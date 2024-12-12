高鐵推軌道觀光「永續旅遊」 訂房加購高鐵票享78折起

台灣高鐵公司積極推廣軌道觀光「永續旅遊」新風潮，即日起，高鐵「飯店聯票」與交通部觀光署攜手逾百間飯店，推出「永續美好 慢遊台灣」專案，旅客訂購明年1/1起入住，即享加購高鐵票平日78折、假日85折優惠，不限車次及車廂種類，還可參加萬元住宿券抽獎活動。

高鐵公司表示，若旅客入住「環保標章旅館」合作飯店，並透過「T-EX行動購票」App手機取票，響應車票無紙化的環保目標，每票還可額外加贈TGo會員點數100點，歡迎您現在就開始規劃「永續美好 慢遊台灣」實踐低碳環保旅遊。

以入住晶泉丰旅礁溪館雅緻雙人客房、3天2夜為例，每晚5,229元起，加贈永續環保小禮；另以入住雲品溫泉酒店經典山景房（含早晚餐）為例，每晚13,537元起，加贈「負碳排碳權計畫」及2小時免費單車租。攜手共同為減少地球碳排而努力，當永續旅人的先鋒，讓每一次的旅行，都能輕鬆雙倍抵銷住房所產生的碳排放量，為環境永續盡份心力。

此外，計劃春遊的朋友，則推薦「早春小旅行 出發！」專案，同樣提供旅客於活動期間內透過合作飯店官網訂房，加購高鐵票享平日（週一至四）78折、假日（週五至日及疏運期間）85折優惠，合作飯店另有迎春好禮或餐點優惠，以入住台南晶英酒店海東客房為例，每晚5,999元起，享晶英貴賓廊「杜樂麗花園下午茶」兩客，再送限量鳴春花語筆記本乙組。歡迎旅客把握機會及早預訂，輕鬆安排您的新春新旅程。

台灣高鐵「飯店聯票」精選優質飯店，旅客於飯店官網訂房，即可以優惠價格加購高鐵票，一次滿足住宿及交通需求，讓您的出遊更加便捷愉快。為響應綠色旅遊風潮，本次「永續美好 慢遊台灣」專案協同交通部觀光署於旅宿網「住宿x低碳運具」及「優宿專區」同步揭露高鐵飯店聯票合作方案，搭乘高鐵的同時，入住注重環保理念的合作飯店，不僅能享受優質的住宿服務，還能以實際行動響應永續旅遊，讓每次旅行不僅是身心靈的放鬆，更富有環保永續的意義，上網搜尋「飯店聯票」，訂購「永續美好 慢遊台灣」專案，還有機會抽中萬元住宿券、高鐵半價券及觀光署精選環保小禮品。