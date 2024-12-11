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雙12挑戰市場最低價！12／12機票、跟團買1送1，日本函館賞櫻、東北樹冰、韓國釜邱5日11,212元起

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圖片來源｜旅天下提供
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想旅遊趁現在撿便宜！旅天下聯合國際旅行社為延續雙11爆棚買氣，加碼年終最強檔雙12活動，12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行12,122元起」、「跟團一口價」最低11,212元起，售完為止！

旅天下祭出年度壓軸優惠，「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一只要4,888元起，挑戰市場最低價！「日本花卷5日計畫機票」、「越南富國島5日計畫機票」亦買一送一，分別10,999元起、9,998元起。

如不想自訂酒店，推薦日本「沖繩5日」、「東京5日」、「大阪5日」、「香港3日」……等機加酒自由行產品，皆含稅12,122元起。

暢玩東京迪士尼、欣賞富士山冬景，入住溫泉飯店，兩人同行一人免費，限量30席。圖片來源｜旅天下提供
暢玩東京迪士尼、欣賞富士山冬景，入住溫泉飯店，兩人同行一人免費，限量30席。圖片來源｜旅天下提供

團體旅遊也能買一贈一

去日本浪漫踏雪「花卷龍泉洞.淨土之濱.採果5日」入住三晚溫泉、「大阪環球影城.清水寺5日」、「東京迪士尼.富士山美景.溫泉6日」，或是去東南亞避冬，「泰國曼芭水上咖啡廳遊輪6日」、「泰國鄭王廟泰服體驗.暹邏灣5＋1日」、「馬來西亞沙巴五星度假.海洋公園.無購物5日」通通第二人免費！最低價33,800元，等於一人只要16,900元起。

旅天下雙12推出馬來西亞沙巴5日遊，造訪粉紅清真寺，十分夢幻壯觀。圖片來源｜旅天下提供
旅天下雙12推出馬來西亞沙巴5日遊，造訪粉紅清真寺，十分夢幻壯觀。圖片來源｜旅天下提供

誠意一口價　日本東北看樹冰、韓國三大城市賞雪

另外，旅天下祭出最有誠意一口價，到日本東北搭纜車看樹冰「花卷阿仁樹冰雙溫泉5日」、前往北海道賞櫻「函館洞爺湖雙溫泉5日」均每人21,212元起，並安排入住兩晚溫泉飯店。「韓國釜邱蔚三城5日」更殺！一次走訪釜山、大邱、蔚山三大城市賞雪，每人僅11,212元起。

旅天下安排搭乘纜車，前往日本雪怪秘境「森吉山樹冰」，感受急凍絕景。圖片來源｜旅天下提供
旅天下安排搭乘纜車，前往日本雪怪秘境「森吉山樹冰」，感受急凍絕景。圖片來源｜旅天下提供
「函館洞爺湖5日」前往五稜郭公園賞星型粉櫻花海，超殺一口價，每人2,1212元起。圖片來源｜旅天下提供
「函館洞爺湖5日」前往五稜郭公園賞星型粉櫻花海，超殺一口價，每人2,1212元起。圖片來源｜旅天下提供

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302418

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