桃園-成田、桃園-名古屋航線，目前每天營運2班松山-羽田航線，今後仍將秉持飛安第一的原則，帶給所有旅客歡樂與感動，飛向下一個30年。

ANA台灣分公司總經理古牧海表示，ANA非常注重旅客搭乘的感官感受，秉持日式誠心款待的精神，堅持提供所有旅客高品質的服務。

ANA吉祥物、同時社群媒體大使的Soracchi，被喻為由飛機與白雲融合而生的精靈，在日本享有超高人氣，首次造訪台灣，也在松山機場ANA報到櫃台旁的特製背板前，與幸運台灣粉絲合照同歡。

吉祥物Soracchi可愛的造型極受歡迎，許多旅客爭相搶拍，合照還得先領號碼牌。

日本台灣交流協會副代表服部崇、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、交通部民航局台北國際航空站站主任鄭堅中、交通部觀光署國際組組長黃易成等人，受邀出席「ANA台日航線開航30週年紀念儀式」。

ANA為感謝台灣旅客30年來不間斷的支持，安排NH852航班出發水門禮，並致贈今天天所有搭乘ANA台日航線的旅客開航30週年紀念特製收納袋。

ANA目前擁有紐約、洛杉磯、舊金山、檀香山、溫哥華、西雅圖、華盛頓特區、墨西哥城、芝加哥及休士頓等北美航點，並與聯合航空合作強化亞洲往返北美航線版圖；預計2025年第1季前陸續新闢東京羽田機場往返義大利米蘭、瑞典斯德哥爾摩及土耳其伊斯坦堡航線，旅客可以更方便由歐洲往返包含台北等亞洲城市。

日本航空公司全日空（ANA）12日在台北松山機場舉辦慶祝台日航線開航30週年紀念儀式，當日航班以皮卡丘彩繪機載運乘客。圖／中央社
日本航空公司全日空（ANA）12日在台北松山機場舉辦慶祝台日航線開航30週年紀念儀式，當日航班以皮卡丘彩繪機載運乘客。圖／中央社

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