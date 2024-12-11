快訊

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

科技業學士與碩士年薪差很大 「學歷無用論」被推翻？

恐龍陪你溜冰！ 南港冬季限定「大型戶外滑冰場」免費玩 溜冰鞋、護具不用錢 入場券可享園區優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自中國信託金融園區FB
圖／取自中國信託金融園區FB

0元溜冰回來了，今年還有恐龍陪你溜冰！南港中信金融園區「大型戶外滑冰場」公益免費活動，即日起至114年3月2日，將展開四個月供民眾「免費溜」，只要持身分證取得號碼牌就可以借溜冰鞋、護具統統免費，今年更邀到超萌白熊龍於周六日限定出場與大家互動哦！

圖／取自中國信託金融園區FB
圖／取自中國信託金融園區FB

今年的中信戶外滑冰場以《重返侏羅紀ICE X DINOSAUR X ADVENTURE》主題，帶大家穿越時空，將園區打造成冰雪森林，讓大家置身於充滿震撼的恐龍主題場景中，於週末前往還有機會遇上超萌白熊龍，每個場次都會出現與小粉絲互動見面、帥氣合影！

圖／中國信託金融園區官網
圖／中國信託金融園區官網

即日起至114年3月2日期間，只要持身分證證件前往南港中信金融園區，於指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費兌換溜冰鞋和安全護具，也會安排工作人員協助諮詢裝備穿戴喔，須注意的是6歲以下孩童需由大人家長陪同，另外每場次入場人數限制平日為150人、假日則為170人，現場將視狀況彈性調整。

圖／取自中國信託金融園區FB
圖／取自中國信託金融園區FB

南港中信金融園區有大型美食街與座位區，憑滑冰場入場券還可享有園區超多飲食、購物等特別優惠，像是路易莎、龜記茗品、樂法、花蓮扁食皆95折，還有春水堂、涮乃葉、樂麵屋、大河屋、朱記贈送加購優惠等數十種品牌參與，讓大家逛玩一天都沒問題，更多好康請上官網查詢。

圖／取自中國信託金融園區FB
圖／取自中國信託金融園區FB

2024中國信託戶外公益滑冰場

活動期間：113/12/12~114/3/2

平日場次：15:30、17:30、19:30

例假日次場：13:30、15:30、17:30、19:30

(114/1/28除夕休館，寒假期間視同假日)

滑冰須知：入場滑冰須自備手套及襪子；開場前60分鐘發放號碼牌，憑現場叫號依序入場，開場後30分鐘不再開放入場，請見活動詳情

編輯推薦

溜冰

相關新聞

雙12挑戰市場最低價！12／12機票、跟團買1送1，日本函館賞櫻、東北樹冰、韓國釜邱5日11,212元起

想旅遊趁現在撿便宜！旅天下聯合國際旅行社為延續雙11爆棚買氣，加碼年終最強檔雙12活動，12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行12,122元起」、「跟團一口

恐龍陪你溜冰！ 南港冬季限定「大型戶外滑冰場」免費玩 溜冰鞋、護具不用錢 入場券可享園區優惠

恐龍陪你溜冰！ 南港冬季限定「大型戶外滑冰場」免費玩 溜冰鞋、護具不用錢 入場券可享園區優惠

超大型「貓貓蟲咖波」現蹤台中！10週年快閃與特展同步開跑，還有限量周邊必買

2024年「貓貓蟲咖波」迎來十週年，特別推出「貓蟲世界快閃店臺中站」，於臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街 A2盛大開幕。活動自即日起至2025年3月2日舉辦，為期近三個月。除了巨大懶洋洋咖波現身外，還有全新

迎2025年曙光！太平山國家森林遊樂區凌晨3點開園、贈新年限定書籤

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，海拔介於365到2,000公尺之間，是北台灣賞日出的絕佳地點之一；2025年元旦日出時間約於清晨06:30-06:50，為了讓

迪士尼探險號12／10開賣！搭載全球最長「海上雲霄飛車」 提前訂購送4500元旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】迪士尼郵輪首度進駐亞洲！搭載全球最長海上雲霄飛車的「迪士尼探險號」將於2025年自新加坡啟航，Klook 為「迪士尼探險號」授權台灣分銷商，將於12/10 08:00正式開賣，

台灣人出國最愛玩什麼？ 熱門行程、熱門體驗Top 10 榜單 「歐美」成為竄紅熱點

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 公布多項「2024年度旅遊體驗與目的地 Top 10」榜單，依據台灣旅客的預訂數據彙整出《海外熱門景點商品Top 10》 、《海外熱門體驗行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。