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高鐵「潑水之亂」引熱議！女星揭日本搭自由席殘酷內幕：找列車長也沒用

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖/摘自臉書
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台灣高鐵8日發生旅客因座位發生糾紛，先是一名藍衣女子往男童頭上倒液體，男童媽媽憤而以礦泉水回敬，隨後藍衣女嚎啕大哭，場面混亂，該事件在網路上引發不小騷動。對此，曾旅日多年的女星歐陽靖則與大家分享先前在日本遇到的類似情況。

對此，歐陽靖今（10）日在社群平台發文，透露曾在日本也曾遇過類似的情況，她當時與兒子在日本自由座列車，原先找到了兩個位置，她先是請兒子坐進去靠窗的位置，自己隨即到車廂接連寬闊處整理行李、收推車，回到位置後發現兒子旁邊座位已被一位日本太太坐下，她便開口跟對方說：「不好意思，旁邊是我的小孩，他才3歲，請問我可以坐這個位子照顧他嗎？」不料對方卻冷淡回應：「妳知道這是自由席吧？」

歐陽靖坦言，當時聽完相當生氣，「這種狀況即使找列車長來處理也沒有用，因為的確就是如她所說『自由席』的規則就是這樣，也沒有家長能跟未成年子女並肩坐這種優先權。」有鑑於此，她後來都會儘量提早買好對號車座位，就連在台灣搭高鐵，普通對號車位沒了就會改買商務艙，除非商務艙也沒位置才會考慮搭自由座。

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