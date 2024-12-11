恐龍陪你溜冰！ 南港冬季限定「大型戶外滑冰場」免費玩 溜冰鞋、護具不用錢 入場券可享園區優惠

0元溜冰回來了，今年還有恐龍陪你溜冰！南港中信金融園區「大型戶外滑冰場」公益免費活動，即日起至114年3月2日，將展開四個月供民眾「免費溜」，只要持身分證取得號碼牌就可以借溜冰鞋、護具統統免費，今年更邀到超萌白熊龍於周六日限定出場與大家互動哦！

圖／取自中國信託金融園區FB

今年的中信戶外滑冰場以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》主題，帶大家穿越時空，將園區打造成冰雪森林，讓大家置身於充滿震撼的恐龍主題場景中，於週末前往還有機會遇上超萌白熊龍，每個場次都會出現與小粉絲互動見面、帥氣合影！

圖／中國信託金融園區官網

即日起至114年3月2日期間，只要持身分證證件前往南港中信金融園區，於指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費兌換溜冰鞋和安全護具，也會安排工作人員協助諮詢裝備穿戴喔，須注意的是6歲以下孩童需由大人家長陪同，另外每場次入場人數限制平日為150人、假日則為170人，現場將視狀況彈性調整。

圖／取自中國信託金融園區FB

南港中信金融園區有大型美食街與座位區，憑滑冰場入場券還可享有園區超多飲食、購物等特別優惠，像是路易莎、龜記茗品、樂法、花蓮扁食皆95折，還有春水堂、涮乃葉、樂麵屋、大河屋、朱記贈送加購優惠等數十種品牌參與，讓大家逛玩一天都沒問題，更多好康請上官網查詢。

圖／取自中國信託金融園區FB

2024中國信託戶外公益滑冰場

活動期間：113/12/12~114/3/2

平日場次：15:30、17:30、19:30

例假日次場：13:30、15:30、17:30、19:30

(114/1/28除夕休館，寒假期間視同假日)

滑冰須知：入場滑冰須自備手套及襪子；開場前60分鐘發放號碼牌，憑現場叫號依序入場，開場後30分鐘不再開放入場，請見活動詳情