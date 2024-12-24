【2025全新迪士尼探險號攻略】迪士尼遊輪首次亞洲航線，Disney Adventure海上雲霄飛車、娛樂亮點一次看！
迪士尼遊輪準備在亞洲第一次出航啦🌟從新加坡出發的迪士尼探險號帶你享受4-5天的夢幻遊輪旅遊，包含玩具總動員、冰雪奇緣等等超多經典角色主題餐廳與房型，迪士尼豪華海上行程帶你輕鬆找回童年樂趣，不論是親子家庭旅遊還是朝聖迪士尼經典故事主題區，還有超厲害的海上最長雲霄飛車等你來挑戰，絕不失望的迪士尼遊輪AsiaYo限量熱賣中！
🎀迪士尼探險號 主題攻略
全新的迪士尼遊輪體驗超震撼！不只有世界最長的海上雲霄飛車、玩具總動員主題區、公主皇家套房房型、迪士尼電影系列餐廳/酒吧等等可以體驗，還有動畫角色互動、托嬰/青少年俱樂部讓大人小孩都能放開來玩，超心動的遊輪旅遊，快來一起看下去吧✨
🎀迪士尼探險號 服務特色介紹
【必看表演節目】
迪士尼角色見面會不只讓小朋友們玩的超開心，也能讓迪士尼愛好者們圓夢！還有百老匯風格音樂劇帶你享受童話世界，還有電影播放可以重溫經典回憶🦖🤠
【家庭親子旅遊】
2-17歲的孩子都有俱樂部可以待！大人小孩各玩各的超自在又不用擔心~小小世界托嬰服務、兒童海洋奇兵俱樂部、14-17歲青少年俱樂部，替你省力🪸👶
【大人享受時光】
誰說大人不能自在享受迪士尼氛圍？迪士尼探險號包容你的童心，讓你自在享受迪士尼/皮克斯/漫威的世界，還有放鬆的芳療SPA、健身中心，以及各式酒吧可以享受🍻💆♀️
🚢立即登記AsiaYo【迪士尼探險號】🌟
🌌行程：新加坡🇸🇬→海上巡遊(不下船)→新加坡🇸🇬
⚓天數：🔎4天3夜、🔎5天4夜、🔎6天5夜(聖誕跨年限定🎄)
📍遊輪公司：華特迪士尼樂園及度假區🏰
迪士尼遊輪限量登記開跑中~登記加碼送獨家好禮唷！真心喜歡迪士尼的你必搭迪士尼探險號，貼心又充滿童趣的遊輪之旅超特別🎢🩱🩳心動不如趕快行動，錯過要再等很久喔><！想搭乘其他豪華遊輪也可以參考最新2025遊輪旅遊攻略，萬一沒有登記到也可以參考東京迪士尼跟團旅遊，一樣能輕鬆逛吃爽玩迪士尼😋
迪士尼遊輪常見問題
▶迪士尼探險號艙房該怎麼選？
禮賓客房（依據不同艙等可容納4-6人），享有禮賓艙專屬區域，包括禮賓休息室及僻靜的日光浴平台。其中禮賓家庭海景陽台客房（Concierge Family Stateroom with Oceanview Verandah）擁有主臥室、次臥室、雙人沙發床以及獨立陽台！
▶ 迪士尼遊輪上有哪些娛樂設施？
泳池、滑水道、百老匯風格音樂劇、SPA中心、健身房、各電影卡通主題美食餐廳，甚至有世界最長海上雲霄飛車！不論是優雅公主或是帥氣英雄通通一站式滿足
▶ 如何預訂其他遊輪航程？
現在上AsiaYo預訂遊輪，登入會員還能再享專屬折扣，快來預訂超夯限量的👉迪士尼探險號Disney Adventure🍻
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