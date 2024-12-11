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易飛旅遊雙12激省有感！ 九州雙人機票12,121元、團費降6千

聯合新聞網／ TTN旅報
驚豔絕美的富士芝櫻，易飛旅遊「浪漫花戀黑部立山雪牆5日」帶你去。（圖片提供＝易飛旅遊）
驚豔絕美的富士芝櫻，易飛旅遊「浪漫花戀黑部立山雪牆5日」帶你去。（圖片提供＝易飛旅遊）

【文・吳丁江】

雙12購物節列車開動，各家旅行業者應聲搶推好康優惠。易飛旅遊看好商機，還要讓消費者省得「有感節」，主推3重優惠與會員專屬折扣，提供旅人為下一趟旅遊超前布署的聰明好選擇。

【左圖】到韓國鎮海慶和站賞櫻，跟著易飛一起去「韓國最美鎮海櫻花4日」。【右圖】獨特魅力，藍色土耳其！直飛土耳其10日，走訪7大世界文化遺產。（圖片提供＝易飛旅遊）
【左圖】到韓國鎮海慶和站賞櫻，跟著易飛一起去「韓國最美鎮海櫻花4日」。【右圖】獨特魅力，藍色土耳其！直飛土耳其10日，走訪7大世界文化遺產。（圖片提供＝易飛旅遊）

易飛雙12好康攻略3重搶先看

．限時開搶：雙12限量爆款商品12/11～12/13每天中午12:00開搶，日本九州買一送一機票，雙12加碼300組，12/11搶先登場。

．下單立刻減：國外團體最少第2人減1,212元、國旅澎湖花火節最高折2,000元、FIT訂購機票加12元送機場捷運單程票、國內外訂房折121元。

．加購優惠：機場接送服務下殺85折(原價999元)、加購eSim/Sim卡最高8折。

特惠行程推薦搶先看

歲末將至，是犒賞自己與家人的好時機。易飛旅遊國外機加酒自由行雙12促銷包括日本、韓國、泰國、越南、港澳等國家目的地，指定行程兩人報名第2人均折1,212元。小資族特別推薦「日本東京機加酒5日」、「日本大阪機加酒5日」、「樂遊香港機加酒3日」最低15,500元起。澎湖花火節是國人最愛卡位的焦點活動，易飛旅遊特別釋出花火節特色商品參與「1212激省有感節」活動，第2人最高折2,000元再加贈夜釣花火船體驗！

2025年全球賞花行程全線開賣，必搶「日本浪漫花戀黑部立山雪牆5日」，45,900元起，兩人同行第2人減1,212元；「韓國最美鎮海櫻花4日」，市場獨家，保證入住鎮海與10大賞花名所14,900起，每人折1,212元，以上網路下單，會員優惠疊加再減300元。另外一生必訪「法比荷10日風情鬱金香花季」99,800元起，早鳥優惠3,000元，活動期間下單，每人再折1,212元。

延伸閱讀>>首度直航！阿提哈德航空2025年啟航「台北－阿布達比」

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