超大型「貓貓蟲咖波」現蹤台中！10週年快閃與特展同步開跑，還有限量周邊必買
2024年「貓貓蟲咖波」迎來十週年，特別推出「貓蟲世界快閃店臺中站」，於臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街 A2盛大開幕。活動自即日起至2025年3月2日舉辦，為期近三個月。除了巨大懶洋洋咖波現身外，還有全新推出的超可愛裁型抱枕、超人氣阿努比狗狗絨毛娃娃等新品外，還有限定優惠與滿額贈活動，讓每位參與者都能滿載而歸。無論是商品收藏還是趣味互動，這裡都是粉絲的夢想天堂！
此外，同場展出的「貓貓蟲咖波十週年回顧展」，帶領粉絲們搭乘時光列車，回顧咖波十年來的成長故事。展覽設於臺中驛（奶泡貓咖啡旁），自即日起至2025年1月17日限期開放。展區將呈現多個珍貴瞬間的回憶，粉絲還可參與限量「回顧展紀念票卷」兌換活動，讓這次的咖波旅程成為永久珍藏！
除了靜態展覽，活動還準備了滿滿驚喜！12月14日和15日，快閃店舉行限定「一番抽」，100%中獎率，最大獎是「咖波飛天車車造型行李箱」，讓粉絲在趣味遊戲中邂逅屬於自己的幸運。粉絲也千萬別錯過全球限量500組的「十周年飛天咖波公仔磁懸浮珍藏版」，12月27日至29日限量開售，預計將掀起搶購熱潮。快邀約親朋好友，與咖波一起迎接新年的到來吧。
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