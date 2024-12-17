快訊

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

大陸冷氣團來襲 網問空調的暖氣很耗電嗎？實測省4倍電費

萬那杜7.3強震釀至少1死！美使館「嚴重毀損」急關閉 災後畫面曝光

最新2025跨年攻略！不藏私全台跨年總整理&住宿分享，輕鬆入住花東海景飯店迎曙光、台北星級飯店賞101煙火

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

時光飛逝，轉眼又到了年末、要迎接新的一年的時候啦✨你想好要怎麼渡過了嗎？這次AsiaYo為大家帶來精選7大城市的台灣住宿，從可以到逢甲夜市飽餐一頓後再去水湳公園欣賞表演的台中飯店，到能夠一邊聽著音樂狂歡一整晚的台東住宿，通通應有盡有！現在就跟著AsiaYo看下去，一起迎接2025！🔥


🎉 2025 台北跨年懶人包 🎉

💡台北101煙火

絕美煙火再配上市政府廣場前的演唱會活動，絕對是必去的台灣跨年煙火行程！🤩還沒親眼看過的你記得規劃進年末的行程！

🎉跨年卡司：Lulu黃路梓茵、Apink、Energy、TRASH、怕胖團、宇宙人、梁詠琪、八三夭...and more🎉

【路徒Plus行旅-站前館】

✅ 近台北車站 / 親子友善 / 行李寄放 / 兒童遊戲區

 

【德立莊酒店-西門館】

✅ 近西門町 / 自助早餐 / 行李寄放 / 24小時服務櫃台


🎉 2025 台中跨年懶人包 🎉

💡2025台中跨年演唱會

在台中的水湳公園，欣賞長達7小時的熱門歌手演出以及旁邊逢甲夜市的美食，最後在用漂亮的煙火迎接2025✨

🎉跨年卡司：輝人Whee In、告五人、五堅情、玖壹壹...and more🎉

【虹夕諾雅 谷關】

谷關溫泉 / 星野集團旗下飯店 / 溫泉 / 供早餐

 

【圖樂文旅】

✅ 近逢甲夜市、中央公園  / 行李寄放 / 24小時服務櫃台


🎉 2025 台南跨年懶人包 🎉

💡2025台南好Young跨年晚會

今年的台南跨年活動將配和聖誕節，舉辦一系列包含美食、親子與文藝的市集活動🙌🏻喜歡逛市集的你千萬不要錯過囉！

🎉跨年卡司：玖壹壹、孫盛希、FEniX、AcQUA源少年、GENBLUE幻藍小熊...and more🎉

 

【路徒行旅 台南成大館】

✅ 近台南火車站 / 行李寄放 / 有交誼廳 / 高CP值

 

【煙波大飯店台南館】

✅ 近神農街 / 泳池 / 停車場 / 供早餐


🎉 2025 高雄跨年懶人包 🎉

💡2025高雄夢時代跨年晚會

南台灣的年末盛事之一！來高雄的六合夜市吃完美食後，再散步去看超長的煙火秀真的超級浪漫✨

🎉跨年卡司：歐漢聲 O.D、SANDARA PARK 、徐佳瑩 、 盧廣仲、 告五人...and more🎉

【比歐緻居】

✅ 近新堀江商圈 / 停車場 / 親子友善 / 24小時櫃檯

 

【高雄旅居文旅一心館】

✅ 近高雄85大樓 / 行李寄放 / 24小時點心吧 / 供早餐

 


🎉 2025 花東跨年懶人包 🎉

💡太平洋第一道曙光

花東的沿海地區絕對是觀賞第一道曙光的絕佳位置！趕快跟朋友相約，一起來場浪漫的追光之旅吧🌅

🎉台東跨年卡司：MC HotDog熱狗、頑童MJ116、洪佩瑜、李權哲、熊仔...and more🎉

【玫瑰香榭飯店】

✅ 近花蓮火車站 / 供早餐 / 親子友善 / 24小時櫃檯

 

【台東南豐鐵花棧】

✅ 近鐵道藝術村 / 行李寄放 / 停車場 / 24 小時接待處


🎉 2025 屏東跨年懶人包 🎉

💡2025屏東跨年晚會

2025歌舞昇屏High歌之夜除了集結超強卡司之外，還有許多美食、文藝市集等著你來挖掘🔥

🎉台東跨年卡司：凱莉、理想混蛋、U:NUS、陳華、吳思賢、9m88、...and more🎉

【福容徠旅 墾丁】

✅ 近墾丁大街 / 待車租借 / 親子友善 / 供早餐

 

【墾丁長灘休閒飯店】

✅ 近車城福安宮 / 親子友善 / 停車場 / 行李寄放


以上就是這次精選的台灣飯店懶人包，不知道你有沒有找到喜歡的飯店呢？現在站上還有超多限時優惠中的住宿，有適合outdoor咖的露營，也有讓你可以跟朋友一起玩樂一整天的包棟民宿😆現在就快上AsiaYo，帶上喜歡的人，一起來一場超讚的台灣旅遊！🥳


延伸閱讀

2025宜蘭礁溪溫泉飯店推薦︱TOP5鄰近礁溪溫泉的熱門親子友善住宿，讓你愜意享受宜蘭礁溪泡湯之旅！

2024新北耶誕城住宿攻略｜精選 5 間交通方便的台北飯店推薦，冬季限定的新北自由行攻略，鄰近車站讓你快速直達新北耶誕城！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

懶人包 谷關溫泉 跨年

AsiaYo 旅遊預定平台

追蹤

延伸閱讀

金門跨年晚會卡司揭曉橫跨3代藝人 要讓民眾嗨翻天

2025年第一道曙光在蘭嶼 跨年、元旦日出時間地點曝光

耶誕系列第3波卡司 南韓李俊昊首次台灣跨年獻台南

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

相關新聞

最新2025跨年攻略！不藏私全台跨年總整理&住宿分享，輕鬆入住花東海景飯店迎曙光、台北星級飯店賞101煙火

時光飛逝，轉眼又到了年末、要迎接新的一年的時候啦✨你想好要怎麼渡過了嗎？這次AsiaYo為大家帶來精選7大城市的台灣住宿，從可以到逢甲夜市飽餐一頓後再去水湳公園欣賞表演的台中飯店，到能夠一邊聽著音樂狂歡一整晚的台東住宿，通通應有盡有！現在就跟著AsiaYo看下去，一起迎接2025！🔥

「全台最美眷村」免門票到明年6月！全園區、4大展館任你逛 集結「國寶級手繪電影看板、藝術家療癒作品」文青必衝

「全台最美眷村」免門票！台南市定古蹟「水交社文化園區」免門票參觀延長至2025/6/30，全園區和四大主題展館統統能免費走覽，...

台灣樂活永續協會公布調研！樂活旅遊4大新趨勢：永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿

台灣的樂活旅遊以多元模式蓬勃發展，在「2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會」活動中特別表彰多年來在「食、宿、遊、購、行」領域的卓越合作夥伴，並感謝長期參與並展現熱情的旅客代表，以深化品牌與消費者的情感連結

免費爽看演唱會！2025「全台跨年晚會陣容」一次收　SJ、MAMAMOO、2NE1成員都來了

超強卡司都在這！即將迎來2025年，全台各地跨年晚會陣容相繼出爐，從實力派歌手、人氣團體、爆火樂團到韓國大勢Idol，...

睛睛會眨、尾巴會搖！Citylink南港車站新地標「巨貓冬冬」 療癒睡相超好拍　重點角度「這兩顆」讓網友笑噴

南港Citylink全新地標出現！ 巨型橘貓擁懶臥躺在廣場 超療癒拍照打卡活動 邀你毛起來玩

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

吉伊卡哇爆紅！ 2025春節現身高雄愛河灣「冬日遊樂園」、今年底先追「魔法吉伊卡哇」快閃台北華山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。