易飛旅遊雙12激省有感！ 九州雙人機票12,121元、團費降6千
【文・吳丁江】
雙12購物節列車開動，各家旅行業者應聲搶推好康優惠。易飛旅遊看好商機，還要讓消費者省得「有感節」，主推3重優惠與會員專屬折扣，提供旅人為下一趟旅遊超前布署的聰明好選擇。
易飛雙12好康攻略3重搶先看
．限時開搶：雙12限量爆款商品12/11～12/13每天中午12:00開搶，日本九州買一送一機票，雙12加碼300組，12/11搶先登場。
．下單立刻減：國外團體最少第2人減1,212元、國旅澎湖花火節最高折2,000元、FIT訂購機票加12元送機場捷運單程票、國內外訂房折121元。
．加購優惠：機場接送服務下殺85折(原價999元)、加購eSim/Sim卡最高8折。
特惠行程推薦搶先看
歲末將至，是犒賞自己與家人的好時機。易飛旅遊國外機加酒自由行雙12促銷包括日本、韓國、泰國、越南、港澳等國家目的地，指定行程兩人報名第2人均折1,212元。小資族特別推薦「日本東京機加酒5日」、「日本大阪機加酒5日」、「樂遊香港機加酒3日」最低15,500元起。澎湖花火節是國人最愛卡位的焦點活動，易飛旅遊特別釋出花火節特色商品參與「1212激省有感節」活動，第2人最高折2,000元再加贈夜釣花火船體驗！
2025年全球賞花行程全線開賣，必搶「日本浪漫花戀黑部立山雪牆5日」，45,900元起，兩人同行第2人減1,212元；「韓國最美鎮海櫻花4日」，市場獨家，保證入住鎮海與10大賞花名所14,900起，每人折1,212元，以上網路下單，會員優惠疊加再減300元。另外一生必訪「法比荷10日風情鬱金香花季」99,800元起，早鳥優惠3,000元，活動期間下單，每人再折1,212元。
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