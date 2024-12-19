冬天約會要去哪？精選全台 5 間湯屋，情侶約會首選！

冷颼颼的冬天，情侶該去哪裡約會呢？透過天然高溫的溫泉放鬆身體、促進血液循環，還能欣賞美景，這種冬天的極致享受，就是情侶約會首選！這次七分之二的探索就精選全台湯屋旅館，讓情侶們來場溫暖的放鬆之旅吧！

圖／ISPAVITA佧美‧奧之湯提供

🏠地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街116號

💰價格：$1,800 起

ISPAVITA 佧美‧奧之湯是一間四星級溫泉飯店，距離礁溪車站僅 7 分鐘，附近也有付費停車場，可自駕前來。這間湯屋走一個高級路線，房內設計寬敞舒適，山外景緻佳；房內則有沙發和日式床墊，非常舒適。

平時多為住宿旅客，但佧美‧奧之湯也有提供 2 小時休息泡湯的方案，讓旅客可以在短時間內泡在超大浴池中放鬆，享受溫泉的療癒！

2. 谷關－谷關露泉渡假溫泉館

圖／露泉渡假溫泉館

🏠地址：台中市和平區博愛里東關路一段115號

💰價格：$1,200 起

露泉渡假溫泉館由水舞集團策畫，主打日式禪風，門前就有停車位，對面是公車站外，也鄰近商店街，地理位置絕佳。不過館內沒有提供一次性備品，需要自備。

這間湯屋共有五種套房可以選擇，不僅可以一邊享受觀音石浴池，還能一邊欣賞窗外的景色，累了再在大床休息，簡直是一大享受！

3. 烏來－烏來馥蘭朵渡假酒店

圖／烏來馥蘭朵渡假酒店提供

🏠地址：新北市烏來區新烏路五段176號

💰價格：$1,440 起

馥蘭朵烏來渡假酒店的湯屋氛圍非常舒適，整體裝潢採用大量岩片及木材等天然材質。除了景觀湯屋可邊泡邊享受天然景緻，另有豪華景觀湯屋，多了雙人床、獨立洗手間、和冷熱雙泉池。

值得一提的是，每間湯屋都面對南勢溪及整片山林美景，且浴池非常寬敞，即使兩人並排躺入依然很舒適，相當適合小資情侶來浪漫約會。

4. 陽明山－陽明山家新溫泉和昇會館

圖／陽明山家新溫泉和昇會館提供

🏠地址：新北市金山區中信北路16巷38號

💰價格：$2,600

陽明山家新溫泉和昇會館就在陽明山國家公園內，以全海景溫泉套房聞名。館內採日式建築風格，共有８間雙人純正日式海景客房可以選擇。

平日情侶約會，就可在這裡享受半露天檜木觀海溫泉池，還有三溫暖蒸氣式烤箱、無敵山景的客廳，泡到累了還可以到加大雙人床休息，推薦給想要沉澱心靈的情侶來享受。

圖／北投水美溫泉會館提供

🏠地址：台北市北投區光明路224號

💰價格：$900 起

北投水美溫泉會館距離捷運新北投站步行 3 分鐘，交通相當便利。館內可選擇日月湯屋或獨享湯屋，差別在於日月湯屋有一大一小的冷熱池，空間較大；而獨享湯屋價格較便宜。

這間湯屋在北投算是小有名氣，也是比較平價的湯屋選擇，推薦給小資族情侶來享受泡湯的樂趣。

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