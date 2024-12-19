快訊

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

班班有鮮乳各界意見分歧 卓榮泰拍板下學期起停辦

冬天約會要去哪？精選全台 5 間湯屋，情侶約會首選！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／各業者提供
圖／各業者提供

冷颼颼的冬天，情侶該去哪裡約會呢？透過天然高溫的溫泉放鬆身體、促進血液循環，還能欣賞美景，這種冬天的極致享受，就是情侶約會首選！這次七分之二的探索就精選全台湯屋旅館，讓情侶們來場溫暖的放鬆之旅吧！

1. 礁溪－ISPAVITA 佧美‧奧之湯

圖／ISPAVITA佧美‧奧之湯提供
圖／ISPAVITA佧美‧奧之湯提供

🏠地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街116號

💰價格：$1,800 起

ISPAVITA 佧美‧奧之湯是一間四星級溫泉飯店，距離礁溪車站僅 7 分鐘，附近也有付費停車場，可自駕前來。這間湯屋走一個高級路線，房內設計寬敞舒適，山外景緻佳；房內則有沙發和日式床墊，非常舒適。

平時多為住宿旅客，但佧美‧奧之湯也有提供 2 小時休息泡湯的方案，讓旅客可以在短時間內泡在超大浴池中放鬆，享受溫泉的療癒！

2. 谷關－谷關露泉渡假溫泉館

圖／露泉渡假溫泉館
圖／露泉渡假溫泉館

🏠地址：台中市和平區博愛里東關路一段115號

💰價格：$1,200 起

露泉渡假溫泉館由水舞集團策畫，主打日式禪風，門前就有停車位，對面是公車站外，也鄰近商店街，地理位置絕佳。不過館內沒有提供一次性備品，需要自備。

這間湯屋共有五種套房可以選擇，不僅可以一邊享受觀音石浴池，還能一邊欣賞窗外的景色，累了再在大床休息，簡直是一大享受！

3. 烏來－烏來馥蘭朵渡假酒店

圖／烏來馥蘭朵渡假酒店提供
圖／烏來馥蘭朵渡假酒店提供

🏠地址：新北市烏來區新烏路五段176號

💰價格：$1,440 起

馥蘭朵烏來渡假酒店的湯屋氛圍非常舒適，整體裝潢採用大量岩片及木材等天然材質。除了景觀湯屋可邊泡邊享受天然景緻，另有豪華景觀湯屋，多了雙人床、獨立洗手間、和冷熱雙泉池。

值得一提的是，每間湯屋都面對南勢溪及整片山林美景，且浴池非常寬敞，即使兩人並排躺入依然很舒適，相當適合小資情侶來浪漫約會。

4. 陽明山－陽明山家新溫泉和昇會館

圖／陽明山家新溫泉和昇會館提供
圖／陽明山家新溫泉和昇會館提供

🏠地址：新北市金山區中信北路16巷38號

💰價格：$2,600

陽明山家新溫泉和昇會館就在陽明山國家公園內，以全海景溫泉套房聞名。館內採日式建築風格，共有８間雙人純正日式海景客房可以選擇。

平日情侶約會，就可在這裡享受半露天檜木觀海溫泉池，還有三溫暖蒸氣式烤箱、無敵山景的客廳，泡到累了還可以到加大雙人床休息，推薦給想要沉澱心靈的情侶來享受。

5. 北投－北投水美溫泉會館

圖／北投水美溫泉會館提供
圖／北投水美溫泉會館提供

🏠地址：台北市北投區光明路224號

💰價格：$900 起

北投水美溫泉會館距離捷運新北投站步行 3 分鐘，交通相當便利。館內可選擇日月湯屋或獨享湯屋，差別在於日月湯屋有一大一小的冷熱池，空間較大；而獨享湯屋價格較便宜。

這間湯屋在北投算是小有名氣，也是比較平價的湯屋選擇，推薦給小資族情侶來享受泡湯的樂趣。

延伸閱讀>>【礁溪情侶湯屋推薦】泡溫泉休息 3 小時超放鬆，精選 13 間礁溪雙人湯屋

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北投 溫泉 礁溪

七分之二的探索

追蹤

延伸閱讀

北投民宅管家陳屍房內 屋主發現「好像沒呼吸」報警

宜蘭清水地熱湯屋升級後重新開放 假日遊客爆滿泡湯煮蛋

瓊瑤11日家祭後火化 陽明山花葬開放粉絲悼念

比人類享受！日本一植物園為猴子設溫泉 遊客笑曝「愜意閉眼照」

相關新聞

冬天約會要去哪？精選全台 5 間湯屋，情侶約會首選！

冷颼颼的冬天，情侶該去哪裡約會呢？透過天然高溫的溫泉放鬆身體、促進血液循環，還能欣賞美景，這種冬天的極致享受，就是情侶約會首選！這次七分之二的探索就精選全台湯屋旅館，讓情侶們來場溫暖的放鬆之旅吧！

櫻花林下的豪華露營！蟬說霧繞、蟬說霧語打造春日深度旅遊，攜手泰雅族端出「雲海上的部落餐桌」

位於新竹五峰鄉海拔1,000公尺上的《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》，因地形優勢容易看見壯闊的雲海景象，兩個館別風格大不相同，《蟬說：霧繞》在活動、住宿、餐點中結合更多的泰雅族元素；《蟬說：霧語》則是結

最美冬季花卉饗宴！ 「2024南投花卉嘉年華」開跑 憑發票免費入園+14場賞花巡禮接力

最美冬季花卉饗宴！ 「2024南投花卉嘉年華」開跑 憑發票免費入園+14場賞花巡禮接力

雨都限定尋寶！ 基隆百年慶 尋找3個「傘人家族」打卡成功 免費拿100年主題小禮

雨都限定打卡！ 基隆百年特展 尋找3個「傘人家族」 免費獲得100年主題小禮

最新2025跨年攻略！不藏私全台跨年總整理&住宿分享，輕鬆入住花東海景飯店迎曙光、台北星級飯店賞101煙火

時光飛逝，轉眼又到了年末、要迎接新的一年的時候啦✨你想好要怎麼渡過了嗎？這次AsiaYo為大家帶來精選7大城市的台灣住宿，從可以到逢甲夜市飽餐一頓後再去水湳公園欣賞表演的台中飯店，到能夠一邊聽著音樂狂歡一整晚的台東住宿，通通應有盡有！現在就跟著AsiaYo看下去，一起迎接2025！🔥

「全台最美眷村」免門票到明年6月！全園區、4大展館任你逛 集結「國寶級手繪電影看板、藝術家療癒作品」文青必衝

「全台最美眷村」免門票！台南市定古蹟「水交社文化園區」免門票參觀延長至2025/6/30，全園區和四大主題展館統統能免費走覽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。