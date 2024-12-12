雙12機票優惠！ 華航全航線88折、酷航飛東京3199、國泰飛香港最高折1212元

迎接雙12購物節，航空業者也紛紛祭出優惠，酷航推2025年特惠機票、越捷航空限時12小時快閃優惠、華航連7天上午9點解鎖驚喜惠且購票享全航線88折、國泰雙12年終限時購最高可折抵1212元，好康追起來！

➤越捷航空

圖／越捷航空提供

越捷航空推限時24小時「雙12快閃優惠」，自12/11晚上11點開跑，提供高達100%機票折扣（不含稅金），旅客活動期間於越捷航空官網或官方APP預訂經濟艙座位，輸入優惠代碼「VJ12」，即享受優惠折扣。出發日適用於2025/1/1至2025/10/25期間的航班，而國定假期、旅遊旺季除外。

➤酷航

圖／酷航

低成本航空酷航（Scoot）正式在台營運滿12週年。為感謝旅客支持，酷航自即日起至12/16推出「12週年寵粉祭」特惠機票, 包括台北出發飛新加坡單程2,299元起、飛首爾單程2,399元起、飛東京成田單程3,199元起、飛札幌北海道單程3,699元起、飛墨爾本單程5,399元起等優惠，適用出發日期為2025/1/3至2025/10/25。

➤國泰航空

圖／國泰航空提供

迎接雙12，國泰航空推出「雙12年終限時購」活動，即日起至12/19，國泰會員於官網預訂台北或高雄出發香港來回機票，購票輸入優惠編號「HKG1212」預訂商務艙或特選經濟艙，最高可享新台幣1,212元的折扣；輸入優惠編號「HKG300」預訂經濟艙可享300元折扣，適用出發日期為即日起至2025/6/30止。

➤中華航空

圖／取自China Airlines 中華航空臉書

中華航空迎接65th週年慶活動，適逢雙12期間，邀粉絲們一同加入「華航嘉年華」活動，自12/12起12/18連續7天，天天上午9點解鎖會員專屬加碼減價優惠「驚喜主題館」，第一個驚喜簽到活動將在12/12早上9:00開啟！

華航週年慶好康多多，不僅有華航官網、App購票「全航線88折起」，購票登錄還抽「2025無限升等MVP」、「全球不限航點商務艙來回機票」大獎，另外，完成活動網站簽到問答任務達5天也可參加商務艙機票抽獎，以及合作夥伴共同帶來的各種優惠，最新消息請鎖定中華航空官網與粉絲頁。