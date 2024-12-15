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香港航空溫哥華再起航！明年1月18日起 每週兩班直飛

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加拿大溫哥華四季宜人，美景豐富多元。　圖：shutterstock／來源
加拿大溫哥華四季宜人，美景豐富多元。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】剛於11/28慶祝成立十八周年的香港航空宣佈，將於2025/01/18起恢復營運香港往返加拿大溫哥華的直航服務，每週提供兩班服務，每周二、六去、 每周三、日回，為往來兩地及轉機旅客提供更多出行選擇。

▲溫哥華還是一個感受冰雪世界的好地方，香港航空2025/01/18起恢復運營香港－溫哥華每週兩班航次。　圖：香港航空／提供
▲溫哥華還是一個感受冰雪世界的好地方，香港航空2025/01/18起恢復運營香港－溫哥華每週兩班航次。　圖：香港航空／提供

溫哥華是香港航空首個北美航點，曾於2017年6月首航，並一直深受旅客歡迎。香港航空非常榮幸能夠重新開通此航線，藉此舉展現了香港航空重返國際市場的決心，並體現其由區域航空公司轉型為國際航空公司的策略，以及其全球航線網絡的策略性佈局。

香港航空主席閻波表示：「我們很高興溫哥華再次成為香港航空在北美洲的首個航點。我們希望吸引更多旅客探索溫哥華的迷人風光，促進家庭團聚和商業合作。溫哥華航線的開通將進一步完善我們的亞洲航線網絡，為全球旅客提供更豐富和便捷的出行選擇，連接香港、大灣區、大洋洲以及北美洲。」

自去年完成架構重組後，香港航空積極提升服務質素及拓展業務，透過策略性規劃優化航線網絡及調整機隊規模，目前已覆蓋30多個航點，展現強勁的復甦勢頭。今年航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約85%，預計全年載客量將達標，超過500萬人次。

為配合業務發展，香港航空將繼續按需求擴展機隊規模，以進一步提升運力。多元化的機隊配置將提升航班的靈活性及覆蓋範圍，讓旅客經香港便捷地前往中國內地、日本、韓國、東南亞等地區，以及澳洲、美國、加拿大和歐洲等全球熱門旅遊目的地。

溫哥華還是一個感受冰雪世界的好地方！城市附近的勞斯山除了滑雪，還可以一起徒步上山，俯瞰溫哥華全景。想要更深入的滑雪體驗？那麼就要北上前往著名的滑雪勝地惠斯勒黑梳山（Whistler Blackcomb），享受世界級的滑雪道和無窮的樂趣！

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