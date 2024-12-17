最新2025跨年攻略！不藏私全台跨年總整理&住宿分享，輕鬆入住花東海景飯店迎曙光、台北星級飯店賞101煙火

時光飛逝，轉眼又到了年末、要迎接新的一年的時候啦✨你想好要怎麼渡過了嗎？這次AsiaYo為大家帶來精選7大城市的台灣住宿，從可以到逢甲夜市飽餐一頓後再去水湳公園欣賞表演的台中飯店，到能夠一邊聽著音樂狂歡一整晚的台東住宿，通通應有盡有！現在就跟著AsiaYo看下去，一起迎接2025！🔥





🎉 2025 台北跨年懶人包 🎉

💡台北101煙火

絕美煙火再配上市政府廣場前的演唱會活動，絕對是必去的台灣跨年煙火行程！🤩還沒親眼看過的你記得規劃進年末的行程！

🎉跨年卡司：Lulu黃路梓茵、Apink、Energy、TRASH、怕胖團、宇宙人、梁詠琪、八三夭...and more🎉

【路徒Plus行旅-站前館】 ✅ 近台北車站 / 親子友善 / 行李寄放 / 兒童遊戲區

【德立莊酒店-西門館】 ✅ 近西門町 / 自助早餐 / 行李寄放 / 24小時服務櫃台





🎉 2025 台中跨年懶人包 🎉

💡2025台中跨年演唱會

在台中的水湳公園，欣賞長達7小時的熱門歌手演出以及旁邊逢甲夜市的美食，最後在用漂亮的煙火迎接2025✨

🎉跨年卡司：輝人Whee In、告五人、五堅情、玖壹壹...and more🎉

【虹夕諾雅 谷關】 谷關溫泉 / 星野集團旗下飯店 / 溫泉 / 供早餐

【圖樂文旅】 ✅ 近逢甲夜市、中央公園 / 行李寄放 / 24小時服務櫃台





🎉 2025 台南跨年懶人包 🎉

💡2025台南好Young跨年晚會

今年的台南跨年活動將配和聖誕節，舉辦一系列包含美食、親子與文藝的市集活動🙌🏻喜歡逛市集的你千萬不要錯過囉！

🎉跨年卡司：玖壹壹、孫盛希、FEniX、AcQUA源少年、GENBLUE幻藍小熊...and more🎉

【路徒行旅 台南成大館】 ✅ 近台南火車站 / 行李寄放 / 有交誼廳 / 高CP值

【煙波大飯店台南館】 ✅ 近神農街 / 泳池 / 停車場 / 供早餐





🎉 2025 高雄跨年懶人包 🎉

💡2025高雄夢時代跨年晚會

南台灣的年末盛事之一！來高雄的六合夜市吃完美食後，再散步去看超長的煙火秀真的超級浪漫✨

🎉跨年卡司：歐漢聲 O.D、SANDARA PARK 、徐佳瑩 、 盧廣仲、 告五人...and more🎉

【比歐緻居】 ✅ 近新堀江商圈 / 停車場 / 親子友善 / 24小時櫃檯

【高雄旅居文旅一心館】 ✅ 近高雄85大樓 / 行李寄放 / 24小時點心吧 / 供早餐





🎉 2025 花東跨年懶人包 🎉

💡太平洋第一道曙光

花東的沿海地區絕對是觀賞第一道曙光的絕佳位置！趕快跟朋友相約，一起來場浪漫的追光之旅吧🌅

🎉台東跨年卡司：MC HotDog熱狗、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔...and more🎉

【玫瑰香榭飯店】 ✅ 近花蓮火車站 / 供早餐 / 親子友善 / 24小時櫃檯

【台東南豐鐵花棧】 ✅ 近鐵道藝術村 / 行李寄放 / 停車場 / 24 小時接待處





🎉 2025 屏東跨年懶人包 🎉

💡2025屏東跨年晚會

2025歌舞昇屏High歌之夜除了集結超強卡司之外，還有許多美食、文藝市集等著你來挖掘🔥

🎉台東跨年卡司：凱莉、理想混蛋、U:NUS、陳華、吳思賢、9m88、...and more🎉

【福容徠旅 墾丁】 ✅ 近墾丁大街 / 待車租借 / 親子友善 / 供早餐

【墾丁長灘休閒飯店】 ✅ 近車城福安宮 / 親子友善 / 停車場 / 行李寄放





以上就是這次精選的台灣飯店懶人包，不知道你有沒有找到喜歡的飯店呢？現在站上還有超多限時優惠中的住宿，有適合outdoor咖的露營，也有讓你可以跟朋友一起玩樂一整天的包棟民宿😆現在就快上AsiaYo，帶上喜歡的人，一起來一場超讚的台灣旅遊！🥳





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